Nový víkendový rituál. Zálohujeme.

Dobrý úmysel, s ktorým k nám tento systém zavítal, sa nedá spochybniť. Na pochybách som, keď doma vidím hromadiace sa fľaše a plechovky, ktoré nemám kam dať, a v sobotu ich cinkajúc odnášam do supermarketu... Mal by som piť viac vody z vodovodu.

Rozhodli sme sa, že podľa vzoru zahraničných krajín, ktoré nám naozaj majú čo ponúknuť, začneme aj u nás zálohovať plastové fľaše a plechovky, ktoré tvoria časť voľne pohodeného odpadu v prírode. Zdá sa, že konečne nejaká zmysluplná vec. V praxi to znamená, že vybrané nápojové obaly, ktoré sme boli zvyknutí vyhadzovať do žltého kontajnera, sa po novom odovzdávajú na odberných miestach, kde za nich dostanete záloh, ktorý ste uhradili pri nákupe. 15 centov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trvalo niekoľko rokov, kým sme sa naučili, že plastové fľaše treba hádzať do plastu stlačené, aby zabrali čo najmenej miesta. Teraz, keď sme si vybudovali ako-tak fungujúci zvyk, prišlo nové nariadenie, ktoré nás učí presný opak. Nápojové obaly nemáme poškodzovať. A môže byť z toho pekný chaos. Do 30. júna totiž platí prechodné obdobie, keď sa môžu predávať aj staré, neoznačené nápojové obaly, ktoré treba aj naďalej stlačiť a hodiť do nádoby na triedený zber. Zálohovací systém sa však nevzťahuje na všetko, a tak budú v predaji stále aj neoznačené obaly. Pokiaľ sa nenaučíme zálohovať, tak ako kedysi triediť, na obaloch budeme musieť hľadať povestné „Z“.

Zálohovanie je novinka, ktorá spôsobila v slovenskom odpadovom hospodárstve hotovú revolúciu. A nové (revolučné) veci niekedy neprijímame práve s otvorenou náručou. Dovolím si jedno malé zamyslenie. Ešte raz spomeniem 15 centov. Celý systém zálohovania je postavený v podstate na tom, že pri kúpe nápoja uhradíte určitú sumu – záloh, ktorú pri vrátení nápojového obalu dostanete naspäť. Ide v podstate o finančnú motiváciu. Nepochybujem, že pre každodenných konzumentov sladených a iných nápojov balených v jednorazových obaloch motivácia plní svoj účel. Bola určená na základe analýz.

Je tu však veľa takých konzumentov, ktorí si kúpia fľašu minerálky iba z času na čas. U nás doma pribúdajú nápojové obaly pomaly. Preto keď ich máte jeden, dva či tri, zvážite, či má pre vás zmysel držať doma mesiac dve plechovky a jednu petfľašu. Samozrejme, môžete ich odovzdať na zbernom mieste. Už za 5 obalov si môžete odniesť domov kilo múky (ale v akcii). Alebo ich hodíte do plastu. Ak však zálohovaný nápojový obal nevrátite, vaše peniaze zostávajú správcovi zálohového systému.

Tak alebo onak, plastové fľaše a plechovky patrili do zavedenia systému k odpadom, ktoré mali pomerne dobré výsledky zberu. Pomerne dobré však neznamená výborné, a tak chce zálohovanie zvýšiť ich zber až na 90 %. Vyzbierať prvý milión zálohovaných nápojových obalov trvalo viac ako mesiac. Treba spomenúť, že zálohované obaly sa začali objavovať v regáloch postupne. Po ďalších dvoch mesiacoch sa toto množstvo zvýšilo už na slušných 20 miliónov. K miliarde predaných petfliaš je to však ešte dlhá cesta. Zálohovací systém je síce fajn, ale problémy s odpadom nevyrieši. Dôležitejšie ako odovzdávať vyzbierané fľaše je nekupovať nápoje v jednorazových obaloch, alebo kupovať ich iba minimálne.

Zálohujeme

Zálohovací systém sa vzťahuje na všetky jednorazové nápojové obaly z plastu a kovu s objemom od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou na obaly od mlieka, sirupov a alkoholu. Všetky zálohované obaly sú označené symbolom „Z“ v recyklačných šípkach a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Odovzdávajú sa nestlačené, s vrchnákom a nepoškodeným čiarovým kódom. Nápojové obaly uvedeného objemu bez grafického označenia sa aj naďalej vhadzujú stlačené do žltej zbernej nádoby.

***

Jozef Neupauer – marketingový špecialista ASEKOL SK