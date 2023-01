Bosna a Hercegovina - cestou na našu malú chudú chorvátsku svadbu

Všetko sa to začalo nápadom môjho synovca s priateľkou túžiacich po romantickej svadbe pri mori.

Ich sen pomaly nadobudol reálne kontúry a po všetkých vybavovačkách sa rozhodli zosobášiť v parku nad morom v chorvátskom Splite.

Pozvanie prijala najbližšia rodina + priatelia – spolu 7 párov. Zišli sme sa v Omiši v jednej krásnej prímorskej vilke, kde mal každý svoj kútik.

naša svadobné chorvátska vilka

každý pár mal svoje súkromie

svadobná tabuľa

Cestovať do Chorvátska na 2 dni sa veľmi neoplatí, takže úloha pre CK Iva tour leží na stole. Je potrebné vymyslieť, ako spojiť príjemné s užitočným a cestou na svadbu spoznať ďalšie nepoznané zákutia našej Matičky – Zeme.

Cestovali sme s bratom a švagrinou – už dôverne známa posádka a hlavný odberateľ poznávacích zájazdov CK Iva tour. Tentokrát sme zvolili cestu cez Maďarsko a Bosnu a Hercegovinu, ktorú ešte nemáme preskúmanú. Táto krajina, nazývaná Orientom Balkánu, má turistovi, hladnom po kultúrnych, či prírodných krásach, čo ponúknuť. Jedinečné mestá, dych berúca príroda, či jedlo prevoňané Orientom sú pohladením pre dušu cestovateľa

Hlavné mesto Sarajevo sme už navštívili pred časom cestou do Čiernej Hory, takže ho tento krát vynechávame. Kto má chuť si niečo prečítať či pozrieť o Sarajeve – klikaj https://blog.sme.sk/bakitova/cestovanie/cierna-hora-popoluska-alebo-princezna-balkanu.....

Na tejto ceste sme si vybrali druhú čerešničku na torte z tejto krajiny - Mostar. Hoci o Mostare hovoriť ako o druhej čerešničke celkom nevystihuje podstatu, lebo podľa môjho názoru je to určite TOP-ka, čo sa krásy týka . Ale poďme pekne po poriadku.

Našou prvou zastávkou je mestečko Jajce – cca 8 hodín zo Slovenska Táto skrytá perla nie je prvoplánovou zastávkou po Bosne a Hercegovine, ale ak budete na okolí, určite toto miesto nevynechajte.

Osmania tu zanechali krásnu pevnosť nad mestom.

Jajce v celej svojej kráse

Staré hradby a uličky starého mesta sú ako vystrihnuté z rozprávky o Aladinovej lampe. Mesto vzniklo koncom 14. storočia a vzhľadom k „sútoku“ riek Pliva a Vrbas bolo dôležitou obchodnou križovatkou. Neskôr sa mesto dostalo spod nadvlády Osmanov a získal ho Matej Korvín, takže sa tu mieša duch Orientu, ale aj Európy.

uličky Jajce

A to ešte nie je všetko. Najväčšou zaujímavosťou je obrovský vodopád a to priamo v centre mesta. Tu rieka Pliva padá do viac ako 20 m hĺbky a mení sa na rieku Vrbas. Toto úžasné divadlo môžete pohodlne pozorovať pár krokov od centra.

vodopád priamo v srdci mesta

na vyhliadkovej plošine potrebujete ani dáždnik nepomôže, aby ste ostali suchí

Večer vodopád mení farby, takže predstavenie nemá chybu. Sami sme ostali v šoku, prečo sme pred touto cestou nikdy nepočuli o tomto zaujímavom a krásnom mieste.

večerné osvetlenie mení vodopád na farebnú nádheru

Po raňajkách sa vydávame na ďalšie nemenej zaujímavé miesto neďaleko Jajce– tzv. Mlinčici. Je to séria malých drevených vodných mlynov na rieke Pliva.

Mliniči - dômyselná sústava malých vodných mlynov

Mlyny kedysi slúžili farmárom na spracovanie úrody, ale vraj aj na výrobu elektriny. Väčšina pochádza z konca 19 a začiatku 20. storočia, kedy krajina patrila pod Rakúsko – Uhorsko. Pri prechádzke pomedzi tieto mini mlynčeky sa cítite ako v trpaslíčej ríši. Malé drevené domčeky, z ktorých vytekajú biele stužky malých potôčikov dômyselne poprepájaných, tak aby sa ku každej chalúpke dostali. Žiadne davy ľudí, len sa tak prechádzate a kocháte. Proste nádhera.

prechádzka na tomto mieste je veľmi príjemná aj napriek tomu, že v čase našej návštevy nám počasie veľmi neprialo

ku každému mlynčeku je privedená voda

Po tejto príjemnej zastávke pokračujeme – ďalšia zastávka Blagaj.

Opäť perla zatiaľ skrytá pred davmi záujemcov. Objavíte tu jeden z najsilnejších prameňov v Európe – prameň rieky Buny s prietokom 40 000litrov/ minúta. Po príchode vidíte rieku a skalu.

povedali by ste, že toto je prameň ? Hneď od prameňa tečie rieka

Vôbec nepredpokladáte, že je to prameň. Žiadny potôčik, ale hneď od začiatku rieka. Ak prechádzate ďalej, tak pod skalou zbadáte malý kláštor, priamo pri jaskyni kde vyviera ten výdatný prameň.

v jaskyni vyviera prameň a pod skalou je nalepený malý kláštor

Budova je zo 16. storočia, v interiéri si môžete pozrieť krásne drevorezby.

vstup do kláštora Blagaj

nádvorie kláštora - je tu možnosť vziať si čln a pozrieť sa priamo do jaskyne, kde rieka pramení

Priamo pri prameni je množstvo reštaurácií, kde si môžete pochutnať a rôznych špecialitách, v zlatej hodinke tu fakt chutí.

popri rieke je množstvo reštaurácií, kde sa môžete dobre najesť

Toto miesto je magické, naozaj sme takýto „prameň“ ešte nevideli. Slniečko zapadlo a my sme sa presunuli do ďalšieho historického mestečka nad riekou Neretva – Počitelj. Svoju históriu píše od roku 1382 a rovnako ako inde v tejto krajine sa tu miesi orient s európskou kultúrou ako pozostatok pôsobenia Osmanskej ríše a Rakúsko-Uhorska

Ubytovanie v starej kamennej usadlosti, kde sladká vôňa fíg láka k posedeniu pri pohári vínka. Sedíte pri starých drevených stoloch, pod Vami sa trbliece rieka a na vysokej skale ako na stráži svieti zrúcanina hradu.

tu pod figovníkom sme bývali a večer dozrievajúce figy krásne voňali

pohár vínka na takejto terase naozaj chutí

Ráno sa prejdeme úzkymi uličkami až na hrad, odkiaľ vidíte rieku a zvlnenú krajinu ako na dlani. Aj by sme sa zdržali, ale čas beží a náš program nepustí.

Počitelj

zrúcanina hradu v Počitelj

pohľady z hradu na rieku Neretvu

Cestou do Mostaru sa ešte zastavujeme pri vodopádoch Kravica - jeden z najväčších vodopádov v Bosne a Hercegovine. Je to pár km od chorvátskych hraníc a tieto vodopády sú určite menej frekventované ako Krka, či Plitvice a sú rovnako pekné. Od parkoviska, kde sa platí vstupné sa pohodlnou cestou dostanete k jazeru, odkiaľ je vidieť vodopád.

vodopády Kravica

Paradoxom je, že nevidieť žiadnu rieku a odrazu akoby z borovicového lesa po šírke cez 100m padajú prúdy vody do hĺbky 27m. Dopadajú do jazera s priezračnou čerstvou vodou, kde sa môžete okúpať, alebo si len tak posedieť pri kávičke, či dobrom obede a kochať sa pohľadom na biele pruhy padajúcej vody.

pár momentiek z tohto krásneho miesta

tu si môžete dať kávičku, alebo urobiť piknik a potom sa osviežiť priamo v jazierku pod vodopádom

A nás už čaká posledné miesto, ktoré sa chystáme navštíviť v tejto krajine. Ako sa hovorí to najlepšie nakoniec a o Mostare to platí na 100%. Ak navštívite toto mesto, určite na neho nezabudnete. Zaparkovali sme mimo centrum a po pár metroch sme sa dostali k rieke Neretva. Pred nami nádherný Stari most, za ním staré mesto a panoráma hôr. Už len tento pohľad stojí za návštevu.

pohľad na Stari most a staré mesto Mostar

Pod mostom sa zbiehajú turisti s pohľadom upretým na vrch oblúku.

pod mostom aj na moste sa čaká na tradičné mostarské predstavenie

Tam sa prechádza chlapík v plavkách, vyberá do klobúka všimné od zvedavých turistov, čo sú priamo na moste a keď sa zdá, že už má dosť, dá pokyn na skok.

skokan je už pripravený na skok z 20 m výšky do rieky

Skokan urobí figúru a už padá z výšky cez 20m do rieky. Diváci výskajú a tak sa to opakuje počas celého dňa. Aj to patrí ku koloritu tohto mesta.

turisti čakajú a snažia sa zachytiť moment keď skočí

a už letí vzduchom a všetci tlieskajú

História Mostaru siaha do stredoveku, keď na tomto mieste vyrástla malá osada. Počas vlády osmanských Turkov začalo mesto rozkvitať. Stalo sa centrom obchodu a remesiel. Vyrástli tu bohaté kupecké domy, tržnice a kúpele, všetko v honosnom orientálnom štýle.

Pri prehliadke môžete navštíviť aj klasické turecké kúpele, Haman, pôvodný dom tureckého obchodníka, alebo niektorú z mešít.

bývalé turecké kúpele

dnes múzem

zaujímavá je aj návšteva pôvodného domu tureckého kupca

takto nejako vyzeral pôvodný majiteľ aj pôvodný dom

a takto si to môžete vyskúšať dnes

vnútorný dvor ponúka príjemný tieň

Aj návšteva mešity patrí k prehliadke Mostaru

Z Minaretu sa naskytne pohľad na celé mesto a Stari most z opačnej strany.

jedna z Mostarských mešít, kam môžete nakuknúť a výjsť aj na minaret

interiér mešity

pohľad na Stari most z balkóna minaretu mešity

Koncom 19.st. padlo mesto pod vládu Rakúsko- Uhorska, v časoch fungovania Juhoslávie a Titovej vlády bolo mesto pevnou baštou socializmu. V 90 rokoch v balkánskej vojne sa tu viedli veľké boje a okrem iného sa obeťou stal aj nádherný Stari most. Dodnes tu cítiť etnické rozdelenie na chorvátsku a moslimskú časť. Od roku 1995 sa začala rozsiahla rekonštrukcia a Stari most, síce už nie je pôvodný, ale vyzerá presne tak ako kedysi.

Staré mesto za mostom má čarovnú atmosféru Orientu, uličky s orientálnym tovarom, mešity, čajovne a plné ulice turistov.

v uličkách je rušno

vystavený tovar dodáva mestu atmosféru Orientu

kaviarne s vodnými fajkami lákajú k posedeniu

Pulzuje tu život, je tu úžasná atmosféra, takže prívlastok „čerešnička na torte „ je pre Mostar naozaj priliehavé

Naša posádka prekračuje hranice Chorvátska a pomaly sa dostávame na miesto určenia, kde sú už všetci účastníci našej malej chudej chorvátskej svadby pripravení na veľký deň našich romantických snúbencov.

Ešte si užívame pár dní v Omiši, ktorý tiež patrí k miestam, kde sa určite nebudete nudiť. Po oboch stranách rieky Cetina sa rozprestiera krásne mesto. Staré kamenné domy, úzke uličky a hrad týčiaci sa nad riekou sú ako stvorené na prehliadku.

Nádherný Omiš

hradná pevnosť v Omiši

pohľad z hradu na kaňon cez ktorý preteká rieka Cetina

večerný Omiš

Veľmi pekný je aj lodný výlet po rieke Cetine. Plavíte sa pomedzi vysoké skalné steny až k starému mlynu – tzv Mlynica. Stará kamenná usadlosť je dnes prístupná pre turistov. Môžete sa tu najesť, občerstviť, ochutnať tradične pripravený chlieb. Dobrú náladu urobí aj tradičná chorvátska hudba, takže sa tu každý cíti príjemne.

Pekný lodný výlet po Cetine začína v Omiši pomedzi takéto skalné steny

po rieke sa doplavíte k starej usadlosti Mlynici

takto sa pečie domáci chlebík

tradičná chorvátska muzika spríjemňuje hosťom obed

POZOR – ponúkajú tu úhora a keďže som si predstavila lahôdku akú som mala v Čiernej Hore, tak som si to objednala. Chyba - tento úhor naozaj nestál za nič a aj keď nie som prieberčivá, tak toto som jednoducho nechala na tanieri.

Toto je úhor, ktorého rozhodne neodporúčam

No ak je niekto zvedavý aj na to, ako vlastne vyzerala naša svadba, tak pripájam pár záberov pre predstavu, alebo inšpiráciu.

V parku v Splite je už všetko pripravené pre mladomanželov

aj kvety, aj kaderníčka aj všetko čo k svadbe patrí - zabezpečila agentúra

oficiálna oddávajúca aj so slovenskou tlmočníčkou

Naša malá chudá chorvátska svadba

Pre mňa to bol skvelý zážitok a som veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa tejto netradičnej slávnosti. Okrem príjemne strávenej dovolenky v Chorvátsku, sme spoznali pár krásnych miest v Bosne a Hercegovine a stáli sme pri štarte do novej etapy života 2 mladých ľudí a to už je dôvod na konštatovanie, že to bolo fakt SUPER rozhodnutie.

To je na dnes všetko, nabudúce sa pozrime zas niekam ,kde to stojí za to. Zatiaľ dovidenia