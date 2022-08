Mestské legendy - čo sú zač? A s ktorými príbehmi sa môžeme stretnúť?

O aké príbehy ide?

Pojem Mestská legenda je známy aj pod názvom „urban legend“. Taktiež je možné stretnúť sa s pojmami „moderný mýtus“, „súčasná legenda“ a s ďalšími ľubovoľnými variáciami spomínaných podstatných a prídavných mien. Nejde o úplne nový jav. Vymyslené historky viažuce sa hlavne na aktuálne mestské prostredie sú známe odjakživa. Vďaka rozšíreniu nových médií, hlavne internetu a sociálnych sietí, nabral tento fenomén globálny rozmer.

Spolu s masmédiami môžu byť príbehy šírené písomne a ústne. Štruktúra príbehu je stavaná taká, aby poslucháč uveril v jeho pravdivosť a ako pravdivý je šírený ďalej. Príbehy obsahujú či už humorné alebo hororové prvky. Často majú varovný alebo moralizujúci charakter, poprípade xenofóbny podtext.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako typický znak je to, že historka sa stala rozprávačovmu známemu (rodinný príslušník, priateľ a podobne), no nikdy nie jemu samému. V angličtine existuje na túto formu uvedenia do príbehu pojem Friend of a friend (FOAF). Niektoré mestské legendy kolujú desiatky rokov len s úpravami, ktoré zodpovedajú lokálnemu kontextu.

Istou zaujímavosťou, o ktorej sa píše na Wikipedii, je: „Termín „urban legend“ se ve folkloristickém diskurzu objevoval od šedesátých let 20. století. V roce 1981 představil americký folklorista a profesor anglistiky na University of Utah Jan Harold Brunvand první ze série populárních knih popisující tento fenomén. První kniha, nazvaná The Vanishing Hitchhiker: American Urban Legends and Their Meanings vymezila pojem „městská legenda“ jako dosud málo probádaný fenomén, ze kterého by folkloristé mohli získat cenné informace o současné společnosti. Zároveň také změnila pohled na mýtus a legendu jako na prvek objevující se výlučně v tradičních společnostech.“

V relácii Fenomény sa mestským legendám, ako aj konšpiračným teóriám, strachu a hoaxom venuje Rádio Devín ako súčasť RTVS.

Teraz prejdeme na konkrétne príbehy. Vo všetkých uvedených prípadoch spomínaných príbehov ide o citácie s odkazmi na zdroj citácie.

Príbeh prvý - Soška Anjela

„Tento príbeh sa začína tým, že si rodičia jedného večera chcú vyraziť von, a tak si zavolajú opatrovateľku. Majú s ňou dobré skúsenosti, a tak sa neboja, že by bolo niečo v neporiadku. Keď pestúnka prišla k rodine, rodičia boli na odchode a deti už spali. Chvíľku si čítala a potom si chcela zapnúť telku. Televízor v obývačke bol však pokazený a druhý bol v rodičovskej spálni.

Pestúnka nechcela byť netaktná, a tak rodičom zavolala a spýtala sa ich, či môže pozerať telku u nich v spálni. Rodičia s tým nemali problém, no keď sa opatrovateľka spýtala, či môže zakryť tú sochu anjela, čo tam majú, otec zneistel a na chvíľu zarazene mlčal. Potom vystrašeným hlasom povedal, aby okamžite vzala deti a odišla s nimi preč z domu. Rodina totiž v dome žiadnu sochu anjela nemala. Keď sa rodičia vrátili domov, našli opatrovateľku a deti ležať v kalužiach krvi. Po soche anjela nebolo v dome ani stopy…“

Príbeh druhý - Kľúčová dierka

„Táto mestská legenda hovorí o mužovi, ktorý si na niekoľko nocí rezervoval izbu v hoteli. Keď dostal kľúč, recepčná ho upozornila, že cestou k izbe natrafí na dvere, ktoré nie sú označené číslom. Vysvetlila mu, že dvere sú zamknuté a izba sa používa ako sklad a tiež dodala, aby sa nesnažil do zatvorenej miestnosti dostať. Muž nechcel mať problémy, a tak išiel priamo do svojej izby.

Ani nevedel prečo, ale postupne v ňom narastala zvedavosť. Počas druhej noci sa rozhodol, že predsa len zistí, čo je za dverami bez čísla. Ako hovorila recepčná, dvere boli zamknuté. Keďže ich nevedel otvoriť, rozhodol sa, že do miestnosti aspoň nakukne cez kľúčovú dierku. Videl, že za dverami sa neukrýva sklad, ale obyčajná hotelová izba, podobná tej, v ktorej bol ubytovaný. V rohu na druhom konci izby však stála žena. Bola veľmi bledá a hlavou sa opierala o stenu. Z toho, čo videl, bol muž veľmi zmätený, a tak sa radšej vrátil do svojej izby.

Na tretí deň sa rozhodol, že do izby ešte raz nahliadne. Keď sa pozrel cez kľúčovú dierku, nevidel nič iné, len červenú farbu. Vyzeralo to, že žena zakryla kľúčovú dierku červeným kusom látky, aby ju nikto nemohol sledovať. Muž teda pozbieral odvahu a povedal recepčnej, čo videl. Tá si zhlboka vzdychla a rozhodla sa, že mu všetko rozpovie.

Pred niekoľkými rokmi došlo v tej izbe k vražde. Muž tam zabil svoju manželku a odvtedy sa v izbe diali podivné veci. Recepčná povedala, že viacerí hoteloví hostia videli ducha ženy, ktorý bol celý bledý a mal oči podliate krvou.“

Príbeh tretí - Príď zajtra

„Legenda hovorí, že v 90. rokoch minulého storočia si obyvatelia malých miest a dedín v juhozápadnej oblasti Indie začali písať na steny domov nápis „Nale Ba“. Stalo sa tak po tom, čo sa rozšírila fáma o čarodejnici, ktorá klope na dvere rodinného domu a hovorí hlasom milovaného príbuzného. To spôsobilo, že človek otvoril dvere a nevedomky priviedol do domácnosti smrť. Rodiny, ktoré počuli tento desivý príbeh, sa snažili chrániť tým, že na vonkajšie steny napísali „Nale Ba“, čo znamená „príď zajtra“. Keď sa čarodejnica priblížila k ich domovom, prečítala si slová a na druhý deň sa vrátila. To pokračovalo v nekonečnom cykle, pričom čarodejnica už nikdy nemohla nikomu ublížiť.“

Príbeh štvrtý - El Silbon alebo Whistler

„Vo Venezuele a Kolumbii sa odohráva strašidelný príbeh o stvorení prekliatom na večné putovanie po Zemi s vrecom kostí na chrbte.

Mystickým tvorom bol kedysi mladý chlapec, ktorý žil so svojimi rodičmi vo Venezuele. El Silbon bol jediným dieťaťom v rodine a jeho rodičia ho veľmi rozmaznávali. Vďaka tomu sa z chlapca stala rozmaznaná, rozmarná a zlomyseľná mládež.

Jedného dňa dieťa požiadalo, aby mu rodičia uvarili divinu na večeru. Otec nemohol dostať také mäso, čo náročného syna veľmi nahnevalo. El Silbon bodol nožom vlastného otca, vytiahol vnútornosti a priniesol ich svojej matke, aby mohla pripraviť večeru z drobov.

Nič netušiaca žena používala mäso na varenie, hoci jej to pripadalo podozrivé. Nakoniec matka uhádla, čo sa stalo, bola zhrozená a tak ohromená zármutkom, že dovolila svojmu dedkovi, aby zlého chlapca potrestal sám.

Dedko dieťa na polovicu dobil a na jeho rany polial citrónovou šťavou a natrel čili. Potom podal vnukovi mešec plný kostí jeho otca a na malého zloducha postavil balíček psov. Tesne predtým, ako zvieratá chlapca roztrhali na kúsky, dedo ho preklial, aby sa zatúlal navždy. Takže sa narodilo stvorenie menom El Silbon.

Hovoria, že stále blúdi po lesoch, poliach a dedinách, popod nos mu pískal nenáročnú melódiu a vkrádal sa do domov iných ľudí. Tam odhodí vrece kostí na podlahu a spočíta ich priamo v dome. Ak si nikto nevšimne prítomnosť príšery, jeden člen tejto rodiny zomrie. Ak však domácnosť chytí Whistlera (druhá prezývka prekliateho tvora), nikto tým neutrpí, a naopak, obyvateľom domu veľa šťastia sľubuje.“

Zdroje: kniznicazilina.blogspot.com, Wikipedia, rtvs.sk, najky.sk, magazin.pluska.sk, onemagic.ru