Športové hry seniorov pod Veľkým Inovcom

Športové hry seniorov (zdroj: Anton Kaiser)

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Zlatých Moravciach usporiadala v utorok 28. júna 2022 športové hry seniorov v zábavných disciplínach v krásnom prírodnom prostredí rezortu hotela Partizán neďaleko Obýc.

Areál rezortu Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Jednota dôchodcov v Zlatých Moravciach má už svoju tradíciu s bohatou činnosťou a patrí do veľkej rodiny základných organizácií Slovenska, ktorá poskytuje svojim členom dobré podmienky na sebarealizáciu v rôznych záujmových oblastiach spoločenského života. K nim patrí aj pohybová aktivita pre zdravé starnutie, ktorá býva mottom týchto podujatí.

Areál rezortu Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Rozcvička pred súťažou (zdroj: Anton Kaiser)

Rozcvička pred súťažou (zdroj: Anton Kaiser)

Otvorenie športového podujatia (zdroj: Anton Kaiser)

Otvorenia športových hier v rezorte hotela Partizán sa zúčastnil aj primátor mesta Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár a vo svojom príhovore zlatomoraveckým dôchodcom poprial veľa úspechov v športovom zápolení, rovnako i celému organizačnému tímu podujatia pod vedením Heleny Holečkovej. Pri tejto príležitosti odovzdal predsedníčke organizácie spomienkový dar, knižnú publikáciu Čarovné Zlaté Moravce a okolie.

Otvorenie športových hier (zdroj: Anton Kaiser)

Areál rezortu hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Areál rezortu hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Areál rezortu hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Snímka na pamiatku z krásneho prostredia rezortu hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Rezort Partizán / ubytovacie apartmány (zdroj: Anton Kaiser)

Areál hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Vojnový pamätník z druhej svetovej vojny (zdroj: Anton Kaiser)

V tomto priestore bojovala proti nemeckým fašistickým vojskám v rokoch 1944-45 Nitrianska partizánska brigáda zväzku Alexandra Nevského.

Rozcvička pred súťažou (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry boli zahájené po krátkych rozcvičkách na troch súťažných miestach. Súťažilo sa v hode loptou do basketbalového koša, v hode loptou do vreca a v kope loptou do bránky

Rozcvička pred súťažou (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Rozcvička... (zdroj: Anton Kaiser)

Spomienková snímka (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov v zábavných disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Vyhodnotenie súťaže v jednotlivých športových disciplínach (zdroj: Anton Kaiser)

Vyhodnotenie súťaže (zdroj: Anton Kaiser)

V hode loptou do vreca získal 1. miesto Ľubomír Studený, 2. miesto Elena Kocúrová, 3. miesto Helena Šteklová

Vyhodnotenie súťaže (zdroj: Anton Kaiser)

V hode loptou do basketbalového koša sa umiestnil na 1. mieste Marián Grznár, na 2. mieste Anna Madolová a na 3. Michal Malý

Vyhodnotenie súťaže (zdroj: Anton Kaiser)

V kope loptou do bránky v kategórii žien zvíťazila Anna Hudecová, 2. miesto osadila Darina Frajková, 3. miesto Alžbeta Lehotská

Vyhodnotenie súťaže (zdroj: Anton Kaiser)

V kope loptou do bránky v kategórii mužov 1. miesto získal Jozef Kordoš 2. miesto Milan Kaboureka 3. miesto Michal Malý

V areáli rezortu hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Pohostenie... (zdroj: Anton Kaiser)

Kultúrny program (zdroj: Anton Kaiser)

Po odovzdaní vecných cien najúspešnejším športovcom nechýbalo ani dobré pohostenie a spoločná zábava, o ktorú sa postarala Irena Vencelová z FS Kolovrátok z Prílep spevom a hrou na harmonike s manželom Jožkom hrou na ozembuch a jeho známym humorným rozprávaním. Zabaviť seniorov hrou na harmonike prišiel aj Ing. Ján Ďurech z Prílep.

Zábava... (zdroj: Anton Kaiser)

Ján Ďurech (zdroj: Anton Kaiser)

Spoločná zábava (zdroj: Anton Kaiser)

Dobrá nálada... (zdroj: Anton Kaiser)

Jozef Vencel (zdroj: Anton Kaiser)

Rezort Partizán / reštaurácia (zdroj: Anton Kaiser)

Športový areál rezortu Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Domov v prírode / opatrovateľská služba pre seniorov (zdroj: Anton Kaiser)

Areál rezortu hotela Partizán (zdroj: Anton Kaiser)

Spoločná zábava (zdroj: Anton Kaiser)

Spoločná zábava (zdroj: Anton Kaiser)

Spoločná snímka účastníkov Športových hier senieorov (zdroj: Anton Kaiser)

Poďakovanie sponzorom (zdroj: Anton Kaiser)

Športové hry seniorov pod Veľkým Inovcom

