Zakynthos - karibský raj v Európe

Jeden je, že tento ostrov nemá čo ponúknuť aktívnemu turistovi a ten druhý, že ide o jedno z najkrajších miest na prežitie pohodovej dovolenky.

Ja si myslím, že „B“ je správne.

Je to nádherné miesto – európsky „Karibik „. Mini ostrovček s nádherným priezračným tyrkysovým morom, s výhľadmi z vysokých útesov, s množstvom pláží a romantických plážičiek, kde sa z drobných taverien rozlieha vôňa typických gréckych špecialít, Ale aj krásne olivové háje, kláštory, ktoré prežili mnohé zemetrasenia, korytnačie pláže, kde pri troche šťastia zazriete malú čerstvo vyliahnutú korytnačku, ako sa snaží zaradiť do bežného života.

Hlavné mesto Zakynthos, nazývané aj Zante ponúka aj trochu histórie a určite neopísateľnú stredomorskú atmosféru. No a, ak chcete vidieť asi najfotogenickejšiu pláž symbolizujúcu Grécko, asi tak, ako bielo modré kostolíky zo Santorini, tak sa musíte vybrať práve na Zakynthos

My sme tu boli pred pár rokmi na prelome augusta a septembra. Let z Viedne trvá asi 1,5 hodiny. Let aj ubytovanie sme mali rezervovaný cez Airstop. Po prílete sme si na recepcii hotela objednali auto, keďže hotel bol pomerne ďaleko od najbližšej dediny . Hotel Zante Royal resort stál nad peknou pieskovou plážou na polostrove Vassilikos na juhovýchode ostrova, cca ½ hodiny od letiska a bol skvelý na dovolenku s deťmi. Prvý deň sme si užívali oddych v hoteli a hotelovej pláži a pozorovali radosť detí, ktoré sa tešili z každej minúty čo mali k dispozícii.

hotel Royal Palace na polostove Vassilikas

pláž pod hotelom

Hneď, ako nám pristavili auto vybrali sme sa spoznávať tento nádherný ostrov.

Celý ostrov má oválny tvar s veľkým Laganaským zálivom na južnej strane a Capom Skinari na severe. Rozloha je cca 400km2. Leží v Iónskom mori na západnej strane Peloponézskeho polostrova a vraj ide o najslnečnejší ostrov Grécka. Cesty sú vcelku dobré, ale diaľnice tu nečakajte. Presun po ostrove je vzhľadom na malé vzdialenosti o niečo pomalší, ako by ste očakávali, keďže vnútrozemie aj pobrežie je hornaté a značenie nie je práve ideálne.

Ale keďže z juhu na sever je to vzdušnou čiarou necelých 50km, tak do hodiny sa dostanete takmer všade.

My sme tu strávili 7 dní a každý deň sme mali čo robiť.

Možno sa práve rozhodujete čo bude cieľom Vašej dovolenky, tak posúďte sami, či je Zakynthos miesto, kde by ste ju chceli stráviť.

Takže poďme na to. Čo sa dá vidieť na Zakynthose?

Hlavné mesto Zakynthos leží ukryté pod vrchom Bochali v zálive na východnej strane ostrova.

hlavné mesto ostrova Zakynthos - Zante

Prístav s dlhými mólami ponúkne krásny pohľad na mesto. Mesto bolo celkom zničené po silnom zemetrasení v roku 1953 a zachovali sa len 4 pôvodné budovy. Jednou z nich je kostol Agiou Dionýsia, ktorý je patrónom mesta a súčasne patrónom odpúšťania. Vedľa neho je zvonica v Benátskom štýle. Benátčania tu totiž kraľovali pomerne dlhé obdobie, takže hlavné mesto má viac taliansky, ako grécky look.

kostol Agiou Dyonísia s Benátskou vežou

taverny n nábreží čakajú na svojich hostí

Ak sa ponoríte hlbšie do mesta môžete si užívať kávičku, alebo niečo chutné na námestí Sv. Marka, alebo sa len tak túlať po ulici Alexandra Roma, kde je množstvo butikov, či suvenírových obchodov.

historické centrum mesta

Mesto ožíva po zotmení. Osobitú atmosféru má prístav v zlatej hodinke, keď sa sťažne jácht rozžiaria teplým večerným slnkom. Vtedy zavládne pravá dovolenková atmosféra a keďže tu na ostrove ide v podstate o jediné mesto, tak určite odporúčam naplánovať si jeho návštevu.

zlatá hodinnka v prístave

večer meso ožíva

Ostatné mestečká, alebo dediny na pobreží sú skôr rušné dovolenkové centrá, kde chýba kulisa krásnych historických námestíčok, ale aj tu si určite nájdete dostatočnú ponuku dovolenkovej zábavy.

Ak pokračujeme po východnej strane, tak míňame množstvo pláží s nádherným jemným svetlým pieskom a kríštáľovo čistou vodou. Naším cieľom bola pláž Ammoudi, kde sme trochu relaxovali. Nechýbal ani grécky obedík pri stolíku s kockovaným obrusom a výhľadom na brázdiace plachetničky.

pláž Amoudi

vôňa pečených prasiatok je neodolateľná

a tu to musí chutiť aj vegetariánovi

Osviežení sme sa na chvíľu ponorili do vnútrozemia, kde sa naskytli prekrásne vyhliadky.

pohľad na východné pobrežie

Cestou ešte krátka zastávka nad známou plážou Xigia beach, kde vyvierajú sírne pramene. Vôňu síry cítiť aj vysoko nad ňou. Voda je nádherná ,ale kúpanie sme nevyskúšali, lebo naším cieľom bol najsevernejší cíp Cap Skinari.

pútač pri hlavnej ceste pozýva na pláž Xigia, kde vyvierajú sírne pramene

pláž Xigia

Na vysokom útese je Skinari Lighthouse – maják s prekrásnym výhľadom na azúrové more.

maják Skinari

cestou ku Capu Skinari míňame tento typcky grécky kostolík

Okrem toho tu nájdete 2 veterné mlyny. V jednom sa môžete ubytovať, ak hľadáte niečo netradičné a druhý je súčasťou reštaurácie, kde poddávajú fantastické frapíčko, ale samozrejme aj niečo pod zub.

starý veterný mlyn slúži dnes ako atraktívny apartmán

tento je súčasťou reštaurácie, kde sa môžete občerstviť ak sa na tomto mieste kúpete

Od mlynov na útese sa točí schodisko až k moru a odtiaľ si môžete zaplávať k prekrásnym Blue caves – morským jaskyniam v pobrežných útesoch. Je tu možnosť zakúpiť si rôzne plavby na menších člnoch k týmto jaskyniam, ale napr. aj na pláž Navagio Je to odtiaľ pomerne ďaleko a tých možností navštíviť najznámejšiu grécku pláž je na celom ostrove veľa. My sme neskôr využili bližší prístav Porto Vroni.

K jaskyniam sme síce nedoplávali, ale osviežiť sa v mori, sme na tomto mieste využili, lebo horúčava tu bola pekelná.

po týchto schodoch sa dostanete dole k moru a kúpanie je tu skvelé

ak si trúfate tak odtiaľto doplávate do známyxh morských jaskýň Blue caves

Ešte pred západom slnka sme sa dostali na západnú stranu ostrova, ktorá je hornatá a pláže sú ukryté v malých zálivčekoch často prístupných len od mora.

Cca 30 minút cesty od Capu Skinari, kde útesy vytvorili veľké kryté zátoky je ukrytá pláž Navagio, alebo aj Shipwreck podľa vraku pašeráckej lode, ktorá tu stroskotala v 80 rokoch minulého storočia. Údajne bola plná cigariet a alkoholu a na ostrov nemuseli dovážať cigarety ešte niekoľko mesiacov, keď sa pašerácky lup dostal medzi obyvateľov. Niekde som sa dočítala, že všetko bolo inak. Pamätníci tvrdia, že vrak sme bol dopravený ako turistická atrakcia a príhoda o stroskotaní pašeráckej lode je len ťahákom pre turistov. Ktovie aká je pravda, ale isté je, že ide o nádherné miesto. Parkovisko nad plážou je dobre značené a od vyhliadky je vyšľapaná cestička po skalách až na okraj, kde sa naskytne ten najkrajší pohľad, ktorý proste symbolizuje Grécko. Prechádzka po útesoch je pomerne bezpečná, ale ak máte závraty, tak sa radšej zastavte na oplotenej vyhliadke. Aj môj muž sa necítil práve komfortne pri pohľade do 200 metrovej hĺbky, ale kvôli peknej fotke to zvládol.

najznámejšia grécka pláž Navagio

cestička po útesoch je pre týh čo netrpia závratmi z výšky, ale pohľad na pláž zvrchu je fantastický

Boli sme tu podvečer, takže pláž už bola takmer prázdna, len nejaký zamilovaný párik sa sem zatúlal.

starý pašerácky vrak priťahuje ako magnet

podvečer je tu celkom prázdno

Cez deň, keď doplávajú veľké výletné lode plné turistov, tak sa čaro stráca. Toto miesto však chce vidieť asi každý, kto ostrov navštívi. Samozrejme aj my sme sa sem chceli pozrieť, nie len zhora, ale aj zaplávať si v tyrkysovej vode a poprechádzať sa v útrobách stroskotaného vraku. Niekde som čítala, že sa tam počas covidu nedalo dostať, tak neviem, ako je to teraz. Verím, že už sa to opäť otvorilo pre všetkých.

My sme si zobrali loďku z Porto Vroni. Okrem malého prístavu je tu krásna malá pláž aj nejaké bufety, kde si môžete spríjemniť čakanie na odchod lode.

Porto Vroni - jeen z malých prístavov, odkiaľ sa dostanete k Navagio

Plavba trvala asi 30 minút. Míňali sme zátoky s jaskyňami v stenách útesov Tu nás upozornili na „ tvár Posseidona „ a fakt tak vyzerala.

cestou zaziete aj túto Posseidonovu tvár

Keď sme vplávali do zálivu k pláži, tak sme samozrejme boli trochu sklamaní, lebo tam už kotvili 2 pomerne veľké lode a pár menších. Na pláži to bolo ako v mravenisku, no ale čo už, niekedy si nevyberieš.

Navagio, alebo Shiwreck

trochu plnka

Naskákali sme do vody a boli sme tam - na najznámejšej gréckej pláži. Aj keď farba vody pripomínala Karibik, biely piesok rozhodne nebol jemný. Boli to biele kamienky, ktoré vznikajú postupnou eróziou vápencových skál. Zaujímavé bolo prezrieť si hrdzavý vrak. V útrobách si na pamiatku turisti ukladajú biele kamienky s rôznymi odkazmi.

momentky z tohto miesta

Voda bola ako vo vani, ľudí ako v supermarkete pri ohlásenej mega-zľave, takže od romantiky to malo rozhodne ďaleko. Ale ak by sme tam nešli, navždy by sme mali pocit, že sme premeškali jedinečnú príležitosť.

Situácia sa zlepšila po odchode veľkých výletných lodí, to sme dokázali urobiť aspoň nejaké pekné fotky.

dovidenia Navagio - miesto, ktoré musíte vidieť

Tá pláž patrí ku Grécku, tak ako Eifelovka k Parížu, tak sa môžete rozhodnúť, ísť alebo nie.

Ostrov Zakynthos, to je aj raj korytnačiek Caretta caretta. Práve tu na plážach v Laganaskom zálive kladú vajíčka a tu sa začína nový život malých korytnačích mláďat.

Pláže sa na noc zatvárajú, aby mali liahnúce sa mláďatká pokoj na svoje prvé krôčky. Jednou z najkrajších „korytnačích“ pláží je pláž Gerakas na polostrove Vassilikas

pláž Gerakas

Na pláži je priestor pre turistov, ale za páskou sú už len označené hniezda, kde sú nakladené vajíčka a tam sa nesmie

Ráno prichádzajú dievčatá a kontrolujú každé hniezdo a ak sa niektorému mláďatku nepodarilo v noci dostať sa do mora, tak mu samozrejme pomôžu do nového života.

takto každé ráno kontrolujú hniezda

ak sa niiektorej malej korytnačke nepodarí dostať sa do ora, tak jej pomôžu

Liahnutie sa deje v noci, ráno tu už nájdete len vyšľapané cestičky, ale pri troche šťastia ešte v mori natrafíte na nejakého malého opozdilca.

ráno na pláži Gerakas - v pozadí korytnačí ostrov Marathonisi

ráno tu vidíte cestičky, ktorými sa malé korytnačky doplazia do vody - do tejto časti turisti nesmú

a tu už pláva malý drobec do bezpečia

Nad plážou Gerakas je aj malé múzeum, kde si môžete pozrieť, ako to vlastne prebieha pri kladení korytnačích vajíčok,

nad Gerakasom je malé múzeum, resp, výskumná stanica, kde sa sleduje počet jedincov

takto sa to evidje - všeky pláže v Lafganaskom zálive, kde chodia Caretty klásť vajíčka

návtevník tu má mžnosť aj vizuálne vidieť ako prebieha liahnutie

Ak chcete zazrieť dospelú korytnačku, tak sa treba vybrať na tzv. Korytnačí ostrov – Marathonisi. Je to tiež miesto, kam chodia ohrozené korytnačky Caretta caretta klásť vajíčka. Samice sú citlivé na hluk a svetlo. V prípade, že je samica vyrušená, tak nenakladie vajíčka. Aj z toho dôvodu na Zakynthos nemôžu lietať v noci lietadlá a obmedzená je aj rýchlosť motorových člnov.

Na ostrov sa organizujú plavby z každého miesta z Laganaského zálivu. Cestou môžete zazrieť korytnačku, ale ak ju aj nezazriete , tak samotný ostrov je nádherné miesto, určite tam treba ísť pozrieť

cesto na korytnačí ostrov sme jednu Carettu carettu zazrelii

na ostrove nie je možný voľný pohyb, po doplávaní je možné okúpať sa v náhernej vode, ale žiadne slnečníky, ani atrakcie tu nenájdete, aj bufet pripláva len na chvíľu

voda ako v Karibiku

plávajúci bufet

V Laganaskom zálive je ďalšie zaujímavé miesto, ktoré treba vidieť – súkromný ostrov Cameo. Je prístupný z letoviska Agios Sostis.

Ostrovček je spojený s pevninou dreveným mostom. Po schodoch sa dostanete k vyhliadkovej reštaurácii a až potom zahliadnete malú oblázkovú pláž s barom, ktorá je obľúbeným miestom na organizovanie svadieb. Vstup na ostrov je spoplatnený – vtedy to bolo 5, €/osoba, napriek tomu návštevu odporúčam

súkromný ostrov Cameo

obľúbený ostrov na organizovanie romantických svadieb

Možno aj tieto hrdličky sa tu usadili ako symbol lásky na večné veky,

láska

Počas pobytu sme navštívili ešte pláže Dafni a Porto Zorro.

Na pláž Dafni v Laganaskom zálive sa od hlavnej cesty dostanete prudkým klesaním po prašnej ceste. Pred nami išiel párik na motorke a po vystúpení boli obalení bielym prachom. Na pláži je príjemný bar s morskými špecialitami a samozrejme korytnačie hniezda. Vzhľadom na trochu nekomfortnú prístupovú cestu je na pláži menej rušno.

touto prašnou cestou sa dostanete na pláž Dafni v Laganaskom zálive - na motorke to je naozaj zážitok

pláž Dafni

Opakom je pláž Porto Zorro, ktorá leží na východnom pobreží. More je krásne, ako všade na Zakynthose. V malom výbežku medzi skalami sa odohrávajú svadobné obrady s romantickým pozadím.

pláž Porto Zorro

aj tu na tomto mieste sa konajú svadoné obrady, je tu naozaj krásne

Pre milovníkov nádherného mora, jemného piesku a ešte krajších zákutí, kde sa dá relaxovať a užívať si leto, je tento ostrov to pravé orechové.

Naše výlety po ostrove nás zaviedli aj do vnútrozemia, kde sú malé dedinky, kde akoby zastal čas a tiež roztrúsené kláštory.

vnútrozemie je posiate olivovými hájmi

Jedným z najznámejších je kláštor Anafonitrias, kde žil sv. Dionýs – patrón ostrova. Byzantský kláštor tu stojí od 15 storočia a ostal nepoškodený po veľkom zemetrasení v roku 1953.

kláštor Anafonitrias z 15. st. - strážna veža

Jeho vek pripomínajú tisícročné olivovníky, ktoré toho pamätajú naozaj veľa.

olivy, čo tu stoja stovvky rokov

srdce

Prechádzka po nádvorí kláštora v príjemnom tieni olivového háju je veľmi príjemným osviežením a únikom z rozhorúčeného pobrežia.

Posledným miestom, ktoré treba určite vidieť je maják Kéri na skalnom výbežku na juhozápade ostrova. Vidíte celé hornaté západné pobrežie a je tu vraj najkrajší západ slnka. My sme síce tento krát nemali veľké šťastie, ale miesto je určite čarovné.

maják Keri

západné pobrežie ostrova od majáku

vrraj je tu najkrajší záoad slnka tak sa tu schádza veľa nadšencov, čo si to chcún zachytiť

sun set pri majáku Kéri

Kúsok pod majákom pri reštaurácii Lighthouse veje najväčšia grécka vlajka. Jej stožiar má výšku 50m, váži 6,5t a samotná vlajka má plochu 18,1 x 36,9m a váhu 80kg. Je aj zapísaná v Guinessovej knihe rekordov

najväčšia grécka vlajka

No a na rozlúčku so Zakynthosom sa opäť vrátime ku majáku Kéri do reštaurácie Lighthouse na fantastické frapé, ktoré si vychutnáme na vyhliadkovej terase.

vyhliadková reštaurácia Keri Lighthouse

Pri zvukoch Sirtaki sa pozeráme na snehovo-bielych skalných obrov v azúrovom mori. Netreba slová, lebo je nám proste krásne.

na zdravie

toto je pohľad z terasy - tu vám bude určite chutiť

A takto krásne môže byť aj Vám, už len si vybrať za miesto svojej dovolenky Zakynthos.

O Zakynthose je to všetko. Nabudúce sa pozrieme opäť niekam, kde sa oplatí vybrať aktívne oddychovať.

Zatiaľ dovidenia.