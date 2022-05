Význam osobného súkromia pre človeka a spoločnosť

V čase internetu, sociálnych sietí a mobilných telefónov schopných nahrávať video vo vyššej kvalite, ako pred nedávnom nahrávali veľké televízne kamery, má veľká časť ľudí pocit straty súkromia. Väčšinou sa ale nad touto stratou hlboko nezamýšľame a berieme ju ako fakt, pretože význam súkromia pre život jednotlivca a spoločnosti nie je na prvý pohľad očividný. Súkromie, najmä subjektívny pocit súkromia, však napriek tomu dôležité sú.

Ako písal americký profesor práva na Harvarde Charles Fried, podstatou súkromia nie je utajovanie informácií o sebe a zamedzovanie prístupu k nim, ale kontrola nad tým, kto a za akých okolností k nim má prístup. Nie pravda, že čím menej o nás druhí vedia, tým viac máme súkromia. Tým, že sa informáciou delíme so svojimi blízkymi a tými, s ktorými sa ňou deliť chceme, pocit súkromia nestrácame. Súkromie a pocit súkromia strácame vtedy, ak sa skutočnosti o nás dozvedajú ľudia, ktorým informácie o sebe dávať nechceme a u ktorých máme obavu, že naše informácie môžu zneužiť proti nám.

Súkromie má svoj význam z niekoľkých dôvodov, ktoré nemusia byť na prvý pohľad očividné, ale napriek tomu majú vplyv na správanie sa človeka v spoločnosti.

Význam súkromia pre jednotlivca

Súkromie je nevyhnutné na vytváranie priateľstiev a blízkych osobných väzieb. Na to, aby sme lepšie pochopili vzťah medzi súkromím a osobnými väzbami, si môžeme predstaviť súkromie ako určitý obmedzený objem “kapitálu” súkromia, ktorý máme k dispozícii a ktorý môžeme rozdávať. Vytvorenie väzby takéhoto druhu spočíva vo vzájomnom zrieknutí sa časti tohto “kapitálu”, t. j. v tom, že s druhým človekom zdieľame o sebe informácie, ktoré nie sú dostupné komukoľvek. Teoreticky, ak by sme sa nachádzali v prostredí, kde každý vie o každom všetko, bolo by podstatne ťažšie formovať blízke vzťahy s inými, pretože “kapitál” súkromia u ľudí v takomto prostredí by bol prakticky nulový. V praxi vzťah súkromia a priateľstiev môžu na vlastné oči vidieť tí, čo strávili časť života v Severnej Amerike. Z vlastnej skúsenosti viem, v USA je oveľa väčším zvykom deliť sa podrobnosťami svojho osobného života s tisíckou “priateľov” na Facebooku ako v strednej Európe (nehovoriac už o východnej Európe), kde je spoločnosť výraznejšie atomizovaná. Na druhej strane sú však typické americké priateľstvá často povrchnejšie a trvajú kratšie, pretože človek v takýchto priateľstvách nemá pocit, že v očiach svojho priateľa alebo priateľky je niečím osobitý a že o ich živote vie výrazne viac, než si môže takmer ktokoľvek pozrieť na Facebooku.

Súkromie je nevyhnutné na budovanie vlastnej dôvery voči iným a dôvery iných voči sebe. Dôvera inému človeku má sama o sebe význam len vtedy, ak ten druhý človek má možnosť pomýliť sa alebo podviesť nás bez toho, aby sme sa o tom okamžite dozvedeli. Ak je človek vo svojom konaní neustále sledovaný, dôvera v neho stráca význam, čím stráca význam aj jeho osobnostný charakter a jeho jedinečnosť. Vo svojom konaní a činoch sa mení na akúsi mechanickú bytosť zbavenú vlastnej vôle, ktorá nám nemá ako dokázať svoj osobný vzťah k nám a k tomu, čo pre nás robí.

Sloboda je nevyhnutná pre pocit dôstojnosti, ktorý je s dôverou k človeku úzko spätý. Keď nemáme možnosť preukázať človeku, že mu dôverujeme, je ťažké mu svojou dôverou preukázať úctu a dodať mu tým pocit dôstojnosti. Podľa niektorých názorov je ľudská dôstojnosť najmä sociálny konštrukt a má význam iba v spoločnosti iných ľudí. Pre stroskotanca na opustenom ostrove je dôstojnosť irelevantná aj v prípade, že mu na takom ostrove príroda zabezpečí všetko potrebné pre bezpečný materiálny život. Pocit dôstojnosti sa buduje prejavovaním úcty a rešpektu, ktoré môžeme prejaviť iba vtedy, ako tak robíme slobodne a bez nátlaku.

Súkromie je nevyhnutné pre pocit slobody a osobného bezpečia. Človek sa v rôznych situáciách a v prítomnosti rôznych ľudí správa rôzne. Inými slovami, súkromie a pocit súkromia nám dáva možnosť byť samými sebou, robiť veci a vyjadrovať svoje názory v kruhu tých, koho správanie vieme predpovedať a od koho neočakávame negatívnu a nepríjemnú reakciu ako zahanbenie, karhanie a ponižovanie. Takýto pocit slobody a bezpečia potom navyše pomáha aj utužovať priateľstvá a blízke osobné väzby.

Význam súkromia pre spoločnosť

Súkromie je nevyhnutné na slobodné vyjadrovanie svojho názoru a plnohodnotnú účasť vo verejnom živote. Ako ukazuje realita, ľudia nie sú ochotní vyjadrovať svoje skutočné názory, ak majú obavu, že kvôli svojim názorom a postojom môžu čeliť negatívnym následkom zo strany spoločnosti a štátnych orgánov.

Ak má človek pocit, že ho v každodennom živote neustále nieto sleduje, kontroluje jeho komunikáciu a vie o jeho živote viac, ako by mal, nebude ani v súkromnej komunikácii vyjadrovať to, čo si myslí, a ani nepomyslí na to, že by sa mal domáhať svojich zákonných práv, ak cíti zo strany štátu krivdu. Strata súkromia je krokom k strate slobody.

Právo na súkromie si je potrebné brániť

V oblasti ochrany súkromia vidno dosť pozitívnych trendov, ako napríklad európsku smernicu GDPR a jej podobné normy v krajinách po celom svete ako Austrália, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Egypt, India, Izrael, Japonsko, Nový Zéland, Nigéria, Južná Afrika, Južná Kórea, Švajčiarsko, Thajsko, Turecko či USA. GDPR a podobné normy chránia používateľov pred zasahovaním do svojho súkromia zo strany súkromného aj verejného sektora.

Je však jedna sféra, v ktorej sa pravidelne objavujú snahy ísť opačnou cestou. Tou sférou sú vládne silové zložky, polícia a tajné služby, pričom nielen v autoritárnych a totalitárnych častiach sveta, ale aj na západe. V týchto zložkách neustávajú snahy pod rúškom boja proti terorizmu a detskej pornografii zintenzívňovať monitorovanie sociálnych sietí, zbierať metadáta telefónnych hovorov a internetovej komunikácie, či dokonca zakazovať elektronické formy komunikácie, obsah ktorých vládne agentúry nedokážu ľahko dešifrovať.

Dôkazom, že touto cestou sa snažia ísť nielen autoritárne štáty, ale aj niektoré vyspelé krajiny ako USA či Austrália, sú fakty, ktoré ešte v roku 2013 zverejnil Edward Snowden (programy PRISM a XKeyscore), prípadne rôzne neskoršie legislatívne návrhy, ktorých cieľom má byť donútiť internetové spoločnosti budovať vo svojich produktoch zadné dvierka, aby cez ne mohli poskytovať vládnym silovým zložkám údaje, ktoré ich budú zaujímať. Od čias, kedy Edward Snowden zverejnil informácie o programoch PRISM a XKeyscore, sa spolupráca internetových gigantov a amerických tajných služieb stala transparentnejšou a “civilizovanejšou”, ale nikam nezmizla.

Nie náhodou sa ale najmä autoritárne a totalitárne štáty usilujú o čo najväčšiu kontrolu nad každodenným životom ľudí, televíziou a internetom a iba odpor zo strany verejnosti ich dokáže zastaviť. Súkromie je základom slobody a tá je pre takéto režimy nebezpečná.

Ako jeden z príkladov možno uviesť Turecko, kde miestna internetová certifikačná autorita TurkTrust ešte v roku 2011 vydala dva falošné internetové certifikáty, ktoré umožňovali tureckému štátu tajne monitorovať aktivitu ľudí na službách Google, t. j. videli ich vyhľadávania na Google a mali prístup k ich komunikácii na Gmail. Google a Microsoft neskôr tieto certifikáty zablokovali.

Podobný, avšak horší incident sa odohral v roku 2019 v Kazachstane, kde štát nútil používateľov internetu “dobrovoľne” si na svoje zariadenia (počítače a mobily) nainštalovať vládny koreňový certifikát, ktorý by kazachským štátnym orgánom umožňoval sledovať nielen ich aktivitu na Google, ale všetko, čo robia online. Mnohí si tento certifikát nainštalovali. Po proteste verejnosti kazachská vláda od svojho zámeru neskôr upustila (tvrdila, že išlo iba o akýsi “test”), no mnohí Kazachi si tento vládny koreňový certifikát skutočne nainštalovali.

Dbajme na to, aby európske štáty nešli cestou Turecka, Kazachstanu a iných podobných krajín.