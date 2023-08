Ako spoznať moderného fašistu?

Fašizmus sa zmenil. Dnes nečelíme tupým vyholeným hlavám, ale cynickým šmejdom v kravatách, ktorí sú podporovaní premyslenou propagandou. Pre ich identifikáciu príde vhod 14 hlavných znakov moderného fašizmu, ktoré zostavil Umberto Eco. Ten bol síce ľavičiar, ale toto pojal správne :) Ak niekto spĺňa jeden, či dva body, nie je dôvod na paniku. Ak sa nakopí päť alebo šesť, treba spozornieť. Ak ich je zo desať, dá sa spoľahlivo hovoriť o fašizme.

1. Kult tradície

Asi je zbytočné menovať všetkých vyznavačov "tradičných hodnôt" u nás: Fico, Uhrík, Danko, Kollár, ale aj Majerský, Pellegrini, či Matovič... Kult tradície je na Slovensku kultom väčšiny. Stačí pridať folklórne vystúpenie.

2. Odmietnutie modernizmu

Opäť sme na známej pôde. Slovo liberál hore menovaní politici používajú takmer ako nadávku.

3. Kult akcie

Nemáš čo robiť? Tak niečo rob. A hlavne, veľmi pri tom nepremýšľaj. Keď máš príležitosť, konaj. Tlačovka denne. Keď nie je o čom, kľudne aj o dlažobných kockách. Mítingy počas vrcholiacej korony, je jedno, že sa niekto nakazí a niekto zomrie. Hlavne nech sa okolo teba vkuse niečo deje.

4. Nesúhlas sa rovná zrade

S kritickým myslením je to u fašistov trocha poslabšie. Ak niekto nesúhlasí, je oveľa ľahšie rovno ho označiť za zradcu národa.

5. Strach z odlišnosti

Všetci "votrelci," napríklad ženy a deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine, nie sú vítaní.

6. Apel na sociálnu frustráciu

Fašista maľuje veci oveľa horšie, ako v skutočnosti sú. Čím horšie si ľudia myslia, že sa majú, čim viac sa boja, tým lepšie pre jeho politický výtlak. Tak na Slovensku vraj ľudia už nevedia platiť účty, dôchodcovia napriek rekordným valorizáciám hladujú. Najlepšie to funguje v spojení s bodom 5: "Ukrajinci dostávajú všetko a o nás sa nikto nestará..."

7. Obsesia sprisahaním

Ako inak, za všetky problémy niekto môže. Celé je to jeden komplot, namierený na "obyčajných" ľudí. A za ním je niekto konkrétny, kto ťahá za nitky: USA. Teda Židia, lebo tí USA ovládajú. Kokrétne jeden: Šoroš. A jeho služobníčka Čaputová, riadená z US Embassy.

8. Nepriateľ je silný aj slabý zároveň

Jeden deň je vláda všemocným služobníkom temných síl, ktorá ide nasilu očkovať ľudí, zatvárať opozíciu, porušovať ústavu. Ďalší deň je taká slabá, že si aj Orbán na ňu dovoľuje.

9. Pohŕdanie slabými

Rómovia, utečenci, menšiny... Takých tu predsa netreba, a čo treba, je dať im to pocítiť.

10. Pacifizmus je obchodovanie s nepriateľom

U nás nie! U nás predsa chcememier! Nepriateľ nie je agresor Putin, nepriateľ je predsa Zelenský a liberalizmus! A s tým sa predsa nevyjednáva! Fašista nevyzýva Putina na zastavenie agresie, fašista vypúšťa holubice mieru, aby agresor dosiahol to, čo chce.

11. Heroizmus a kult smrti

"All for Milan." Áno, aj toho sme sa dočkali. Hrdina Gašpar, hrdina Kaliňák, hrdina Mazurek. Nespravodlivo perzekvovaní, väznení, zavraždení. Ako Horst Wessel.

12. Mačizmus

Fico si posadí mladú dievčinu na kolienko, frajerky strieda. Kollár má ani nevedno koľko detí s koľkými ženami. Ak treba, tak im aj zopár faciek dopraje. A všetci "neštandardní" kaziči slovenskej morálky, ako napríklad homosexuáli, nech mu radšej ani nechodia na oči. A taký Suja bol v piatom pluku, cvičil Černáka a má veľké steroidové bicepsy. No kto je väčší chlap?

13. Selektívny populizmus

Fašista zastupuje vôľu iba relatívne malej skupinky svojich fanúšikov, tú však neochvejne vydáva za "vôľu ľudu." Hlavne treba kričať emocionálne a dostatočne nahlas. V dnešnej dobe internetových bubliniek je to špeciálne nebezpečné.

14. Jednoducý jazyk

Fašista sa zásadne vyjadruje zemito, problémy a riešenia redukuje na jednoduché heslá. V tom mu pomáhame aj my, či médiá (napr. tvrdeniami "programy predsa nikto nečíta, teda nie sú dôležité," alebo "ľudia tomu aj tak nerozumejú"). Akékoľvek redukovanie odbornosti a zjednodušovanie verejnej debaty pomáha fašistom. Taký Boris Kollár by povedal: "SaSka má síce pekný program, ktorému ja vlastne ani nerozumiem, ale to nie je dôležité, ja predsa pomáham ľuďom." Začem bukvy, vsjo jasno...

Čo si myslíte Vy? Kto všetko by nám podľa týchto kritérií vyšiel ako fašista? Alebo minimálne na polceste?