Ako funguje referendum a ktoré bolo to najbizarnejšie u nás? Krátky prehľad + video

Kedy sa môže referendum vyhlásiť?

Určite to nie je tak, že si ho môže vyhlásiť kto chce, kedy chce. Potrebuje na to petíciu s aspoň 350 000 podpismi alebo sa na referende musí uzniesť náš parlament (NR SR). Koľko najmenej poslancov musí hlasovať za referendum? To vysvetľujeme vo videu.



O čom nesmie referendum byť?

Ak sa aj podarí vyzbierať dostatočný počet podpisov alebo presvedčiť dostatočný počet poslancov, ešte to neznamená, že referendum môže byť o čomkoľvek. Napríklad si nemôžeme odhlasovať nič o daniach, štátnom rozpočte alebo ľudských právach.



Dáva zmysel aj nezúčastniť sa

Vždy všetkým hovoríme, aby boli aktívni občania, chodili voliť, sledovali, čo sa v politike deje a zúčastňovali sa, čoho sa dá. Pri referende je to však trochu inak. Ak naozaj nesúhlasíme s jeho otázkami, dáva zmysel nezúčastniť sa ho vôbec. Je totiž platné až vtedy, keď sa ho zúčastní aspoň 50% voličov. A to sa na Slovensku podarilo zatiaľ jediný raz.



Vo videu sa dozviete aj príbeh toho najbizarnejšieho slovenského referenda, kedy časť ľudí hlasovala o troch a časť o štyroch otázkach. Áno, také niečo sa naozaj stalo. Pozrite si video:



