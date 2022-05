7 knižných tipov: Existuje miesto pre šťastný život?

Vlčie šťastie (Paolo Cognetti)

Paolo Cognetti je vynikajúci taliansky autor, ktorý patrí ka najoceňovanejším a čitateľmi najobľúbenejším talianskym autorom. V slovenčine už vyšla jeho kniha Osem hôr, či Niekedy netreba zdolať vrchol. Teraz je to novinka Vlčie šťastie , v ktorej prináša jasný pohľad na ľudské vzťahy v ich neustálom dialógu s prírodou. Na ich zranenia, zlyhania, vnútorný nepokoj, ktorý ich nabáda k útekom aj k návratom.

Štyridsiatnikovi Faustovi sa rozpadne dlhoročný vzťah, a tak sa vracia do hôr, ktoré mu prirástli k srdcu už v detstve. Dávno pred ním ušla z Milána do malého alpského strediska aj Babette a navrhne mu prácu kuchára vo svojej reštaurácii. Práve tam ho zaujme čašníčka Silvie. Mladá žena ešte nevie, či je Fontana Fredda len útočiskom na jednu zimu, alebo miestom na život. Fausto spozná aj Santorsa, chlapa, ktorý o horách veľa vie a ako všetci tamojší muži aj veľa pije. Bývalý poľovník si rýchlo obľúbi nového návštevníka, lebo dokáže bez slova kráčať ako pravý horal. Fausto celé dni varí pre vodičov ratrakov, upravujúcich lyžiarske zjazdovky, v lete zas pre drevorubačov, ktorí napĺňajú lesy vôňou narezaných kmeňov. Znovu objavuje malé radosti, telesné túžby aj odpustenie. Fausto nevie, či existuje miesto na šťastný život, ale tuší, že je presne tam, kde má byť...

Ako vzniká sliepka (M.Lasica a J.Satinský)

Sú to kultové scénky - Poprava sa nekoná, Nečakanie na Godota, Soirée, Radostná správa pre všetkých, ktorí majú ťažkosti s mechúrom, Ako vzniká sliepka, Náš priateľ René, Ktosi je za dverami a Deň radosti.

Milan Lasica a Július Satinský patria k tomu najlepšiemu, čo v oblasti humoru, hudby a dramatickej tvorby máme. Svojimi životnými postojmi ovplyvňovali niekoľko generácií verných divákov a čitateľov. Dokazujú to aj v tomto výbere Ako vzniká sliepka . Ťažiskom tvorby Lasicu a Satinského bolo totiž predovšetkým divadlo, pre ktoré vytvorili niekoľko skutočne výnimočných hier. Každá z nich mala vlastný osud nielen pokiaľ išlo o ich inscenovanie, ale aj knižné vydanie. V tejto knihe sa predstavujú všetky autorizované verzie divadelných hier Milana Lasicu a Júliusa Satinského v chronologickom poradí, z toho Poprava sa nekoná a Ako vzniká sliepka vychádzajú po prvý raz. Tak si ich vychutnajte aj takto, v písanej forme.

Na vlnách (Trish Doller)

Anna a Ben boli stvorený pre veľkú lásku. Chcela s ním stráviť zvyšok života, ale jej snúbenec tu zrazu nie je. Nedokáže vstať z postele, jej život stratil význam...kým jej jedného dňa necinkne v mobile pripomienka s upozornením, že práve dnes je ten veľký deň. Deň, keď si s Benom naplánovali plavbu plachetnicou do Karibiku. Z Floridy do Trinidadu. Čo spraví Anna? Rozhodne sa, že vypláva sama. Dúfa, že sa jej týmto gestom podarí s Benom rozlúčiť a vrátiť sa do života. Rýchlo si však uvedomí, že bez pomoci cestu nezvládne. Plachtenie bolo odjakživa Benovou vášňou. Osloví preto Keana, skúseného námorníka, aby jej pomohol. Podobne ako Anna aj Keane si svoju budúcnosť predstavoval inak, osud mal však iné plány. Anna počas spoločnej cesty uprostred oceánu nájde nielen samu seba, ale tiež novú lásku a spolu s ňou aj zmysel života.

Na vlnách je krásny príbeh, ktorý sa číta ako cestopis – Bahamy, Bimini a ďalšie ostrovy v Karibiku. Nenásilne sa dozvedáme o miestnych zvykoch, zaujímavostiach, o prírodných katastrofách, ktoré tento kút zeme sužujú. Pohodovka pre milovníkov dobrodružstva, cestovania a romantiky.

Neznámych nemiluj (Lucia Sasková)

Lucia Sasková je jedna z najobľúbenejších súčasných slovenských spisovateliek. Debutovala v roku 2012 pútavým príbehom mladého dievčaťa, ktoré sa vlastnými silami vyrovnáva s traumatickým zážitkom. Kniha Neznámych nemiluj vzbudila veľký záujem čitateľov, a tak teraz, o desať rokov neskôr vyšla už v treťom vydaní.

Hlavná hrdinka žila bezstarostným životom pekného mladého dievčaťa, vysokoškolskej študentky, ktorá nemala núdzu o priateľov ani nápadníkov. Až do toho osudného dňa, keď ju jedna presne mierená rana a to, čo po nej nasledovalo, nezrazili na kolená. Kolotoč každodenných povinností sa krútil ďalej, ale ona už nežila, iba prežívala. Zo dňa na deň sa jej zmenili sny, hodnoty, priority, zmenili sa ľudia v jej okolí, ubudlo priateľov. Rany na tele časom zmizli bez stopy, no tie na duši sa nie a nie zahojiť…

„Nie je to veľmi jednoduchý príbeh, ale je to stále aktuálna téma, o ktorej treba hovoriť,“ tvrdí Lucia Sasková. „Tento príbeh bude pre mňa vždy výnimočný, pretože bol štartom do spisovateľského sveta. Dostala som od vydavateľstva šancu a zároveň potvrdenie, že moje písanie má zmysel.“

Fínske šťastie (Katja Pantzar)

Novinárka Katja Pantzar má fínske korene a vždy ju to ťahalo do krajiny tisícich jazier. Napokon sa tam vybrala aj s rodinou, aby tam objavila skutočné šťastie. Toto rozhodnutie zmenilo jej telo, myseľ a ducha. Fínske šťastie je pútavá a praktická príručka, v ktorej sa snaží pomocou ľahkých rád vysvetliť, ako prijať myšlienku „hlavne jednoducho a rozumne“, a to s každodennými cvikmi a silou sisu.

Možno ste si už aj vy kládli otázku - prečo sú Fíni obdarovaní jedinečnou odvahou, silou a odhodlanosťou? Táto kniha vám to pomôže zistiť a navyše môžete mnohé tipy vyskúšať aj na sebe. Ak teda chcete žiť naplnený život a čeliť akýmkoľvek výzvam, ktoré vám skrížia cestu. Katja postupne v kapitolách vysvetľuje ako sa stať severanom, ako ísť po stopách sisu, ako sa liečiť studenou vodou, čo je to duša sauny, ako vyzerá prírodná terapia a aká by mala byť severská strava. Vyše 200 strán nabitých zaujímavých a užitočným čítaním. Napokon, Katjine knihy už preložili do 24 jazykov.

Hotel (Pamela Kelleyová)

Pamela Kelleyová má obrovský okruh fanúšičiek, ktoré si prečítajú od nej čokoľvek, čo vyjde. A je to aj prípad novinky Hotel , v ktorej úžasne vykreslila postavy, samotnú atmosféru prímorského hotela a rozohrala naozaj pútavú zápletku.

Hotel Whitley je najluxusnejší prímorský hotel na ostrove Nantucket. Vlastní ho jedna rodina, pričom každý jej člen pôsobí na inej pozícii. Utiahnutá Paula pracuje v administratíve ako účtovníčka. Jej pokojný život naruší nečakané rozhodnutie starého otca, ktorý ju povýši na generálnu riaditeľku. Na tejto pozícii má nahradiť svoju extrovertnú sesternicu Andreu, ktorá z toho, samozrejme, obviňuje Paulu. Andrea však čoskoro zistí, že miesto, ktoré jej vybral starý otec, jej možno otvára nové možnosti. A nielen v pracovnej oblasti. Starý otec zároveň do hotela zavolá konzultanta Davida, ktorý má Paule pomôcť zžiť sa s novým postavením. Okrem toho má posúdiť, či sa na náročnú funkciu hodí. David síce vyrastal na Nantuckete, ale teraz býva na rušnom Manhattane. Na ostrov sa vrátil ešte z jedného dôvodu – pre vážne rodinné problémy. Po mesiacoch strávených v Paulinej prítomnosti sa mu Manhattan zdá vzdialenejší než kedykoľvek predtým. V tom istom čase sa do hotela na pár mesiacov príde ukryť filmová hviezda z Hollywoodu Bella. Spoznáva Paulinho brata, pravú ruku šéfkuchára. Ten nemá potuchy, kto je v skutočnosti pôvabná mladá žena, ktorá ho tak očarila...

Kryštály pre začiatočníkov (Karen Frazierová)

Ako si založiť zbierku kryštálov? Ako využiť ich silu v liečebnom procese? A ak nepotrebujete liečiť, môžete si kryštálmi zlepšiť každodenný život? Aj o tom je kniha Kryštály pre začiatočníkov , ktorá vám pomôže nájsť vnútornú rovnováhu, zbavíte sa stresu a harmonizujete si ducha. Táto príručka plná farebných fotografií vám pomôže vybrať tie správne kryštály priamo pre vás, predstaví vám 10 základných kameňov, ktoré by nemali chýbať vo vašej zbierke. Čiže ametyst, citrín, čierny turmalín, fluorit, hematit, karneol, krištáľ, ruženín, tyrkys a záhneda. Pomocou množstva obrázkov vás autorka naučí kryštály aj správne rozoznávať. Kryštály majú vo všeobecnosti vyššie vibrácie ako ľudské telo, preto nám umožňujú duchovne napredovať a nasmerovať sa pozitívnejšími smermi mentálne, fyzicky a emocionálne. Okrem spomínaných 10 kryštálov nájdete v knihe aj ďalších 40 kryštálov, potom recepty s použitím kryštálov na hnev, motiváciu, potlačenie negativity, pri odmietnutí, úzkosti, zármutku, ale aj na zvýšenie sebadôvery, pre odvahu, prosperitu, či celkovú rovnováhu.

