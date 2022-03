Anglická riviéra - medzi pirátmi

Torquay už poznáme z prvej časti blogu o anglickej riviere, takže dnes sa pozrieme do ďalších stredísk zálivu Torbay

Bezprostredne za Torquay je Paignton. Prímorské mestečko s dlhou piesočnou plážou a pobrežnou promenádou, kde si môžete dať ten pravý Fish and chips z čerstvo ulovených rýb. Chipsy sa ochucujú octom, čo je pre nás trochu nezvyčajné, ale chutilo to dobre

čerstvý fisch and chips v prístave Paignton

Mňa na tomto mieste najviac zaujali farebné drevené búdky v dlhom rade, kopírujúce pláž. Toto je pre Angličanov niečo také, ako u nás záhradkárske chatky. Majú tam klasické plážové vybavenie a v sezóne si tu užívajú voľné dni. Je to niečo čo som zatiaľ nikde inde nevidela a veľmi sa mi to páčilo. Aj v suvenírových obchodoch mali v ponuke rôzne podoby týchto milých farebných domčekov, tak som neodolala a 3 už stoja u mňa doma.

pláž v Paigntone lemujú tieto drevené búdky

trávi sa to voľný čas, posedenia a pikniky na pláži

Nasledujúci deň sme začali prechádzkou ku Hope cove. Niečo južnejšie asi 45 minút cesty od Torquay sa do vnútrozemia zarezáva hlboký rozvetvený fjord Kingsbridge Estuary. Je to prírodná rezervácia, ktorá poskytuje možnosť dokonalého dovolenkového vyžitia. Zelené útesy s vyšľapanými cestičkami pre peších, ale aj cyklistov.

pozdĺž celého pobrežia sú turistické značky a môžete si vybrať trasu podľa toho na čo si trúfate

aj cyklisti si prídu po svoje

Výhľady, ktoré vyrážajú dych. Tráva je mäkká ako perinka, z jari samozrejme plná rôznych lúčnych kvetov.

pár záberov z krásnej prechádzky

Skalné zrázy a rôzne skalné útvary vyrastajúce z azúrovo modrej hladiny ostro kontrastujú s plážami s jemným svetlým pieskom. Scenéria ako z pohľadnice, tak sa len tak prechádzame a obdivujeme dokonalosť, ktorú vie vytvoriť len príroda.

pláže majú svetlý jemný piesk

tradičné devonské domčeky

Slniečko svieti a zdalo by sa, že by sme sa mohli aj okúpať, ale zdanie klame. Vietor je poriadne štipľavý a na kúpanie to rozhodne v máji nevyzeralo, aj keď sa našli aj takí, čo sa nebáli a neboli to ľadové medvede.

našli sa aj takí, čo sa do tej vody odvážili

Už cestou ku Hope cove sme si všimli veľa ľudí prezlečených za pirátov. Zaujalo nás to, ale to sme ešte netušili, že sa ocitneme priamo na veľkej pirátskej slávnosti.

Tretím dovolenkovým strediskom na riviére je mesto Brixham. Mesto rybárov s malebným prístavom a farebnými domami je zosobnením pravého anglického pobrežného života.

Brixham láka návštevníkov pre svoj charakter, kombináciu tradície a nadšenia pre súčasné štýly. Pôvodne saská osada bola počas slávnej revolúcie miestom vylodenia Viliama Oranžského a mnohí obyvatelia mesta sú potomkami holandskej armády, takže majú holandské priezviská.

V prístave sa vyníma replika slávnej lode sira Francesa Drakea Golden Hild.

replika slávnej Golden Hild v prístave v Brixhame

Brixham

Môžete si ju prezrieť a nakuknúť tak do histórie objavov významného rodu Tudorovcov

Brixham je proste ideálnym miestom pre také podujatie, akým je pirátsky festival. Koná sa vždy v prvý májový víkend a je to niečo výnimočné. Okrem bohatého sprievodného programu prekvapí náhodného návštevníka, ako sme boli aj my, neskutočne autentickou atmosférou.

masky boli úplne dokonalé

a po dobrej zábave všetci svorne konzumujú fisch and chips

Toľko dobovo vyobliekaných ľudí pokope sa len tak ľahko nevidí. Takže sa cítite ako komparz v nejakom historickom filme. Drsní piráti, vojaci v červených uniformách, dámy v krásnych klobúkoch. Dokonca aj deti v kočiaroch a psíky mali pirátsky look.

Proste paráda, posúďte sami.

toto je atmosféra festivalu

aj psík je v pirátskom oblečku

ešte pár detailov

aj klobúk má tvar lode

Toto bol jeden skvelý deň, zábava trvala pravdepodobne až do neskorej noci. My sme to síce už nevideli, ale aj tak to bol určite zážitok, ktorý si netreba nechať ujsť.

Ďalší deň na anglickej riviére sme začali v Cockington Country Parku

Je to nádherná zmes malebnej záhradnej krajiny, otvoreného parku, vidieckej krajiny a lesa.

Cocington country park

V parku môžete navštíviť historický Manor House s remeselným centrom, dedinku s domčekmi so slamenými strechami a záhradkami plnými kvetov.

samozrejme nádherne upravené záhrady a anglický park nesmie chýbať

v centre parku je pôvodné sídlo Manor House

rozárium ešte len čaká na svoj čas kvitnutia

v remeselných dielňach si môžete pozrieť výrobu rôznych umeleckých predmetoch

Dať si skvelý obed, alebo kávičku s nejakou sladkosťou. Alebo len tak oddychovať na lavičke a pozerať sa na pobehujúce deti alebo psíkov.

aj títo páni si užívjú slniečko

Ak ste už v Torquay určite nevynechajte miniatúrny svet Babbacombe Model Village. Je milou bodkou za príjemne strávenými dňami na anglickej riviere.

V Babbaombe je všetko miniatúrne, tak aj my sme sa zmenšili

Na malej ploche môžete vidieť mini stavby aj s vtipne zachytenými situáciami – napr. vpád nahej slečny na futbalový zápas, ale aj záchranársku akciu hasičov a mnohé ďalšie. Všetko je to naaranžované v zeleni, takže sa tu dá stráviť príjemné popoludnie.

celý mini svet je zasadený v zeleni

skoro ako naozaj

mega mačka v mini svete

To už je z anglickej riviery všetko. Strávili sme tu necelý týždeň. Tento krát sme boli na návšteve, takže sme nemuseli riešiť ubytovanie. Leteli sme z Budapešti do Bristolu a odtiaľ do Torquay cca 1,5 hod. autom. Počasie potvrdilo, že Anglická riviera je naozaj slnečná, lebo väčšinu času bolo na oblohe slniečko, aj keď teplota sa začiatkom mája pohybovala okolo 10-12 stupňov.

Letíme domov plní zážitkov, opäť sa nám podarilo preskúmať jeden krásny kút našej planéty a ja dúfam, že ak sa tam niekedy vyberiete, tak tieto články o anglickej riviére Vám pomôžu vybrať si niečo pre seba

Blíži sa leto, tak nabudúce sa môžeme pozrieť niekam, kde sa dá krásne dovolenkovať. Zatiaľ dovidenia