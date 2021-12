Proces s mŕtvym...Jozefom Tisom

Proces s mŕtvym (Mariana Čengel Solčanská)

Cyrila je archeologička, ktorej prácou je otvárať hroby a hľadať mŕtvych. Kladie si otázky o kolektívnej vine a pasivite jednotlivca voči zločinu a predvoláva popraveného prezidenta slovenského štátu, katolíckeho kňaza Jozefa Tisa, aby sa predtým, než jeho kosti zamurujú do krypty pod biskupským palácom, opäť postavil pred súd... Cyrilu Gregus opustila matka hneď po narodení, a hoci si to po roku rozmyslela a vzala dcéru k sebe, nikdy ju neľúbila. Cyrila vyrástla medzi husami a mačkami na dedinskom dvore, fascinovaná starožitnou posteľou, ktorú prastará matka Emília kúpila počas druhej svetovej vojny v dražbe majetku Židov deportovaných do táborov smrti. Cyrila nemilosrdne odhaľuje tajomstvá svojej rodiny spätne cez štyri generácie a rozpletá vrkoč osudov spletený z tragédie holokaustu, predkov aj zo vzťahu Tomáša Debrentheya, biskupa z 15. storočia, k rybárke Anne. Táto kniha je mozaikou postáv, ktoré sa stretávajú v priestore, ale nie v čase. Spája ich morálne zlyhanie a vyrezávaná starožitná posteľ. Mariana Čengel Solčanská je skúsená autorka historických románov – spomeňme Generál, či Jánošík. Svoje skúsenosti ako scenáristka a režisérka, ale aj z kulturológie a politológie využíva šikovne aj vo svojich príbehoch. Tak je to aj v tejto novinke Proces s mŕtvym .

Zadrž dych (Michala Ries)

„ Zadrž dych je takou zvláštnou kombináciou príbehu hate to love, čiže od nenávisti k láske a zároveň slowburn, čiže pomaly sa rozvíjajúcej romantiky,“ vysvetľuje autorka. „V príbehoch, kde sa nenávisť preklápa v lásku väčšinou hrá hlavnú úlohu vášeň. Tu je to však inak. Marcela a Marínu čaká pomerne pomalý proces, kým budú schopní otvoriť sa vzájomnému citu.“

Marína je tridsiatnička a žije si obyčajný život. Je skromná a vlastne spokojná. Zažila už horšie časy, má za sebou traumatizujúcu minulosť, takže teraz je vďačná za každý „normálny“ deň. Do práce však nastúpi nový kolega Marcel a ten môže všetko zničiť. Pozná ju totiž z minulosti a má na ňu ťažké srdce. Po malom incidente sa Marcel začína na ňu pozerať iným pohľadom, ide do hĺbky, snaží sa ju pochopiť...a zrazu jej dvorí. Je láskavý, trpezlivý a pozorný, no Marína sa s ním nechce zapliesť. Dokáže mu odolať? Alebo podľahne mužovi, ktorý pozná jej temnú minulosť?

Skryté dary (Caroline O´Donoghue)

Duchársky príbeh, tarotové karty, kryštály aj čudná mágia... Skryté dary je oddychovka pre mladých na pozadí témy LGBT. Hlavná hrdinka Maeve je šestnásťročná stredoškoláčka, ktorej sa v škole veľmi nedarí. Nič ju nebaví, pre nič sa nedokáže nadchnúť a v porovnaní so svojimi úspešnými súrodencami sa cíti ako sivá myška. Jedného dňa nájde balíček tarotových kariet, a hoci o tarote nič nevie, objav ju okamžite zaujme. Len jedna karta akoby nepatrila medzi ostatné – Správkyňa. Maeve o nej nedokáže nič zistiť, a tak ju vytiahne z balíčka a schová u seba v izbe. Z ostatných začne veštiť spolužiačkam a stáva sa čoraz populárnejšou. Vyveštiť si nechá aj Lily, Maevina bývalá najlepšia kamarátka. Z balíčka kariet si vytiahne práve tú, ktorá tam nemala čo hľadať. Keď sa potom neobjaví v škole, Maeve premkne neblahé tušenie, že za jej zmiznutím stojí záhadná Správkyňa.

Posledné kníhkupectvo v Londýne (Madeline Martin)

Posledné kníhkupectvo v Londýne je nádherný historický príbeh s výborne vykreslenými postavami, ktorý vás zavedie do vojnového Londýna, na ktorý dopadajú bomby...no naďalej sa číta a ľudia milujú knihy. Hlavná hrdinka Grace sa sťahuje do Londýna, čím si splnila svoj celoživotný sen. Nečakala však, že veľkomesto ju privíta protileteckými krytmi, vrecami s pieskom a zatemnenými oknami. A už vôbec si nepredstavovala, že jej nezostane iná možnosť, než začať pracovať u nevrlého starého pána Evansa v ponurom a zaprášenom kníhkupectve v srdci Londýna. Najmä, keď sa v knihách vôbec nevyzná a sama nikdy nemala čas na čítanie.

Jedného dňa však do kníhkupectva vstúpi šarmantný letecký dôstojník George, vďaka ktorému Grace v sebe postupne objaví lásku ku klasickým románom a začne z nich čerpať toľko potrebnú nádej. Počas dlhých mesiacov neľútostného bombardovania Londýna Nemcami Grace zistí, že knihy dokážu pevne zomknúť celú komunitu. Aj tie najťažšie chvíle sa im tak podarí prekonať spôsobom, o akom sa jej nikdy ani nesnívalo.

Oheň draka nezabije (James Hibberd)

Perfektný darček pre fanúšikov seriálu Hra o tróny! Novinár James Hibberd odhaľuje príbeh tvorby od samého začiatku, keď musel autor celý rok bojovať s vedením HBO, aby jeho neuveriteľný príbeh sfilmovali. Prináša aj kuriózne podrobnosti o všetkých bitkách, roztržkách a sporoch pri príprave jednotlivých scén. V knihe nájdeme 50 zaujímavých rozhovorov, pozoruhodné fotografie a množstvo nevšedných detailov a faktov o producentoch, účinkujúcich a štábe, ktorý pripravil divákom tento neskutočný zážitok – najväčšiu šou na svete.

„V jeho rozprávaní o seriáli nájdete všetko. Ako sa to začalo, ako sa to skončilo, draky aj pravlky, čo sa dialo pred kamerou a čo za scénou. Víťazstvá aj potknutia, ťažké rozhodovania, rázcestia, zdôvodnenia. Hra o tróny bola fantastická jazda. Oheň draka nezabije je fantastické čítanie,“ povedal na margo knihy spisovateľ George R.R.Martin.

Zdravie bez liekov (L.Kužela a Z.Čižmáriková)

Známy gastroenterológ a jeho nemenej skúsená kolegyňa prišli po knihe Zdravé črevo a trávenie s novinkou, v ktorej nájdete opäť množstvo užitočných informácií a rád. Napríklad ako si udržiavať zdravie s pomocou črevných mikróbov. Rozoberajú terapiu jedlom, ktoré živiny sú dopingom pre naše telo, ako počúvať svoje telo a pomôcť mu. Venujú sa keto a paleo diéte, aj fermentovaným potravinám.

Poradia vám ako si natrénovať zdravé jedenie, pridajú návod, ako dobre nakŕmiť svoj mikrobióm, pretože naša mikrobiota má vplyv na niektoré choroby. Určite vás zaujmú kapitoly o tom, ako strava môže pomôcť, ale aj zabiť. Prečo za alergiami treba hľadať aj zničený mikrobióm a samozrejme rôzne príbehy a vyvracanie obľúbených mýtov. Zdravie bez liekov je skutočne veľmi užitočná kniha pre vaše zdravie.

Boj o Veľkú Moravu (spoločenská hra)

Pôvodná slovenská hra, ktorá vás prenesie do čias, keď v našich končinách prebiehal neľútostný boj medzi vojskami východných Frankov, západných Slovanov a starých Maďarov. Každý z hráčov sa zhostí jedného z národov a usiluje sa pomocou svojej vojenskej družiny obsadiť čo najväčšie územie na hracej ploche. Obsadzovaním osád v súbojoch získavajú hráči body, ktoré môžu použiť na rozvoj svojej armády a osídľovanie voľného územia. Každý národ má osobité vlastnosti, na ceste za víťazstvom musí preto každý použiť trochu inú stratégiu.

Víťazom sa stáva hráč, ktorý má konci hry najväčšie územie, víťazstvo si však možno prikloniť na svoju stranu aj obsadením strategického miesta či veľkosťou armády. Tak do toho - zostavte svoju vlastnú vojenskú družinu, obsaďte čo najrýchlejšie voľné územie, vybudujte silnú armádu a vybojujte pre svoj národ najväčšiu ríšu. Budujte svoju ríšu bez strachu, ale s rozvahou. Boj o Veľkú Moravu je originálna spoločenská hra, ktorá preverí vašu šikovnosť, vedomosti a strategické myslenie.