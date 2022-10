Ako Rudolf Kusý riadil Nové Mesto

Autor textu kandiduje v komunálnych voľbách do miestneho a mestského zastupiteľstva (Bratislava-Nové Mesto) v pravicovej koalícii strán „Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola“ a na primátora podporuje kandidáta Martina Mlýneka.

Úvod

O mestskú časť Nové Mesto a fungovanie miestneho úradu som sa začal zaujímať približne v roku 2014, asi rok-rok a pol po svojom návrate zo zahraničného vysokoškolského štúdia. To bol posledný rok prvého volebného obdobia Rudolfa Kusého na pozícii starostu. Vrátil som sa s mnohými životnými skúsenosťami, plný elánu a chuti zlepšovať svoje okolie a mesto, v ktorom žijem.

Vďaka spoločným známym sa mi podarilo skontaktovať sa so starostom Kusým a neskôr sme nadviazali na istú dobu spoluprácu. Toto obdobie trvalo odhadom pol roka až rok. Pochopil som totiž, že moja snaha o spoluprácu bola iba naivnou dôverou a získal som pocit, že mnohé z toho, čo starosta hovoril bolo zavádzanie či sľuby bez zámeru zrealizovať ich. Odvtedy som jeho aktivity a fungovanie miestneho úradu vnímal opatrne, upozorňoval som na rôzne pochybenia a písal som kritické články.

V komunálnych voľbách v roku 2018 som kandidoval do miestneho zastupiteľstva a podporoval kandidáta na starostu Matúša Čupku. Voľby dopadli tak, že Rudolf Kusý obhájil pozíciu starostu a ja som do miestneho zastupiteľstva zvolený nebol. Nedlho po voľbách sa nám narodila dcéra a moje aktivity v komunálnej politike som do značnej miery obmedzil. Aj naďalej som sa však venoval kritike fungovania stavebného úradu, ktorý som považoval za dlhodobo v zlom stave a problematika výstavby sa priamo či nepriamo týkala aj mňa.

Počas týchto aktivít som študoval množstvo voľne dostupných zdrojov a snažil som sa pochopiť prepojenia a spôsob fungovania miestneho úradu.

V roku 2017 Rudolf Kusý kandidoval, ako nezávislý kandidát, na predsedu Bratislavského kraja. So ziskom 33489 hlasov (18,5 %) skončil na druhom mieste. Následne v roku 2020, za stranu Dobrá voľba, do Národnej rady Slovenskej republiky, kde získal 3919 preferenčných hlasov.

Už vtedy, pred župnými voľbami, sme viacerí mali pocit, že na miestnom úrade nefunguje nič. Vravelo sa, že ľudia nedokážu starostu zastihnúť na úrade, ale večer si o ňom prečítali z letáku, či pozreli nové propagačné video.

Myslím, že som typ človeka, ktorý rád študuje a získava nové informácie a že hlavnou motiváciou štúdia je práve možnosť dozvedieť sa. Možno aj preto som si dlho myslel, že informácie, ktoré sa mi podarilo získať, zostanú zabudnuté. Po ohlásení kandidatúry Rudolfa Kusého na primátora Bratislavy na tlačovej konferencii pred budovou Slovenského národného divadla a uvedomení si situácie a toho, čo z nej vyplýva, som sa rozhodol tento názor prehodnotiť.

Rýchla výpoveď vedúcemu stavebného úradu a následné dlhoročné poverovanie vedením

Rudolf Kusý pôsobil od roku 2006 vo funkcii poslanca miestneho zastupiteľstva, od roku 2009 aj vo funkcii poslanca Bratislavského samosprávneho kraja. Keď v roku 2010 striedal vo funkcii starostu Richarda Frimmela bol teda už skúseným komunálnym politikom.

Richard Frimmel bol starostom Nového Mesta dlhých 16 rokov, už od roku 1994. Mal povesť toho, počas ktorého starostovania sa Nové Mesto stavebne výrazne menilo. Aj v tej dobe bola téma výstavby pre mnohých obyvateľov kontroverznou, čo dokazovali aj nálepky s textom „STOP nezmyselnej výstavbe. Frimmel nikdy viac“, ktoré bolo ešte roky vidieť na stĺpoch verejného osvetlenia na Podkolibskej ulici. Pravda, červené slovo STOP vybledlo oveľa skôr, než čierny zbytok.

Papierová nálepka s textom „Stop nezmyselnej výstavbe“ a „Frimmel nikdy viac“. Červené slovo „Stop“ vybledlo dávno pred vznikom fotografie. (zdroj: Karol Bujaček)

V dobe nástupu Rudolfa Kusého do funkcie starostu bol vedúcim oddelenia územného konania a stavebného poriadku (t.j. stavebného úradu) pán František Meszároš. V roku 2011 dostal po dvadsiatich rokoch výpoveď. Oficiálne bola odôvodnená zmenou organizačnej štruktúry oddelenia a znížením celkového počtu zamestnancov o jedného pracovníka. Po odbornej stránke bol bezpochyby skúseným pracovníkom miestneho úradu s patričným inžinierskym vysokoškolským vzdelaním. Situácia sa javila tak, že výpoveď bola iba predstieraním vykonania organizačného opatrenia so zámerom rozviazať pracovný pomer, čo potvrdzuje aj ponuka inej práce, opatrovateľ v rámci opatrovateľskej služby Miestneho úradu, takej, ktorá zjavne nezodpovedala jeho kvalifikácii ani (fyzickým) schopnostiam, čo je určitým prejavom poníženia.

Vedúcim stavebného úradu bol od roku 2003 až do konca mája 2011, následne bol odborným pracovníkom na stavebnom úrade. Dňa 10. 6. 2011 bola vedením oddelenia na čas zastupovania neobsadeného miesta vedúceho oddelenia poverená Eva Daňová. Na miestnom úrade bola pritom zamestnaná iba od 1. 4. 2011 a do jej poverenia vedením uplynulo iba 49 pracovných dní.

František Meszároš neplatnosť výpovede napadol na súde, ten mu po niekoľkých rokoch dal za pravdu a priznal mu náhradu mzdy.

Kto je Eva Daňová a odkiaľ prišla na úrad? Pani Daňová má bezpochyby dlhú prax na stavebnom úrade. V minulosti pôsobila ešte na národnom výbore v Novom Meste, neskôr vo Vajnoroch a potom na stavebnom úrade v Chorvátskom Grobe. Od príchodu na stavebný úrad v roku 2011 však nikdy nebola vedúcou stavebného úradu, bola iba opakovane poverovaná jeho vedením. Táto skutočnosť bola opakovane vytýkaná z rôznych strán, avšak dlhodobo neúspešne. O týchto skutočnostiach som aj ja písal už pred štyrmi rokmi v článkoch Problémy vo vedení stavebného úradu v Bratislave-Novom Meste a Zvláštne výberové konanie na obsadenie vedúceho stavebného úradu, preto nebudem opakovať tam uvedené informácie.

Od napísania druhého z článkov došlo k zmene, už dlhšie je vedúcou stavebného úradu Kamila Marušáková a stavebný úrad má po dlhých rokoch vo svojom vedení osobu s požadovaným vysokoškolským vzdelaním.