7 knižných tipov: Ako sa zbaviť depresie a syndrómu vyhorenia?

Ako sa zbaviť depresie... (Klaus Bernhardt)

Kniha Ako sa zbaviť depresie a vyhorenia sa preto nesústreďuje len na postihnutých, ale aj na všetkých, ktorí chcú pomôcť vrátiť milovaného človeka späť do života. Pretože aj keď sa vám to teraz nezdá – môžete urobiť viac, ako si myslíte!

Autor v úvode popisuje najčastejšie mýty a fakty o depresii a syndróme vyhorenia. Potom ponúka 10 najčastejších príčin depresií a venuje sa aj terapii: ako by mala terapia vyzerať a čo robiť, ak nie je miesto na terapii okamžite k dispozícii. Neskôr zasa uvádza 10 najčastejších príčin syndrómu vyhorenia a radí, ako reštartovať mozog: viacero malých chýb totiž môže spôsobiť zrútenie systému a preto treba mozog reštartovať. Znovu nakopnúť a pristupovať k veciam inak. V záverečnej časti prináša autor 5 nezvyčajných metód, ako rýchlo prekonať stav psychickej skleslosti.

„Vďaka dlhoročnej práci terapeuta už teraz viem, že ako v prípade depresie, tak aj v prípade syndrómu vyhorenia sa zarážajúco často pracuje s nesprávnymi nástrojmi a na nesprávnych miestach,“ popisuje Klaus Berhhardt v knihe. „Namiesto zisťovania a liečby skutočných príčin sa čoraz častejšie bojuje len so symptómami, preto k skutočnému uzdraveniu nedochádza. Existuje však veľký počet ľudí, ktorým sa cestu z depresie a vyhorenia podarilo nájsť.“

Ako sa zbaviť depresie a syndrómu vyhorenia

Skandar a zlodej jednorožcov (A.F.Steadman)

Toto je jeden z hitov tejto jesene. Veľmi zaujímavý námet a celkovo dobrodružný príbeh o chalanovi, ktorý je vyvolený, má nezvyčajné schopnosti, musí prekonávať prekážky a od začiatku vieme, že to on musí všetkých zachrániť. „Je to prvý diel z novej fantasy série, ktorá sa odohráva v ríši divých jednorožcov, elementálnej mágie a nečakaných hrdinov,“ približuje autorka A.F.Steadman.

Skandar Smith má 13 rokov a odjakživa chcel jazdiť na jednorožcoch. Ocitnúť sa v hŕstke vyvolených, ktorí dostanú šancu stáť pri zrode jednorožca a nadviazať s ním celoživotné puto, by bol preňho splnený sen. Lenže vo chvíli, keď má splnenie svojej túžby na dosah, situácia naberie nebezpečný spád. Najmocnejšieho jednorožca na Ostrove sa zmocní temný a zvrátený nepriateľ. S blížiacou sa hrozbou Skandar odhalí tajomstvo, ktoré by mohlo zmeniť celý svet.

Skandar a zlodej jednorožcov je young adult fantasy, ktoré má spád, stále sa čosi deje, je to svieži a dobre vytvorený svet jednorožcov. K tomu dejová linka o priateľstve, prekonávaní strachov, vyrovnávaní sa s nejakými nezdarmi a (rodinnými) traumami.

Autorka šikovne prepojila tieto dve línie, Skandar je celkom sympatický hrdina, miestami je to naozaj divoká jazda, vzrušujúca a som presvedčený, že fanúšikov tohto žánru to bude baviť.

Skandar a zlodej jednorožcov - A.F.Steadman

Frida (Maren Gottschalk)

Frida je mimoriadne vydarená biografia, ktorá vychádza v edícii Životy slávnych. Nepribližuje celý život Fridy – napokon, takých životopisov vyšlo už viacero. Sústredí sa najmä na obdobie jej vzostupu, keď doslova ohúrila celý umelecký svet a stala sa maliarskou hviezdou.

V roku 1938 prichádza Frida Kahlo do New Yorku, aby tam uviedla svoju prvú samostatnú výstavu. V Amerike zažíva triumfálny úspech – newyorské umelecké kruhy ju oslavujú, nachádza nových priateľov a nemá núdzu ani o ctiteľov. Do jej života opäť vstupuje úspešný fotograf Nickolas Muray, ku ktorému už dlhšie prechováva hlboké city.

A práve tento vzťah tvorí kostru celého románu. Frida zažíva vzrušujúce chvíle aj v Paríži, kam odchádza na pozvanie Andrého Bretona. Stretáva sa s velikánmi tamojšej umeleckej scény - Pablom Picassom, Marcelom Duchampom, Maxom Ernstom či Joanom Miróom, ktorí pozitívne hodnotia jej originálnu tvorbu, odrážajúcu jej zložitú, náruživú a nespútanú podstatu. Po šiestich mesiacoch v zahraničí sa Frida Kahlo vracia do rodného Mexika už ako uznávaná umelkyňa a nezávislá žena, pripravená na nový začiatok tak v umení, ako aj v súkromnom živote.

Maren Gottschalk je uznávaná historička a publicistka. Prečítala všetko o Fride, preštudovala katalógy, obrazové publikácie, listy aj ilustrovaný denník. A najmä – navštívila Mexiko a išla po stopách Fridy Kahlo.

Frida - Maren Gottschalk

Iskra (Vi Keeland)

Obľúbená, svetoznáma autorka Vi Keelandová prichádza s novinkou Iskra . Príbeh o mladej žene Autumn, ktorá pri návrate z dovolenky vezme na letisku omylom cudzí kufor. Našla v ňom drahé pánske topánky, značkové oblečenie a tak sa rozhodla, že si čo najskôr vymenia s pánom pracháčom batožinu...

A tak sa to celé začalo. Tým mužom je úspešný trestný právnik Donovan, obaja sa stretnú na káve, tá vedie k večeri, dezertu až k spoločnému víkendu. Jednoducho, preskočí medzi nimi iskra a Autumn zisťuje, že Donovan nie je taký zlý, ako by možno čakala...

Ale keďže ona sama má dosť komplikovaný život, reaguje skratovito. Nechce sa zamotávať do ešte väčšieho chaosu...keď Donovan po spoločných radovánkach išiel do kúpeľne, ona jednoducho zmizla. V osemmiliónovom New Yorku je pravdepodobnosť, že sa náhodou stretneme, minimálna. A predsa naňho po roku narazila. Lenže v tom čase už randila s jeho šéfom...

Iskra je typická keelandovka. Súčasná sexi romanca, ktorá vás bude baviť. Do Donovana sa možno aj zaľúbite J a postupne budete odhaľovať, prečo sa Autumn tak zachovala. Je to príbeh o hľadaní lásky a o prekonávaní vecí, ktoré vás kedysi zlomili.

Iskra - Vi Keeland

Berlínčanka (Mandy Robotham)

Nový silný príbeh od autorky hitu Príbeh pôrodníčky nás zavedie do Berlína v roku 1938. Leto je v plnom prúde a v Nemecku sa neodvrátiteľne schyľuje k vojne. Keď začínajúcu novinárku Georgie Youngovú prevelia do Berlína spolu s jej kolegom z Londýna, Maxom Spenderom, uvedomuje si, že situácia v krajine sa dramaticky mení.

Po príchode do mesta zahaleného do červených vlajok s hákovými krížmi, v ktorom sa to hemží nacistami, Georgie bezmocne sleduje, ako sú mnohí ľudia prenasledovaní a miznú zo dňa na deň. So stupňujúcim sa napätím si uvedomí, že s Maxom sa nemôžu len tak prizerať a musia konať, aj keby tým mali riskovať svoj život. Postupne Georgie preniká do tajov ríše a začína odkrývať neopísateľné zverstvá Hitlerovho Nemecka. Táto dvojica sa stáva bytostnou súčasťou tohto temného sveta.

Berlínčanka je nezabudnuteľný príbeh o svete na začiatku vojny a silnej žene, ktorá sa začne stretávať s nebezpečným dôstojníkom koncentračného tábora, aby sa postupne infiltrovala až do najužších kruhov nacistov. No čo ak dôstojník zistí, kto Georgie v skutočnosti je a prečo sa s ním stretáva?

Berlínčanka - Mandy Robotham

Za ostnatým drôtom (James D.Shipman)

A ešte jeden dojímavý príbeh z 2.svetovej vojny, ktorý dokazuje, že ak sa dokážeme vyrovnať so stratou blízkych, prijať takúto ranu osudu, môže nám to dodať neuveriteľnú silu. A odvahu konať... Za ostnatým drôtom .

Ocitáme sa v Osvienčime, kde začala v októbri 1944 uprostred pekla klíčiť nenápadná revolta väzňov ochotných riskovať pre slobodu a život všetko. V dlhých úzkych šatniach v Osvienčime-Brezinke hrdlačí väzeň Jakub Bak pod dohľadom dozorcov SS. Prežil jediný z celej rodiny, ostatných po príchode do tábora poslali rovno do plynových komôr. Jeho, mladého a silného, vybrali, aby vykonával nepredstaviteľnú prácu – triedi oblečenie po mŕtvych a odnáša telá z plynových komôr do krematórií. V tejto mučivej trýzni sa snaží dodržať sľub, ktorý dal svojmu otcovi – prežiť za každú cenu. Vnútornú silu nachádza iba v spoločnosti Anny, väzenkyne zo ženského tábora.

Popri tom sledujeme Annu Siekovú, ktorá každé ráno kráča niekoľko kilometrov do muničnej továrne, kde pracuje spolu s ostatnými väzenkyňami. No takmer nikto, dokonca ani Jakub, nevie, že spolu s ďalšími ženami odtiaľ pašuje nepatrné množstvá strelného prachu. Plán väzenského odboja je riskantný: chcú sa vzbúriť proti SS a oslobodiť tábor...

Za ostnatým drôtom - James D.Shipman

Semienko súcitu (Dalajláma)

Semienko súcitu napísala Jeho svätosť dalajláma a krásne ju ilustroval vietnamský ilustrátor Bao Luu. Ide vlastne o lekcie zo života a z učenia dalajlámu pre najmenších čitateľov od štyroch rokov. Dalajláma precestoval veľa krajín a stretol sa s mnohými deťmi. A v knihe spomína na svoje detstvo a na to, ako ho mama a ľudia v jeho okolí naučili starať sa o semienko súcitu, ktoré drieme v každom z nás.

Ako tvrdí, zmeniť svet k lepšiemu môže každý z nás. Dokonca sa domnievam, že táto schopnosť je najmocnejšia v srdciach detí. Budhistické učenie často prirovnáva ľudí na ceste životom ku klíčkom alebo k mladým výhonkom, o ktoré sa treba starať, kým nezosilnejú a nerozkvitnú. Aj rodičia nezriedka hovoria o svojich deťoch, že rastú ako z vody, akoby to boli rastlinky.

Deti sa podobajú na rastlinky aj v tom zmysle, že ich možno pestovať a rozvíjať. Všetci sa rodíme so semienkom súcitu zasadeným v srdci. Je súčasťou našej povahy, a čím viac lásky dostávame a rozdávame, tým lepšie sa mu darí.

Dalajláma dúfa, že jeho rozprávanie pomôže vyklíčiť semienku súcitu v srdciach detských čitateľov a že spoločne vytvoríme láskavejší svet. Existuje totiž veľa jednoduchých spôsobov, ako vniesť do sveta viac šťastia. Už len keď sa budeme k blížnym správať vľúdne a láskavo, vycítia to. Potešíme seba aj ich.

Semienko súcitu - Dalajláma

Foto: Ikar, Tatran, Motýľ, Slovenský spisovateľ, Noxi