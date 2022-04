Post Covid Príhodka #40 - Ako to ide na bicykli po roku

23. apríla, takto pred rokom, som bol čerstvo odpojený od druhej pľúcnej ventilácie. Na ARO bojovali s mojim krvácaním a konečne sa zdalo, že ich náročné úsilie bude úspešné. Po niekoľkých transfúziách a pár dňoch v umelom spánku ma prebrali a Vierke ponúkli, či by ma nechcela navštíviť. Prišla za mnou a videla ma takmer po 4 týždňoch. Vraj som vyzeral hrozne, nečudujem sa. Mal som o dvadsať kíl menej a nevládal som nič, ledva dýchať.

Dnes je výročie a od rána som na to myslel. Už 326 dní plním pohybový cieľ na hodinkách Apple Watch a dnešný deň sa vyvíjal tak, že to bude ťažké splniť. Od rána sychravo, dážď. Poobede sa vyčasilo a Vierka sa pýta, či niekam ideme. Tak sme sa dohadovali o prechádzke a rozhodli sme sa pre mestskú variantu, do Lanového centra na kávu a potom pozrieť mamku. Do toho mi kamarát Tomáš píše jednoduché slovo: “Bajk?”. Viac mi netrebalo. Dohadujeme sa a od mamky beriem Bolt kolobežku a fičím domov sa preobliecť. Stretávame sa pri Trojici a ideme na moje obľúbené “ihrisko”, na Malkovskú hôrku. Bol som tam sám predvčerom, keď som vyskúšal novoobjavený trail. Aj včera s Miškom, keď sa mi podarilo na “dúhovej výšľapke” dosiahnuť osobný rekord, čo nebol až taký problém. Je relatívne nová a veľa som ju nechodil, skôr na elektrobicykli. Raz v jeseni som ju vyskúšal, ešte som bol slabý a musel som sledovať tepovú frekvenciu po dohode s rehabilitačnom lekárkou. Aj tak mi vybehla trochu vyššie, ale držal som sa okolo 140 bpm. Vtedy mi to trvalo takmer 36 minút šľapania. Včera to bolo o 11 minút menej. Dnes sme išli celkom svižne, no už sa nemusím obmedzovať. Srdce aj pľúca sú na tom dobre, tak som išiel tepy niekedy až na 176 bpm, no väčšinou som sa snažil to držať okolo 162 bpm. Tam niekde som mal niekedy aneróbny prah. Pri behu som vedel, že v tomto tepe som dokázal bežať zhruba hodinu. Okrem tepu som mal na cyklopočítači ešte zobrazenú kadenciu. Zo zimného tréningu na trenažéri viem, že je lepšie nešľapť silovo, ale frekvenciou 85-90 otážok za minútu. Radšej som točil ľahšie prevody. Zo začiatku stúpania som bol vpredu a neskôr išiel dopredu Tomáš. V poslednej tretine sa mi trochu vzdialil, išiel som si svoje tempo. V Live segmente na Strave som na cyklopočítači videl, že som zhruba minútu vopred a nakoniec mi to hore pri vyhliadkovej veži ukázalo PR - presonal record 23:22. Paráda!

Dohodli sme sa, že dole pôjdeme Skočky-kočky a potom to otočíme ešte trochu hore. Vymenili sme si bicykle a vyskúšal som si nový model Canyon Neuron 29”. Pri odbočke na Čunku sme si to znova vymenili a pokračoval som dole na svojom Giant Trance 26”. Išlo to parádne. Cestou hore znova po výšľapke sme išli len po druhú zvažnicu. Cyklopočítač mi ukazoval 12 sekúnd k dobru, tak sme to rozhodne neflákali. Odbočili sme na zvažnicu a napojili sa znova na singletrack, tentokrát Endurob. Išli sme ho až dole, celkom v svižnom tempe. Bolo to veľmi príjemné a zábavné. Ranný dážď to veľmi nezmočil, tak sme vychytali minimum blata. Cestou domov sme sa zastavili na káve v Nico café a pokračovali cez centrum. Pri Tulipáne sme sa rozdelili a vrátil som sa domov - spolu 22,67 km a nastúpaných 451 metrov. Super pocit ako to išlo. Doma som stiahol data z cyklopočítača a ukázalo to ďalších 6 osobných rekordov. Takže išlo to aj dole veľmi dobre, na oboch tratiach. Skvelá jazda. Som rád, že sa ten deň takto vyvinul. Zrazu moja pohybová aktivita vykazuje 1542 KCAL a 238% môjho aktuálneho denného cieľa , ktorý mám 690 KCAL.

Za zmienku stoja ešte dva údaje. V aplikácii Strava existuje hodnota relatívneho úsilia pre konkrétnu aktivitu (v originále Relative Effort). Dnes mi ukázalo údaj 175 a nazvalo ho masívny. Pozrel som históriu a je to zhruba ekvivalent úsilia, aké som mal kedysi napríklad pri nočnom prešovskom Night Rune, nočnom behu na 10 km v pretekovom tempe. Bežnú podobne dlhú etapu na pretekoch Od Tatier k Dunaju zvyknem bežať s trošku menším úsilím, keďže sa idú tri etapy v krátkom čase za sebou a nie je čas na regeneráciu. Na bicykli som podobné úsilie vyvinul naposledy v máji 2020.

Druhý údaj vyjadrujúci nejakú celkovú fyzickú kondíciu sa v aplikácii Strava nazýva Fitness. Pred covidom som bol niekde na hodnote okolo 57, pred zlomeninou kľúčnej kosti v novembri 2020 okolo 65, v najlepších maratónskych časoch aj okolo 80. Po covide som klesol na 5 a trvalo to pár mesiacov, kým sa mi podarilo postupne nabrať stúpajúci trend. Po dnešnom výkone som sa dostal na 47. Screenshoty pridám do galérie. Teším sa z toho, aktuálny stav je super a stále je kam pokračovať.

Tak asi toľko k môjmu malému výročiu. Rok náročnej práce na sebe a merateľné výsledky.

Ďakujem vám všetkým za podporu a pokračujem ďalej.