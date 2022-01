Post Covid Príhodka #35 - Tour de Zwift - stage 2 - London Loop

Začalo to pár dní dozadu, keď sme sa s Thailonom cez messanger bavili, že by sme si mohli spolu zajazdiť. Doteraz som v rámci rehabilitácie po covide jazdil na trenažéri sám, prípadne som sa zúčastnil nejakej skupinovej jazdy, ktorá je v aplikácii Zwift. V tomto virtuálnom svete je naraz niekoľko tisíc ľudí sediacich doma na bicykloch a aplikácia ich spája, vzájomne sa vidia, stretávajú, jazdia spolu, pretekajú sa, komunikujú spolu. Dnešným bonusom pre mňa bolo to, že jedným z tých mnohých jazdiacich v danom čase naraz po celom svete je môj kamarát Thailon, ktorý, tak ako ja, ráno vstal a pripravil sa a o ôsmej začal bicyklovať kdesi v dome neďaleko Košíc. Ale poďme postupne. Vyberali sme si ihrisko, teda aplikáciu Zwift a v rámci nej druhú etapu práve prebiehajúcej Tour de Zwift. Túra má osem etáp a v týchto dňoch sa každú hodinu štartuje spoločná jazda druhej etapy. Pre každú etapu je možné si podľa výkonnosti a chuti vybrať jednu z troch variant. Pôvodne sme chceli ísť včera večer, ale nejak to nevyšlo. Tak sme sa dohodli na štart o ôsmej ráno. Vybrali sme si najkratšiu variantu. To nás virtuálne priviedlo do Londýna na okruh London Loop. Cez aplikáciu Zwift Companion sme obaja potvrdili svoju účasť. V čase prihlásenia nás bolo 86.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prihlásení - 12 hodín pred štartom tam je 85 ľudí.

Ráno na štarte sa ukázalo, že už je nás vyše 200. Keďže počas etapy na Tour sme všetci zobrazovaní v rovnakých dresoch, je ťažšie sa orientovať. Pomáha zoznam okolitých cyklistov na pravej strane, prípadne farba bicykla, topánok, rukavíc, zavalitosť postavy, prípadne tvár, okuliare, prilba. Taktiež je možné sledovať polohu niekoho konkrétneho v mape v aplikácii Companion. Každý si musí nájsť svoj spôsob, keď sa chce orientovať v skupine. Už teraz som zvedavý na Petrov pohľad na to. Ja mám odjazdených v minulej sezóne zhruba 2000 km, tak som vedel odhadnúť, čo nás čaká. Cieľ bol držať sa spolu a primerane si to užiť. Napísal som mu ráno pár inštrukcií, aby sme sa vôbec našli.

Prišlo ráno, obliekol som si dres, obul tretry, natiahol rukavice. Samozrejme pred tým som si zapol hrudný pás na meranie tepovej frekvencie. Naviac som si dal po ruke malý uterák. Pár minút pred ôsmou som zapol iPad a pripojil ho k televízoru. Spustil som aplikíciu Zwift a na mobile aplikáciu Companion.

Všetko pripravené.

Systém vedel, že som prihlásený na štart najbližšej skupinovej jazdy vrámci Tour de Zwift a prepol ma na štart do Londýna. Bolo pár minút do štartu. V tejto chvíli ľudia zvyknú pomaly točiť v rámci zahrievania sa a niektorí pozdravia ostatných, všetci očakávajú štart. Odpočítavanie beží.

Zahrievanie minútu pred štartom.

Londýn - virtuálna krajina spája mestskú časť na jednom brehu rieky a krajinu v štýle anglického vidieka na druhom brehu. Je to počítačový model skutočných ulíc Londýna kde rozonáte mnohé známe budovy.

Na prechod do krajiny plnej zelene tvorcovia krajiny použili vchod do londýnskeho metra, kde cez tunel vyjdete na vidiecku železničnú stanicu a pokračujete po úzkych cestách vrátane kopcov. Náš dnešný okruh London Loop štartoval pri Toweri a po nábreží rieky Temže sme sa dostali až na Trafalgar square. Odtiaľ okolo parlamentu znova k rieke a cez most na druhú stranu, cez spomínané metro sme sa presunuli na vidiek. Čakal nás trojkilometrový kopec so stúpaním 4,4 percenta, nazvaný Box Hill. Po dosiahnutí horskej prémie na vrchole nasledoval rýchly zjazd a trikom cez metro sme sa vrátili do Londýna, na známy Tower bridge. Do cieľa to už bol len kúsok. Samotná etapa mala 15,4 km a trvalo nám to necelých 43 minút. Počas celej etapy som robil snímky obrazovky, ktoré pridávam do knižnice obrázkov aj s popisom. Bolo to fajn a teším sa na ďalšie jazdy s Thailonom a ďalšie etapy TdZ.

A je dobojované.

Na záver malé porovnanie tejto post-covidovej jazdy s mojim jazdami v minulom roku. Pridávam niekoľko snímok obrazoviek z aplikácie Strava a z portálu Strava na webe. Kto sa v tom vyzná, nájde tam všeličo. Celý okruh London Loop som jazdil minulý rok iba raz. Čas 31:25 s výkonom 171W voči terajšiemu 41:44 so 150 wattmi dosť napovie, aj keď dnes som mal na viac. Cieľ bol pojazdiť si s Thailonom a nie ísť naplno. Na to mám ešte čas. Samotný kopec Box Hill som išiel v minulom roku 4-krát, maximum 196W voči dnešným 100W. Zjavne som sa pošetril hore kopcom a potom som si to vychutnal v zjazde v osobnom rekorde 3:15, kde som dal dole 15 sekúnd. Zjavne mi vyšla lepšie finta s virtuálnou polohou s nízkym odporom vzduchu takmer v ležérne s hrudníkom na riadidlách. Táto poloha už je v reálnej cyklistike zakázaná, no na Zwifte sa stále dá použiť. Stačí sa v strmom klesaní rozbehnúť na rýchlosť niekde okolo 70 km/h a prestať ťahať. Ak klesne okamžitý výkon takmer na nulu, systém prepne jazdca do tejto polohy a v skutočnosti oddychujem a predbieham okoloidúcich. Paráda a ďakujem, Thailon. Teším sa na budúce.