Môže úprimný katolík voliť Progresívne Slovensko? Pokojne áno.

Sú liberálne strany ohrozením našej spirituality? Pozrime sa na to, ako to vyzerá, keď je niekto zvolený na základe popularity v kresťanských kruhoch a nie na základe programu či odbornosti.

Mnohí ľudia sa ocitajú pár mesiacov pred voľbami v situácii, že nevedia, koho budú voliť. Niektoré strany zvažujeme, iné vieme odsunúť do kategórie ,,to určite nie". Práve u kresťanov možno počuť, že slovo ,,liberál" je používané ako niečo hanlivé. Veď to sú predsa tí čo chcú potraty, chcú zobrať cirkvi peniaze a ešte všade vešajú tie dúhové vlajky! Cítite tie emócie za týmito slovnými spojeniami? Tak to je presne clona, ktorú treba vyvetrať a pozrieť sa na veci ešte raz, pomalšie a ostrejšie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na úvod sa patrí povedať, že nie som volič Progresívneho Slovenska. Zrejme ani v najbližších voľbách nebudem, no som presvedčený, že voliť ľudí alebo strany len preto, lebo sú kresťania, je cesta zlým smerom. Viera je skvelý dar, je vzťahom s úžasným Otcom. Vďaka tomuto vzťahu môžeme rásť v láske, odpúšťaní, správnych postojoch, vďaka tomuto vzťahu môžeme mať večný život. To celé bez ohľadu na to, aká strana je vo vláde - či liberálna alebo konzervatívna. A to je prvý dôvod na to, prečo netreba pri voľbe pozerať na to, či je strana plná kresťanov alebo nie. Môj duchovný život nijako nezávisí od toho, aké strany sú v parlamente.

Čo však strany v parlamente ovplyvňujú, sú veci ako stav zdravotníctva, vzdelávanie alebo pracovné príležitosti. Tie sa dozvieme v programoch strán a to je dôležité. Znie to ako nuda, ale tu nastupuje zodpovednosť nás voličov, voľby nemajú byť o zábave. Náš hlas je cenný, nedajme ho niekomu len pre pekné billboardy, super videá na facebooku alebo stručné vyjadrenia typu ,,Sme proti potratom!" Minulé voľby štvrtina voličov volila takýmto spôsobom a ako to dopadlo? Uvedomovali si títo voliči, že dostali do parlamentu Joža Pročka, Romanu Tabak, Gyimesiho a pod.? Áno, Matovičovi treba uznať, že kampaň viedol veľmi dobre a úspešne, oslovil najviac voličov. Mám ale nádej, že ako voliči rastieme, učíme sa a pri najbližších voľbách budeme chcieť od strany počuť a vidieť viac, kým jej dáme hlas.



Teraz budem trochu osobnejší:

Mnoho kresťanských politkov dostalo hlasy len pre svoju vieru. Je nám sympatické, že by naše kresťanské hodnoty boli zastupované v parlamente. Je to ale naozaj tak? Aké kresťanské hodnoty prinášal Marek Krajčí? Nestál náhodou za Igorom Matovičom aj v momentoch, keď ten rozosieval zlobu a urážal všetkých okolo seba? Akú odbornosť Marek Krajčí priniesol na ministerstvo zdravotníctva? Ako kardiológ spravil isto veľa dobrej práce, ale ako manažér na ministerstve zlyhal a po svojom odvolaní ešte podlo útočil a robil intrigy. Ako je to môžné, keď mimo politiky spravil veľa dobrých vecí, či už ako lekár alebo v neziskovom sektore? Možno práve preto, že nie každý, kto vie získať veľa hlasov, vie byť automaticky dobrým politikom.



Pristavme sa pri politikoch z Kresťanskej Únie: Richard Vašečka, Anna Záborksá, Braňo Škripek (dnes už v KDH). Už roky upozorňujem na pozadie vzniku tejto strany a teraz pred voľbami je opäť dôležité si to pripomenúť.

Písal sa rok 2019, blížili sa voľby do európskeho parlamentu. V predchádzajúcich voľbách sa do europarlamentu dostali Anna Záborská a Braňo Škripek. Každý za inú stranu, Záborská za KDH, Škripek za Oľano. Obe tieto strany sa rozhodli, že v blížiacich sa eurovoľbách dajú príležitosť kandidovať niekomu inému a Záborská ani Vašečka sa na kandidátky už nedostali. A toto je začiatok Kresťanskej Únie, pretože títo dvaja politici mali túžbu v europarlamente pokračovať. Keď ich žiadna strana nechcela nominovať, rozhodli sa založiť si vlastnú stranu a nominovať sa sami. Založiť stranu však nie je také jednoduché: potrebujete vyzbierať 10 tisíc podpisov a požiadať o registráciu. Zber podpisov môže trvať celé mesiace, potrebujete mať dobrovoľníkov, členov, ktorých nadchnete a motivujete k zberu podpisov, popri tom budovať regionálne štruktúry, aby ste mohli byť relevantná strana a dlhodobo meniť veci na Slovensku k lepšiemu, uplatňovať svoju odbornosť a hodnoty. Touto cestou sa však pán Škripek a Záborksá nevybrali, pretože toto oni nechceli. Nemali potrebu budovať stranu, prizývať odborníkov, prizývať členov. Oni potrebovali narýchlo stranu, aby mohli kandidovať do europarlamentu. Kúpili stranu s názvom ,,Nezávislé fórum", tú premenovali na Kresťanská únia a veselo kandidovali. Myslíte, že toto je správna motivácia a postup na založenie kresťanskej politickej strany, ktorá sa tu chce oháňať hodnotami? Tak aj vo voľbách do europarlamentu dopadli - neuspeli a mandát nezískali. O rok sme tu už mali domáce parlamentné voľby, tak to s kresťanskou úniou skúšali aj tu. Keď však videli, že nemajú žiadnu šancu na úspech, tak sa pridali na kandidátku Oľano. Škripek ostal významnou postavou v strane, no na kandidátku pre nedávne spory s Matovičom nešiel. Rok pred voľbami ohuroval pri vzniku KÚ vzletnými frázami o tužbe budovať modernú kresťanskú stranu, dnes už je na kandidátke KDH a táto chuť budovať ho nejako prešla. Nebude to spojené s tým, že v KDH má väčšiu šancu získať miesto v parlamente?

Bol som zhrozený z toho, ako mnohí moji krasťanskí priatelia podporovali Tomáša Tarabu či Filipa Kuffu. Boli hlasnými odporcami potratov a.... a vlastne nič iné, iný program nemali. Získali si mnoho fanúšikov a Taraba je dodnes veľmi úspešný na sociálnych sieťach. Ale spomeňme si na to, ako sa dostali do parlamentu - na kandidátke Kotlebovej strany Ľudová strana naše Slovensko. Kde sú kresťanské hodnoty človeka, keď kandiduje spoločne s fašistami, ktorí majú vytetované hákové kríže? Len preto, aby sa dostal do parlamentu.

Skrátka, mnohí kresťania, ktorí sa dostali do parlamentu bez programu či odbornosti, našu krajinu nijako neposunuli vpred. Skúste si spomenúť na jednu dobrú reformu z pera pani Záborskej alebo Vašečku. Alebo mám lepšiu výzvu: skúste si spomenúť na 2-3 skvelé veci, ktoré dosiahol v europarlamente Braňo Škripek. Títo ľudia môžu byť skvelými rodičmi, najlepšími priateľmi alebo aj vzornými kresťanmi. Ale to samé o sebe nie je predpoklad na dobrú kariéru v politike.

A prečo som v nadpise spomínal Progresívne Slovensko?

Pretože je podľa mňa nutné prelomiť hlúpy zvyk, že mnohí kresťania volia podľa toho, kto je za zákaz potratov alebo proti registrovaným partnerstvám. Som presvečený o tom, že kresťanský politik nemá prinášať do takéto témy. Má prinášať nevídanú slušnosť, pracovitosť a pokoru. Toto sú totiž vlastnosti Ježiša či prvých apoštolov, ktoré sú hodné následovania.

Nemyslím si, že liberálne strany majú túžbu vyštvať kresťanov z krajiny, alebo ich nejako obmedzovať. Oni len hovoria, že ľudia môžu mať aj iné hodnoty a majú rovnaké právo podľa nich žiť, ako my kresťania. Nie je možné tvoriť zákony podľa Biblie a nemá to ani zmysel. Čo pomôže neveriacemu človeku alebo budhistovi to, že v nedeľu nebude môcť nakupovať? Ako ho to povzbudí vo vzťahu s Bohom? Ako komu pomôže, že dvaja ľudia rovnakého pohlavia nemôžu mať oficiálny vzťah, na základe ktorého by mohli rovnako jednoducho dediť podobne ako ľudia žijúci v manželstve? Pomôže im to ku spáse? Kde je tu láska? Kde je tu odbornosť?

Kresťanskí politici hovoria, že život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť. S týmto veľmi súhlasím - no má to dva problémy. Jeden je, že pod pojmom ,,ochrana" vidia často len zákaz potratov. Ale to nerieši príčinu, pre ktorú žena nad potratom vážne premýšľa. Druhý problém vidím v tom (a rovnako to komunikuje aj predsesa KDH), že kresťania v parlamente ostali len pri ochrane pred narodením, ale žiadnu revolúciu v dôstojnosti pre vývoj detí, uplatnenie na pracovnom trhu a dôstojnú starobu neprinášajú. Hlavne aby sa dieťa narodilo, život sme ochránili. Ale chráňme ho aj potom!



Progresívne Slovensko nám ukázalo, že je jedno, či je politik kresťan alebo ateista. Keď je odborník, tak vďaka jeho práci môžeme žiť kvalitnejší život. Pozrime sa na prezidentku Čaputovú, ktorá vzišla práve z PS: dôstojne reprezentuje, má skvelé postoje v témach ako sú rómovia, vojna či utečenci. Je zárukou vzdelaných, rozvážnych a kompetentných rozhodnutí, menovaní či vyjadrení. Napokon, aj pápež František si ju obľúbil.

Progresívne Slovensko nám ukázalo aj v regiónoch, ako sa robí odborná práca. Napríklad malá dedina Hviezdoslavov, blízko Bratislavy: nová škola v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou, projekty financované z eurofondov, letné kino, transparentné nakladanie s financiami... Je dôležité, že je pán starosta z liberálnej strany, keď sa obyvateľom výrazne zlepšila kvalita života v dedine?



Mohli by sme pokračovať v Bratislave, kde Matúš Vallo začínal tiež pod značkou PS. Jeho práca je natoľko evidentná, že v druhých voľbách získal podporu viac ako 60% všetkých hlasov. Prečo? Lebo v Bratislave sú zrazu pekné chodníky, viac chládku, veľa zelene, kultúry či dostupá MHD. Presne tieto veci majú dopad na každodenný život občanov. Nie to, či je Matúš Vallo za zákaz potratov alebo nie.



Voliť na základe odbornosti a programu na parlamentnej úrovni je ešte dôležitejšie, než na tej komunálnej. Títo ľudia budú spravovať miliardy eur, našu bezpečnosť, dostupnosť zdravotnej starostliovosti alebo kvalitu vzdelania. Kvalitná a odborná správa štátu bude mať dobrý vplyv na našu každodennosť, či už sme kresťania alebo budhisti, salámisti či neveriaci. Svoje hodnoty môžeme pokojne naďalej žiť, odovzdávať ich svojim deťom a budovať vzťahy plné Kristovej lásky.

Som si istý, že aj keby sa nová vládna väčšina odsúhlasila v parlamente registrované partnerstvá či iných ,,strašiakov", nemalo by to žiaden vplyv na prežívanie spirituality kresťanov. A naopak, aj keby konzervatívna väčšina odsúhlasila zákaz nedeľného predaja či potratov, nespraví to z nás viac kresťanskú krajinu. Iba povrchnú - lebo navonok sa bude zdať, ako sme kresťansky založený ľud, že každý tú svätí nedeľu a oddychuje, no realita budú zamknuté dvere na supermarketoch... A okrem toho tu budú ľudia pracujúci na pumpách, v reštauráciách, v texislužbe alebo nemocnici, ktorí toto ,,výsostné právo" v nedeľu nič nerobiť nedostali.

Naše kresťanské hodnoty a spôsob života predsa začína v našom srdci, nie vydaním zákona v parlamente.

Ak Vám záleží na tom, aby bol vami volený poslanec veriaci, je to úplne v poriadku, ale naštudujte si aj jeho históriu. Aké má vzdelanie, politickú minulosť, čo v živote vyvudoval, aký program prináša? Medzi kresťanmi je veľa vzdelaných odborníkov, tí ale spravidla nikdy nevykrikujú o potratoch, zlých liberáloch alebo ,,džendžeri".

Ak sa Vám to zdá užitočné, pozdieľajte tento článok svojim priateľom alebo na facebooku, ďakujem.





Navyše:

Na záver pridávam povzbudenie: sledujte webstránky politických strán. Skúste si úprimne pozrieť ich program, financovanie a aktivity. Veľa Vám to napovie. Tu je len zopár príkladov:

- Kresťanská únia: o svoju stránku sa veľmi nestarajú. Iba pred dvomi mesiacmi, s blížiacimi sa voľbami ju začali aktualizovať. Predtým tam bol posledný príspevok z roku 2021.

https://krestanskaunia.sk/aktuality/

-strana Tomáša Tarabu ,,Život": V sekcii ,,predstavitelia" majú iba 16 ľudí. Ako sa dá robiť skutočná politika, keď má strana iba 16 ľudí? Pozrite si aj program, celý by sa zmestil na 2 strany formátu A4.

https://strana-zivot.sk/