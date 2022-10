Prečo si myslím, že explózia na moste na Krym nesúvisí s nákladným autom

V jednom z komentárov k článku na tématiku výbuchu na Krmyskom moste som narazil na otázku, ako je možné, že po explózii výbušniny v nákladnom aute vybuchli a začali horieť aj cisterny s palivom v nákladnom vlaku na rovnakom mieste.

Aj takéto boli slovné úlohy na základnej škole. Mnohí žiaci sa sťažovali, že nechápu, na čo im to kedy v živote bude…



Z miesta A vyrazí v čase t₁ rýchlosťou v₁ nákladný vlak s cisternami plnými paliva. Z rovnakého miesta A vyrazí v čase t₂ rýchlosťou v₂ nákladný automobil naložený výbušninou. V akom čase sa oba dopravné prostriedky stretnú? Kde je treba odpáliť rozbušku, aby explózia zasiahla vlak? Akú kinetickú energiu má vlak v momente explózie? V akej vzdialenosti od miesta výbuchu sa vlak zastaví?

V tom momente som si spomenul na základoškolské hodiny matematiky či fyziky a rozhodol som sa na situáciu sa pozrieť podrobnejšie. Podkladom pre analýzu bolo video z článku Putin Places FSB In Charge Of Crimea Bridge Probe, Infrastructure Security After Explosion.

Prvou úlohou bolo čo najlepšie identifikovanie miesta explózie a miest, odkiaľ bola explózia natočená. Z prvej (kamera nad vozovkou) a druhej (kamera pod železničnou trasou) scény na videu je vidieť, že výbuch bol v časti pred mostným oblúkom, tam, kde vozovka začína stúpať do kopca.

Tento záver potvrdzuje aj fotografia z článku Putin orders more security for Crimea bridge, energy supplies, Interfax reports. Na nej je možné napočítať cca 15 pilierov.

Pohľad ukazuje horiace palivové nádrže a poškodené časti Kerčského mosta v Kerčskom prielive, Krym, 8. októbra 2022. (zdroj: REUTERS/Stringer)

Zhoduje sa to aj s dvojicou satelitných snímiek od PlanetScope zo 7. a 8. októbra tohto roku.

Najvhodnejšie voľne dostupné mapy pre tento účel sú tie od ruskej spoločnosti Yandex, pretože sú na nich dostupné fotografie z cestnej časti mosta. Najnovšie sú síce z roku 2019, ale pre tieto účely poslúžia aj tak dobre.

Je vidieť, že železničná časť je ešte nedokončená, neďaleko miesta výbuchu stojí žeriav.

Cestná časť v tej dobe už bola v prevádzke a ako najpravdepodobnejšie miesto, z ktorého bola explózia zachytená, je kamera umiestnená na portáli nad jazdnými pruhmi. S pomocou funkcie merania v mape je možné určiť odhadnúť túto vzdialenosť na niečo málo viac než jeden kilometer, čo má svoj vplyv na kvalitu záberu.

Naozaj sa kamera nachádzala tak ďaleko, nebola nejaká bližšie? Nedá sa to povedať jednoznačne, ale zo záberov sa zdá, že to je reálne. Kamera je umiestnená zhruba nad pravým jazdným pruhom v smere od mostného oblúka. Na žiadnej fotografii nie je vidieť stĺpy medzi jazdnými pruhmi, kde by kamera mohla byť umiestnená. Tiež je vidieť skreslenie spôsobené teleskopickým objektívom a značným priblížením – stúpanie na most vyzerá extrémne strmé. Ďalej je možné vidieť minimálne 20 stĺpov s osvetlením na pravej strane v smere na mostný oblúk. Pri pohľade na satelitnú snímku z Google Maps je možné vďaka vhodnému uhlu snímania rozoznať tieto stĺpy a takýto počet stĺpov by mohol zodpovedať vzdialenosti k portálu s kamerou.

Je dobré, že na zábere z kamery nad vozovkou je vidieť aj železničný most. Pri spomalení prvej scény z už spomínaného videa nie je možné vidieť žiadny pohyb na železnici. Možnosť, že z tejto kamery nie je dostatočne vidieť železnicu a vagóny považujem za málo pravdepodobnú. Z iných záberov je totiž vidieť, že na moste nebolo nič (žiadny plot či zábradlie), čo by bránilo vo výhľade. Situácia teda s veľkou pravdepodobnosťou bola taká, že v čase explózie vlak stál.

Vlak údajne smeroval na Krym. Teda, ak by sa vlak mal pohybovať, tak v rovnakom smere ako nákladné vozidlo, ktoré podľa jednej z teórií malo byť príčinou explózie. Bolo by teda možné, aby vodič či spolujazdec odpálili nálož v momente prejazdu okolo vlaku. Je fyzikálne nemožné, aby vlak s toľkými vagónmi, aj ak by boli prázdne, zastavil na mieste. Jediná možnosť by bola mechanickým zachytením sa o mostnú konštrukciu, čo by malo katastrofálne následky. Z dostupných záberov sa ani nezdá, že by vlak bol vážne vykoľajený, vagóny rozpojené a tak ďalej. Vlak teda musel na moste nejakú dobu stáť.

Na viacerých záberoch je možné vidieť zvodidlá, ktoré boli explóziou a tlakovou vlnou deformované v smere od spadnutej časti k železničnej časti mosta. Ak by bola explózia spôsobená náložou v nákladnom aute prechádzajúcom po spadnutej časti vozovky, tak by boli deformované týmto smerom. Žiaľ, zvodidlá na druhej strane nie je vidieť, pretože sú spadnuté pod vodou, respektíve je pravdepodobnosť, že neboli poškodené explóziou, ale samotným pádom vozovky.

Zo samotnej explózie nevidieť takmer nič, dostupné video nie je dostatočne kvalitné a záber sa zmení z pohľadu na nočnú vozovku na kompletne bielu obrazovku v priebehu dvoch snímok. Je obtiažne určiť presné miesto prvotnej explózie, teda či explodovalo nákladné auto, alebo či k mostu priletela raketa. Aj keď sa zdá, že najsvetlejšie miesto je na výškovej úrovni železnice, môže to znamenať len to, že vybuchli vagóny prevážajúce palivo.

Zaujímavý jav je možné sledovať pár sekúnd po výbuchu. Zhruba v polovici videa, v momente, keď sa vozidlo pohybujúce sa od výbuchu dostane k spodnej hrane videa, sa obraz zatrasie. To sa zrejme dostala tlaková vlna až ku kamere a zatriasla ňou. Potom je možné vidieť ako z pravej hornej časti videa padajú na bielo svietiace bodky. Nie je mi jasné, čo presne by to mohlo byť, ale predpokladám, že ide o súčasť nálože.

Na zábere spod mosta je vidieť tieto padajúce horiace úlomky padať takmer okamžite po explózii. Tento záber je omnoho kvalitnejší, pretože kamera sa nachádzala len niekoľko desiatok metrov od explózie (porovnajte so vzdialenosťou cca jedného kilometra v ktorom sa zrejme nachádzala druhá kamera). Z videa možno vyčítať, že padajú zhora smerom k železničnému mostu na ploche minimálne dvoch betónových stĺpov podopierajúcich železnicu.

Pri výbuchu nálože, ktorá by sa nachádzala v nákladnom automobile, by zrejme malo dôjsť k explózii do všetkých smerov. Ak by sa v náloži nachádzalo niečo, čo môže lietať a horieť, nevidím reálnu možnosť, ako vysvetliť záber z videa. Na záberoch z mosta síce fúka vietor a je to vidieť napríklad aj na dyme, ale v prípade výbuchu považujem za nemožné, aby explodovaný materiál bol odfúknutý.

Za oveľa pravdepodobnejšie považujem to, že explózia vôbec nebola spôsobená náložou umiestnenou v okolo prechádzajúcom nákladnom automobile, ale že bola spôsobená niečim, čo k mostu priletelo.

Všetky tvrdenia v článku som sa snažil dostatočne odôvodniť, neznamená to však, že musím mať pravdu. Ak ste videli v článku nezrovnalosti, logické chyby, alebo zásadné nesprávne závery, prosím, aby ste vec uviedli na správnu mieru v komentári.