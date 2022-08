7 knižných tipov: Riskovali vlastnú smrť, aby im pomohli!

Svetlo v úkryte (Sharon Cameron)

Kníh o druhej svetovej vojne, holokauste, drastických podmienkach v koncentračných táboroch a záchrane Židov vychádza u nás v posledných rokoch veľa. Všetky sú silné, dojímavé, niektoré lepšie napísané, iné menej...no táto patrí medzi TOP.

Svetlo v úkryte je príbeh dvoch sestier, ktoré zachránili trinásť ľudských životov a v podaní autorky Sharon Cameron je to výnimočné čítanie. Nesmierne emotívne a skvele spracované.

Píše sa rok 1943.

Šestnásťročná Stefania pracuje v obchode u Diamantovcov v poľskom mestečku Przemyśl. Je zaľúbená do Izia, jedného zo synov. Mladý pár svoj vzťah tají, pretože ona je katolíčka a Diamantovci sú Židia, ale nevzdávajú sa nádeje, že raz im osud dožičí byť spolu. S vpádom nemeckej armády do krajiny sa všetko zmení. Rodinu vysťahujú do geta a Stefania ostáva sama v okupovanom meste, kde sa stará o šesťročnú sestru Helenu. A potom ktosi zaklope na dvere.

Je to Max Diamant. Počas transportu do vyhladzovacieho tábora vyskočil z vlaku a žiada o pomoc. Stefania v tej chvíli urobí jedno z najzásadnejších rozhodnutí v živote a Maxa ukryje. Po ňom ešte ďalších dvanásť Židov. Každý deň pritom tŕpnu, či sa neozve búchanie na dvere, ktoré by znamenalo koniec pre všetkých.

Svetlo v úkryte je kniha, ktorú pokojne môžu čítať tínedžeri a spoznajú tak časť našej histórie – jazyk, štýl písania i samotné podanie sú vhodné aj pre mladších čitateľov. Jedna z najlepších a najstrhujúcejších kníh v tomto žánri.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svetlo v úkryte - Sharon Cameron

Milosrdný samaritán (Cilla a Rolf Börjlindovci)

Pandémia koronavírusu zasiahla do životov ľudí a zmenila ich nepredvídateľným spôsobom...

Je tu siedmy diel severskej série Tom Stilton a Olivia Rönningová.

Milosrdný samaritán je vynikajúce krimi z pera skúsených autorov o tom, že nie každý, kto tvrdí, že chce pomáhať ľuďom, tak hovorí aj pravdu... Kto sabotuje dodávky vakcín proti covidu? Kto je schopný vraždiť, pretože si myslí, že jedine on sám má pravdu?

Tom Stilton našiel útočisko na ostrove Rödlöga, no jeho pokoj netrvá dlho. Olivia Rönningová zmizla a všetky okolnosti naznačujú, že sa tak stalo proti jej vôli. Vyšetrovaním je poverená Oliviina kolegyňa Lisa Hedqvistová z Národnej operatívnej jednotky, ktorá získa nečakaného spojenca. Tom sa rozhodne prerušiť karanténu a s Lisou nasleduje stopy až k nehnuteľnosti blízko mestečka Lammasa. Keď tam však prídu, budova je v plameňoch a obhorené ostatky ženského tela sa nedajú identifikovať. Patria naozaj Olivii?

Z krimi Milosrdný samaritán cítiť, že Börjlindovci sú skúsení autori – sú to scenáristi, písali pre film aj televíziu a taký je aj ich príbeh. Krátke, svižné kapitoly. Najmä ku koncu to naberá na obrátkach a dynamike. Čítanie plynie hladko, vedia sa šikovne pohrať s čitateľom, nasmerovať ho na falošnú stopu. Vhodne kombinujú nielen rôzne časové roviny, ale aj dejové línie.

Milosrdný samaritán - Cilla a Rolf Borjlindovci

Noc, keď zmizla (Lisa Jewellová)

V roku 2017 sa stratí mladá 19-ročná mamička Tallulah a jej partner Zach, ktorých pozvali na party bohatí spolužiaci. Z večierka sa viac domov nevrátili. Jej zúfalá matka zalarmuje políciu, tá však podozrieva oboch tínedžerov, že jednoducho ušli pred náročnou zodpovednosťou za dieťa. Matka tejto verzii neverí a neprestáva pátrať po svojej dcére, dokonca požiada o pomoc miestneho detektíva.

Do prípadu sa nakoniec zahryzne autorka detektívok Sophie, ktorá v zmiznutí páru nachádza zaujímavú zápletku. V jeden deň totiž neďaleko ich nového domu natrafí na záhadný nápis na plote „Kopte tu“ a zbystrí pozornosť. Žeby ten nápis súvisel so zmiznutím mladej dvojice? A čo vlastne je zahrabané na tom mieste?

Noc, keď zmizla je strhujúci román s výborne vykreslenými postavami a napätím, ktoré sa dá chvíľami krájať. Lisa Jewellová opäť dokázala, že vie detailne pracovať s postavami, prostredím a udalosťami a skladá z nich mozaiku strhujúceho trileru o márnych láskach, túžbach a temných miestach v duši každého z nás.

Noc, keď zmizla - Lisa Jewellová

Dole! Dole! (Martin Kasarda)

„Minulosť nezmeníme, ale môžeme sa nad ňou uškŕňať,“ tvrdí Martin Kasarda, ktorého poznáme ako novinára, literárneho publicistu, aj spisovateľa. V roku 2020 mu vo vydavateľstve IKAR vyšiel provokatívny román Krajina krásnych ľudí kritizujúci súčasnú spoločnosť s ľahkým dystopickým nádychom.

Tentoraz však stavil na čierny humor a namiesto blízkej budúcnosti spomína na minulosť deväťdesiatych rokoch, keď v Dunajskej Strede prekvitala mafia. Spomínanie mafiánov a ich spontánny nápad založiť si školu pretavil do humornej miestami až grotesknej podoby.

Toto je novinka Dole! Dole!

Mafii v Dunajskej Strede chýbajú noví ľudia. Rozhodnú sa založiť strednú školu, ktorá by vychovávala nových členov organizovaného zločinu. Chobotnice vzťahov v malom meste, kde každý o každom vie aj to, aké nosí pyžamo, sú prepletené. Začína sa nové kolo mafiánskej vojny? Ako dnes žijú tí, ktorí prežili? A stále platí, že ruka ruku umýva? A že za všetkým treba hľadať ženu? Čierna groteska o tom, čo sa stane, keď šedivejúci mafiáni nostalgicky spomínajú na staré zlaté časy.

Dole! Dole! - Martin Kasarda

Tajomstvo sídla Chimney (Agatha Christie)

Pútavá a napínavá detektívka, v ktorej síce nie je Poirot ani slečna Marplová, no ak máte radi štýl písania Agathy Christie, prídete si na svoje. Zaujímavé kulisy, menší počet postáv, záhadné ľúbostné listy, tajomné chodby, vraždy, špionážne pozadie a krajina s čudným názvom Hercoslovensko... to je nová detektívka Tajomstvo sídla Chimneys , ktorá vychádza v slovenskom jazyku po prvý raz.

Keď sa Anthony Cade ochotne vzdá nezáživného miesta turistického sprievodcu v Južnej Afrike, aby namiesto dávneho priateľa dopravil do Anglicka dve zásielky – rukopis pamätí grófa Stylptiča a zväzok ľúbostných listov podpísaných istou Virginiou Revelovou – nemá ani potuchy, že sa vďaka tomu ocitne v centre medzinárodného sprisahania a vyšetrovania vraždy.

Po príchode do Londýna však čoskoro zistí, že o memoáre bývalého predsedu vlády nepokojmi zmietaného Hercoslovenska je až podozrivo veľký záujem a odovzdať ich pravému adresátovi nebude vôbec jednoduché. Anthony vyhľadá pisateľku záhadných listov, pôvabnú Virginiu Revelovú, no kým sa nazdá, pomáha jej odpratať mŕtvolu zavraždeného muža, ktorá sa nevedno ako ocitla v jej dome. A tak mu neostáva nič iné, iba začať pátrať na vlastnú päsť...

Tajomstvo sídla Chimneys je špionážne ladená detektívka z roku 1925, napísaná ľahkým, pútavým štýlom a hoci nepatrí k tomu najlepšiemu od Agathy Christie, pre skalným fanúšikov autorky to bude povinná jazda. Tajné chodby, ukradnuté diamanty, vydieranie, záhadné ľúbostné listy...a napokon veľmi nečakané rozuzlenie, ktoré vás priklincuje k stoličke. Určite zostanete prekvapení.

Tajomstvo sídla Chimneys - Agatha Christie

Naštartujte sa, prosím (Júlia Halamová)

Ak túžite po iskre, blízkosti a rešpekte vo vzťahu, táto kniha je pre vás to pravé. Psychoterapeutka Júlia Halamová má novinku, ktorá inšpiruje a pomáha zlepšiť vzťahy. Podobne ako vo svojej predchádzajúcej knihe Pripútajte sa, prosím sa opiera o svoje dlhoročné skúsenosti z terapeutickej praxe podložené najnovšími poznatkami z vedeckých výskumov.

V knihe Naštartujte sa, prosím nájdete cvičenia, ako aj paletu možností, ako zrelaxovať i ako mať rád sám seba, čo sú dva základné predpoklady pohody vo vzťahu. Autorka vás s istotou prevedie cvičeniami na zvýšenie emočnej inteligencie vo vzťahu, na zdokonalenie komunikácie, ale aj na spestrenie sexuálneho života. Nezabúda ani na cvičenia, ktoré vás naučia, ako sa pri hádke konštruktívne dohodnúť a dlhodobo pestovať spokojnosť a napĺňanie vzájomných vzťahových potrieb. Cvičenia sa opierajú o konkrétne príklady zo života, pomocou ktorých zrozumiteľne vysvetľuje zaužívané mechanizmy vo vzťahoch.

Kniha povzbudzuje čitateľov k naštartovaniu zmeny pre spokojnejší vzťah a lepší život a dáva nádej, ba priam istotu, že zmena je možná, aj keby mala prísť iba od jedného z páru.

Naštartujte sa, prosí - Júlia Halamová

Hádanky z abecedy (Ivona Ďuričová a Adrián Macho)

Najskôr tu boli dve megaúspešné knihy Zvieratká z abecedy a Písmenká z abecedy, z ktorých sa predali desaťtisíce výtlačkov a nielen deti ich milovali, ale aj rodičia. Úžasné knihy, ktoré hravou formou učia najmenšie detičky abecedu, zoznamujú sa s písmenkami...

Dvojica Ivona Ďuričová a ilustrátor Adrián Macho prinášajú tretiu spoločnú knihu – Hádanky z abecedy . Ako tvrdí Ivona, pri týchto hádankách si nemusíte lámať hlavu. A pri abecede už vôbec nie! Ich hádanky sa schovali za každé písmenko a už čakajú na múdre hlavičky, ktoré ich rozlúštia. Uhádnete hádanky na prvýkrát? Alebo si na každé písmenko vymyslíte vlastné? Môžete sa zahrať s Hádankami z abecedy a skamarátiť sa so všetkými písmenkami. Tak napríklad:

Z jedle na zem niečo padá,

čože je to za záhada?

Šupiny má ako ryba,

chvost a hlava jej však chýba.

Čo je to?

Hádanky z abecedy - Ivona Ďuričová a Adrián Macho

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Tatran, Stonožka