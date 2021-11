Aké je nové TV prostredie SWAN? Pre mňa katastrofa

Minulý týždeň mi aktualizovali Set-Top-Box (STB) na nové TV prostredie a programového sprievodcu. Na ich webe som sa dočítal aj toto:

„Našim cieľom bolo priniesť lepšie užívateľské rozhranie, komfortnejšie a prehliadanejšie ovládanie. (…). Myslíme si, že zákazníci budú milo prekvapení, pretože nová IPTV platforma, je nadčasová a splní aj tie najnáročnejšie očakávania,“ uzavrel Ján Mrva, riaditeľ pre rezidenčný predaj.“ https://www.swan.sk/o-spolocnosti/tlacove-spravy/nova-televizia-od-swanu-vam-poskytne-uplne-novy-zazitok-zo-sledovania

Mám obavu, že to vyjadrenie nie je celkom presné. Po niekoľko dňovom používaní som spísal, aké je nové rozhranie pre používateľa nepraktické a zdĺhavé na realizáciu úkonov, ktoré v predchádzajúcom prostredí STB boli jasné a prehľadné. Tj. v novom prostredí trvá dlhšie dosiahnutie rovnakého výsledku ako v starom prostredí.

Súhrn mojich plusov a mínusov v bodoch a anketa sú na konci článku.

Chýba spätná kompatibilita ovládania

K STB mám ovládač ako na obrázku z jeho oficiálnej príručky k pôvodnému prostrediu dostupnej online na stránke SWAN. Pri tvorbe nového rozhrania úplne zabudli, že klienti potrebujú aspoň základnú spätnú kompatibilitu ovládania napr. cez farebné tlačidlá. Hlavne starší klienti sú v novom prostredí stratení a musím im vysvetľovať ako napr. pustiť nahrávku alebo prečo sa im relácia zastavila.

Pôvodné použitie farebných tlačidiel.

Neviem kto vymyslel, že červené tlačidlo bude v novom prostredí nahrávať aj vymazávať nahrávky. Mimochodom nahrávanie sa aplikuje automaticky po stlačení tlačidla bez potvrdenia, že to chcete a bez možnosti upraviť čas nahrávania. Pôvodne sa to dalo. Vymazanie tým istým červeným tlačidlom sa už spýta či to chcete a treba potvrdiť.

Modré tlačidlo zobrazí vľavo menu, žlté pozastaví prehrávanie živého programu, ktoré keď chcete vrátiť na živé vysielanie musíte použiť tlačidlo Stop a následne potvrdiť, že to chcete. Problém je, že si často neuvedomíte, že ste si zrušili živé vysielanie a máte to z archívu.

Nové použitie farebných tlačidiel.

Zelené tlačidlo spustí aktuálny program od začiatku (alebo opätovné stláčanie vás posúva na predchádzajúce programy od začiatku) a ak to bolo omylom, tak návrat znovu treba spraviť cez Stop a potvrdiť, že chcete späť na živé vysielanie.

Prostredie používateľského rozhrania – pre mňa neprehľadné

Prostredie používateľského rozhrania sa mi zdá nelogické a zbytočne neprehľadné. Chcete sa pozrieť aký film práve pozeráte, z akého je roku, kto tam hrá a jeho základný popis? Pôvodne modré tlačidlo zobrazilo malého informačného sprievodu (EPG) v spodnej časti obrazovky. Modrým ste to aj skryli. Červeným ste mohli zobraziť viac detailov na celú obrazovku.

Pôvodné malé EPG nezakrýva celú reláciu, je len v spodnej časti.

Teraz treba stlačiť tlačidlo s otáznikom, ktoré zobrazí informácie o programe cez celú obrazovku a nevidíte nič z relácie na pozadí. Skryť to musíte iným tlačidlom – Exit alebo Back.

Nové info o relácii

Keď stlačíte Enter tak sa dolu zobrazí grafický pás časovej osi s ubehnutým časom a pozíciou a zbytočné veľké tlačidlá na pretáčanie. Ovláda sa to diaľkovým ovládačom a nepotrebujem tam také veľké tlačidlá ako pre myš alebo dotyk a mohli tam byť namiesto toho informácie z malého EPG.

Šípkou hore sa dal pôvodne zobraziť zoznam staníc aj s číslami v niekoľkých stĺpcoch. Teraz treba ísť cez hlavné menu a nastavenia a zobrazí sa len jeden stĺpec, takže rýchlo zistiť číslo stanice je nemožné.

Pretáčanie v nahrávkach – hrozné

Pôvodne sa pretáčalo klasicky šípkami vpravo / vľavo alebo rýchlymi skokmi pomocou navigačných tlačidiel vpravo / vľavo. Stačilo nastaviť rýchlosť pretáčania opakovým stlačením a potom nebolo nutné počas pretáčania držať tlačidlo. Obraz bolo vidieť na celej obrazovke ako sa pretáča a tlačidlo Play to zastavilo.

Pôvodné pretáčanie so skutočným časom vysielania (hh:mm)

Teraz treba buď stále stláčať (alebo držať) tlačidlá aby sa obraz pretáčal. Ale nevidíte to priamo na celej obrazovke ale v malom okienku a program na celej obrazovke zatiaľ normálne pokračuje. Ak už v malom okienku vidíte, že ste asi na pozícii kde ste sa chceli dostať treba stlačiť Enter. Pôvodne stačilo použiť Play ako na bežných prehrávačoch.

Nové pretáčanie v malom okienku bez skutočného času začiatku / konca relácie

Pri pozeraní nahrávky nevidíte v akej časovej pozícii (hh:mm) sa nachádzate, len ubehnutý čas (alebo graficky) a odhadnúť koľko je do konca sa nedá kvôli pridanej časovej rezerve. Pôvodne pri grafickom páse časovej osi bol čas skutočného začiatku a konca a pozícia s časom (hh:mm) kde sa nachádzate.

Zoznam nahrávok – hrozné

Pôvodný zoznam nahrávok bol tabuľkovo v riadkoch pod sebou, kde ste videli názov, dátum a dĺžku trvania. Dolu boli vyznačené tlačidlá čo sa dá s tým robiť. Po dopozeraní ste sa vrátili späť do zoznamu a tam ste mohli nahrávku vymazať alebo začať pozerať inú.

Pôvodný zoznam nahrávok - tabuľkový

Teraz sa do nahrávok dostanete cez hlavné menu a zoznam je s obrovskými obrázkami a posúvate sa vľavo / vpravo. Takýto dizajn zobrazuje menší počet nahrávok a musíte sa viac posúvať. Po dopozeraní a stlačení Stop sa spýta či sa chcete vrátiť k živému vysielaniu stanice. Na vymazanie nahrávky sa treba vrátiť cez hlavné menu do nahrávok (ide to aj červeným tlačidlom počas prehrávania, ale do zoznamu nahrávok vás to aj tak nevráti).

Nový zoznam nahrávok - obrázkový

Záver – ešte by som našiel toho dosť

Ešte by som našiel dosť úkonov, ktoré mi spôsobujú VÝRAZNÝ NEGATÍVNY POUŽÍVATEĽSKÝ ZÁŽITOK. Pôvodne sa dal zeleným tlačidlom zobraziť zoznam relácií (program) danej stanice aj s popisom relácie.

Pôvodný program stanice aj s popisom relácie

Teraz treba použiť šípku dolu / hore a zobrazí sa zoznam relácii v aktuálnom čase na viacerých staniciach. Šípkou vľavo sa dostanete z tohto zoznamu na zoznam relácií danej stanice, ale bez popisu relácie. Alternatíva je šípkou dolu z časovej osi, ale znovu sú to len veľké obrázky s posunom vľavo / vpravo a neprehľadné informácie.

Nový program stanice bez popisu relácie

Moje plusy a mínusy nového prostredia STB, ktoré mi ovplyvňujú používateľskú skúsenosť

Plusy

Možnosť nahrávať viac staníc, ktoré sa predtým nedali

Percentuálne hodnotenie programu (neviem ale z akej databázy sa ťahajú %)

Vlastná skupina programov

Mínusy

TV sa už nedá zapnúť ovládačom od STB, treba použiť dva (TV aj STB)

Chýba spätná kompatibilita ovládania cez farebné tlačidlá

Chýba malé EPG (základné informácie o relácii v dolnej časti)

Zbytočne veľké tlačidlá v spodnej časti

Chýba prehľadný zoznam staníc s číslami vo viacerých stĺpcoch

Chýba jednoduchý prístup k programu danej stanice + popis relácie

Horší prechod na iný dátum v programe

Detaily o relácii prekrývajú celú obrazovku

Skok na začiatok relácie bez upozornenia cez zelené tlačidlo

Pozastavenie / spustenie relácie žltým tlačidlom. Neuvedomujete si, že už nie ste v živom vysielaní

Červené tlačidlo aj na nahrávanie aj vymazanie

Nahrávanie bez potvrdenia (zbytočné nahrávky pri stlačení tlačidla omylom)

Zastavenie nahrávky s požiadavkou na potvrdenie (áno / nie) a návrat na živé vysielanie stanice

Zastavenie nahrávky bez návratu do zoznamu nahrávok

V nahrávke chýba časová pozícia (hh:mm) podľa skutočného času vysielania, je tam len dĺžka relácie + rezerva

V nahrávke chýba malé EPG

Pretáčanie v malom okne a zatiaľ relácia pokračuje, treba použiť tlačidlo Enter alebo opätovné stláčanie na skok o časový úsek

Treba častejšie a opakovane stláčať tlačidlá ovládača na pretáčanie

Zoznam nahrávok je len obrázkový a neprehľadný s posúvaním vľavo / vpravo

Skrátenie archívu nahrávok na 30 dní (predtým niekoľko mesiacov)

Chýba obraz v obraze

Chýba aktuálne počasie

Pre starších používateľov komplikované

A veľa ďalších pre mňa nepraktických postupov

Želanie do budúcna

O pár mesiacov mi končí viazanosť, tak si pozriem aké možnosti majú iní poskytovatelia na mojej adrese (Orange, Telekom a UPC) a asi po viac ako 10 rokoch zmením operátora.

Zatiaľ mi ostáva len dúfať, že SWAN spraví aktualizácie STB na zlepšenie používateľskej skúsenosti minimálne pri používaní farebných tlačidiel, pri pretáčaní a zoznamy dá na výber medzi tými ako sú teraz s obrázkami a tabuľkovým zoznamom. Nechce sa mi totižto zdržiavať hľadaním novej služby u iného poskytovateľa aj keď sa asi tomu nevyhnem.

Ak by si vo SWAN-e pri plánovaní nového prostredia dali vedľa seba dva televízory a pôvodný a nový STB a porovnali si používateľskú skúsenosť pri rovnakých požiadavkách, tak by zistili, že nové prostredie vyžaduje na to isté výrazne viac stláčania rôznych tlačidiel na ovládači a je to menej prehľadné.

Aké mi dáte odporúčanie podľa vlastných skúseností?

Milí čitatelia, ak by ste si mohli vybrať medzi SWAN, Orange, Telekom a UPC, ktorú službu by ste zvolili (Internet + TV)?

Ak ste klientom SWANu, ako hodnotíte nové používateľské TV prostredie v STB?

Anketa je na externej stránke Google forms, má dve ootázky a nezaberie Vám to viac ako minútu. Vopred veľmi pekne ďakujem za ochotu.

https://forms.gle/suSTy81Z4bqcQ68x7

Použité obrázky (okrem č. 4,8,10 ) z príručiek dostupných online na swan.sk „Používateľská príručka - Zapojenie a ovládanie set-top boxu Hybroad A350“ a „Návod k službe SWAN TV“.