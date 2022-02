Rekreačná oblasť Kamenný mlyn v Trnave. Aké sú jej zaujímavosti?

Historické zaujímavosti

Z histórie je zaujímavých niekoľko faktov. Mlyn má tradíciu od 15. storočia. V roku 1874 kúpil mlyn Rudolf Gažo. Zmodernizovaný bol o vodnú turbínu, ktorej zvyšky (súkolie) je možné nájsť pod dvojpodlažnou západnou stenou starého mlyna v betónovej komore. Mlyn bol na vodnom kanáli, pôvodne napájanom tu najstarším rybníkom.

Ďalšou informáciou, o ktorej si je možné povedať, je: „V roku 1543 (...), sa pre tureckú hrozbu začali opevňovacie práce aj na tomto mlyne, zabezpečili ho dokonca delami.“ Čiže mlyn bol v prvej polovici 16. storočia opevnený a zabezpečený delami.

Bohužiaľ, po znárodnení komunistami sa zachovala len časť mlyna. Známy aj fakt, že Gažo sa venoval včelárstvu. V jednej z budov sa v súčasnosti nachádza bufet. Vedľa sa nachádza kruhový amfiteáter.

Kruhový amfiteáter (zdroj: goslovakia.sk)

Súčasnosť

V súčasnosti sa v lokalite Kamenný mlyn nachádza rekreačná oblasť, ktorej súčasťou je bufet, amfiteáter a kúpalisko. Samotné kúpalisko je prírodného charakteru. Areál má kapacitu 2 200 návštevníkov, pričom sa tam nachádza množstvo zelene. Plavecký bazén nie je vyhrievaný. Neďaleko bazénu a bufetu sa nachádza reštaurácia.

O kúpalisku je možné si spomenúť: „Kúpalisko je ale využívané len počas letných mesiacov, zbytok roka je areál pustý a chátra. Keďže táto zóna je najbližším kontaktom s prírodou pre Trnavu, ľudia sem zvyknú chodiť na prechádzky alebo za športom.“

Kúpalisko v Kamennom mlyne (zdroj: slovenskycestovatel.sk)

V pláne je však rekonštrukcia bazénu a revitalizácia areálu spôsobom, aby ho bolo možné využívať celoročne. O rekonštrukcii sa môže spomenúť: „To zahŕňa vybetónovanie povrchu bazénu, doplnenie nových viacúčelových hmôt, bezbariérový prístup, spŕch, brodísk a schodísk do bazénu, nový bezchlórový bazén, terénne úpravy v rámci areálu s doplnením nových komunikácii, lavičiek a ďalším vybavením. Rekonštrukcia bazénovej plochy má prebehnúť neštandardným spôsobom, ktorý umožní jej multifunkčné využitie. Skvalitní sa pre potreby kúpania, ale zároveň sa umožní po sezónna konverzia bazéna na športovo-rekreačný park s konkrétnym využitím.“

Zaujímavosťou je aj neďaleký náučný chodník, ktorý je koncipovaný ako učebná pomôcka na prírodovedné kurzy v teréne pre základné a stredné školy a osemročné gymnáziá. Určitou výhodou je tiež to, že slúži aj na prípravu učiteľov v rámci ekosystémovej výučby v prírodnom prostredí.

Ukážka z náučného chodníku (zdroj: http://naucnechodniky.eu/)

Vzhľadom na blízku prítomnosť rybníkov má na jednom z nich vzniknúť vyhliadkové kruhové mólo s vonkajším priemerom 55 metrov a vnútorným priemerom 49 metrov. Umožniť má lepšiu prezentáciu flóry a fauny v tejto mestskej časti Trnavy. Výber rastlín, ktoré tam bude možné vidieť, je pomerne široký.

V rámci zákazky je jej časťou aj dodanie plávajúcej konštrukcie dlhej 96 metrov. Bude slúžiť ako prístup ku kruhovému mólu. Súčasťou je tiež plávajúci kvetináč s polomerom štyri metre. Zasadený v ňom bude strom.

Vizualizácia kruhového móla (zdroj: trnava.sk)

Ďalšou zaujímavosťou, ktorá má vzniknúť v Kamennom mlyne, je vyhliadková veža. Mala by sa nachádzať na pomedzi lužného lesíku a rybníku. Veža by mala mať výšku 25 až 30 metrov. Mala by tak siahať ponad koruny stromov a umožniť výhľad na okolie. V rámci základných konštrukčných materiálov by mali byť použité kov a drevo.

Veža má mať tiež edukatívny rozmer. Vďaka ceste smerom hore budú mať návštevníci možnosť dozvedieť sa niečo nové o zvieratách.

Ukážka vyhliadkovej veže (zdroj: seredsity.sk)

Do rekreačnej oblasti Kamenný mlyn sa je možné dostať viacerými spôsobmi. Prvé dva sú chodník cez neďaleký lesopark a chodník vedľa lesoparku. V rámci dopravy je možné využiť aj autá. Komu by sa však nechcelo šoférovať alebo ísť po vlastných nohách, je možnosť využiť autobusy mestskej hromadnej dopravy s číslami 2 a 13. Rovnomenná zastávka sa nachádza priamo v lokalite Kamenný mlyn.

