Nerobte dobrovoľníctvo na úkor iných vecí. Menej je niekedy viac

Dnes sa často v súvislosti s Ukrajinou hovorí o dobrovoľníkoch. Sú obrovskou a nenahraditeľnou pomocou pri zvládaní utečeneckej krízy. My sa pozrieme na dobrovoľníctvo všeobecnejšie. Čo to teda vlastne je to dobrovoľníctvo nám povie Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra v rozhovore s redaktorkou Zuzanou Majerčíkovou.

Čo je dobrovoľníctvo? Ako ho definujeme?

Dobrovoľníctvo charakterizuje darovanie vedomostí a zručností nezištne v prospech iných ľudí, organizácií, spoločnosti, zvierat alebo aj prírody.

V akých oblastiach môžeme dobrovoľničiť?

V Bratislavskom kraji máme naozaj bohaté portfólio, takže dobrovoľníkov zapájame do ochrany životného prostredia, do pomoci v sociálnej oblasti, v kultúre, športe a vzdelávaní. Medzi mladými ľuďmi je veľmi populárne dobrovoľníctvo v zahraničí. A ešte spomeniem, že tí, ktorí sú expertami vo svojich odboroch, tak tých zapájame do expertného dobrovoľníctva.

Takže dobrovoľníctvo nie je len o tom, že môžeme ísť napríklad zbierať odpadky alebo ísť niekam poupratovať, ako si často myslí väčšina ľudí?

Nie. Dobrovoľníctvo sa v čase stále vyvíja. A naozaj je to prvoplánové čo si vždy predstavíme, že je to len manuálna aktivita. Od toho sme už ďaleko preč. Aj pandémia ukázala, že dobrovoľníkom sa môže stať aj človek z pohodlia obývačky. Ak je niekto skúsený marketér, tak môže pomáhať s nastavením marketingových nástrojov nejakej neziskovej organizácii.

Koľko času by sme mali venovať dobrovoľníctvu?

Optimálne sú to dve až štyri hodiny týždenne. Ide o správne rozdelenie času medzi rodinu, koníčky, povinnosti po práci či po škole. Naozaj, keď všetko chceme mať v tom našom živote zastúpené optimálne, aby niečoho nebolo veľa a niečoho zase málo, tak ak chcete, tak pomáhajte maximálne 4 hodiny týždenne.

V podstate je to tom, aby sme nerobili dobrovoľníctvo na úkor niečoho? Že napríklad som síce úžasný dobrovoľník osem hodín týždenne, ale keď zanedbávam svoju rodinu, koníčky, seba, tak asi to tiež nie je úplne ideálne cesta. Niekedy stačí aj hodina týždenne.

A niekedy tá jedna hodina v princípe urobí viac úžitku ako tých osem.

Je dobrovoľníctvo pre každého alebo nie?

Po tých rokoch v BDC musím povedať, že každý kto sem prišiel, že má ten čas a chce ho venovať iným, tak sa mi podarilo pre každého nájsť dobrovoľnícku ponuku. V zásade pre mňa je dôležité vytvoriť si o danom dobrovoľníkovi reálny obraz, keď príde k nám do centra a povie mi čo hľadá a čo všetko má za sebou. Keď sa budem rozprávať napríklad s pani, ktorá má 50 - 60 rokov a momentálne je po ťažkom životnom období a mala nejaké zdravotné problému a bojí sa možno nabehnúť na ten pracovný kolotoč, ktorý mala predtým, tak jej odporučím, aby išla na to pozvoľna cestou dobrovoľníctva. Sama si povie ako často a koľko vie na začiatku fungovať. A potom postupom času nemá problém premeniť tú dobrovoľnícku ponuku a ochotu aj na pracovnú. A pomaličky sa cez polovičný úväzok dostane do pracovného kolotoča. Aj toto je možno cesta ako sa zapojiť do dobrovoľníctva - tak pozvoľna a opäť sa dostať k aktivitám, ktoré som robila predtým, ako sa mi zmenila životná situácia.

Keď uvažujem o dobrovoľníctve, tak kde nájdem dobrovoľnícke ponuky, do ktorých by som sa mohla zapojiť?

Máme náš dobrovoľnícky portál, ktorý funguje na ten štýl, že každý kto chce nájsť dobrovoľnícke ponuky, tak po registrácii sa dostane do časti Ponuky a tam si nájde a môže si vybrať presne to o čo sa zaujíma.

Ako sa dá zaregistrovať na váš web? Je to niečo zložité a je potrebné tam vypĺňať veľa vecí alebo je to rýchlovka?

Náš web je urobený tak, aby sa mohol zaregistrovať úplne každý. Potom ako sa človek zaregistruje - zadá len meno, priezvisko a heslo - a vyplní profil do takej miery ako uzná za vhodné. Je ale dobré, ak má niekto predchádzajúcu dobrovoľnícku skúsenosť, aby ju tam uviedol, pretože vyhľadávanie funguje aj spätne. Nezisková organizácia si môže na základe profilu vyhľadať aj samotného dobrovoľníka, takže je to dobré tam uviesť aj keď možno len jednou alebo dvomi vetami. Potom sa dobrovoľník/čka dostane do menu pre registrovaných, kde v časti Ponuky nájde všetky aktuálne dobrovoľnícke ponuky.

Ako môžem reagovať na dobrovoľnícku ponuku, o ktorú by som mal/a záujem?

Keď sa klikne pri ponuke na tlačidlo CHCEM POMÔCŤ, tak email z vášho konta odíde neziskovke a tá vás na základe neho bude kontaktovať.

Čo podľa Teba môže dať dobrovoľníctvo ľuďom? Prečo by ho mali vyskúšať?

Toto je taká zapeklitá otázka. Ja na Zoznamke s dobrovoľníctvom veľmi rada hovorím, že tú motiváciu máme každý v sebe a každý ju máme nastavenú inak. To, že sa dobrovoľníctvo "predávalo" cez dobrý pocit podľa mňa už dávno neplatí. Tak ako sa nám mení životná situácia a tak ako aj pandémia ukázala, že si potrebujeme napríklad všímať našich starších susedov, tak jednoducho v čase tie pohnútky prečo k určitým veciam inklinujeme viac a prečo niektoré veci vyhľadávame, sa mení. Ja by som povedala, že treba sa viac zaujímať o svoje okolie, treba sa viac zaujímať o to, akým spôsobom žijeme. Ja netvrdím, že dobrovoľníctvo z vás spraví hneď čistého človeka a kúpite si hneď lístok do neba, ale určite ten pocit, keď pomôžete niekomu kto v tejto dobe stráda, kto reálne nemá možnosť sa k ničomu dostať, tak budete ten záchranca. A ten pocit, že ste pomohli vám do smrti zostane.

Môžem sa v rámci dobrovoľníctva priučiť aj nejakým zručnostiam? Alebo musím byť aj ja špecialistom, ak niekto napríklad hľadá marketingového pracovníka. Alebo sú tie dobrovoľnícke ponuky rôzne a môže sa zapojiť naozaj ktokoľvek?

Môže sa zapojiť ktokoľvek. Napríklad pre mladých ľudí, ktorí študujú sociálnu prácu, je vynikajúce dostať sa do terénu a získať praktické skúsenosti dobrovoľníctvom, pretože ide o reálne situácie, do ktorých by sa za bežných okolností nedostali. To sú tie neoceniteľné skúsenosti, ktoré získavam aj cez spätnú väzbu na Zoznamke. Napríklad sa za mnou zastavila dievčina, ktorá mi povedala, že je super, že začala na náš podnet kedysi dávno dobrovoľničiť, lebo by sa nedostala na univerzitu niekde v Nemecku. Oni jednoducho to, že niekto venuje svoj čas dobrovoľne a nezištne iným, tak to pre nich veľa znamená. Často sa stáva, že človek, ktorý má dobrovoľnícku skúsenosť sa nakoniec dostane k práci, ktorú chcel.

Ako zamestnávatelia na Slovensku vnímajú dobrovoľníctvo? Je to tak ako možno v iných krajinách, že to berú ako benefit, že vidia, že ten človek vie urobiť aj niečo mimo svojho voľného času a pre iných?

To nastavenie spoločností, najmä nadnárodných, je veľmi cítiť prodobrovoľnícky. Tie spoločnosti naozaj chcú, aby sa dobrovoľníctvo stalo bežnou súčasťou života pracujúcich ľudí. Ale skôr je to pri tých naozaj zahraničných firmách. U tých našich nie je ešte také pokrokové zmýšľanie. Ale naozaj sa stretávam s tým, či už je to benefitne nastavené, že majú zamestnanci deň voľna, ktorý môžu venovať dobrovoľníctvu alebo keď dobrovoľníčia cez víkend, tak im dajú recipročne cez týždeň deň voľna. Aj za pár hodín sme vďační, lebo vo finále títo firemní dobrovoľníci vedia urobiť za krátky čas veľa roboty.

Odporúčaš dávať dobrovoľnícku skúsenosť do životopisu?

Určite áno. Dobrovoľnícka skúsenosť v životopise nikdy ešte nikomu nepriťažila. Je práve veľké plus pre každého jedného zamestnávateľa, pretože tým, že deklarujete, že viete venovať svoj čas a svoje vedomosti nezištne iným, tak pre zamestnávateľa je to v podstate výzva, pretože ste pre neho niečo nové, niečo čo vie uchopiť a čo je tvárne a čo je stále trendové.

Čo by si odporučila tým, ktorí váhajú či začať s dobrovoľníctvom a či je takáto cesta pre nich?

Nech sa k nám určite pridajú. To je asi najjednoduchšie prísť a vyskúšať to, pretože keď budeme celý život váhať, tak reálne nič neskúsime. Takže príďte a zapojte sa napríklad v máji do našich Zelených dní. Budeme čistiť zelené lokality v rámci Bratislavy. Ak je tam tá chuť, vôľa a čas, tak zoberte mamu, otca, sestru, brata, kamošov zo školy a príďte to skúsiť. Je to naozaj dobrý pocit spojený s fantastickými ľuďmi, ktorí sa stretnú na jednom mieste a to už je teraz po pandémii obrovská vzácnosť. A ešte predtým si môžete spraviť aj náš Dobrovoľnícky kvíz.

