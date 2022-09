7 knižných tipov: Jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať!

Neprebudíme sa (Heine Bakkeid)

Neprebudíme sa je skvelá severská detektívka – na také sme zvyknutí a také chceme. Ponuré, temné ako tamojšia atmosféra. K tomu napínavá krimi zápletka a prepletené vzťahy, ktoré vás udržia v strehu do posledných strán.

Bývalý vyšetrovateľ Thorkild Aske sa musí vrátiť k svojim koreňom na Islande, keď jeho otec Ulfur, environmentalista s pohnutou minulosťou, ochorie na rakovinu. Ulfur je však aj vo väzení: obvinili ho z vraždy jeho mladej milenky. Otec trvá na tom, že je nevinný.

Thorkild a jeho sestra začnú pátrať po pravde a skutočnom vrahovi. Ich cesta vedie naprieč Islandom a do temných hlbín minulosti – ich vlastnej, ako aj Ulfurovej radikálnej environmentálnej skupiny – a hrozí, že odhalí temné tajomstvá, na ktoré je najlepšie zabudnúť.

Krimiséria o Thorkildovi Askem vychádzajú v 18 krajinách a získali úžasné ohlasy. Čitateľov baví najmä Bakkeidov goticko-desivý štýl písania, ktorý s atak skvele hodí k nordic noir, k tomu lakonický humor a máte príbehy, ktoré vás baví čítať.

Neprebudíme sa - Heine Bakkeid





Začiatok niečoho dobrého (Jennifer Probstová)

Jennifer Probstová patrí medzi najpredávanejšie autorky romantickej erotickej literatúry. V slovenčine už vyšli úspešné hity ako Dohodnuté manželstvo, Až do konca, Skúška z lásky a teraz teda vyšla prvá časť novej série Začiatok niečoho dobrého . Príbeh o tom, že šťastie často býva tam, kde ho nik nehľadá...

Spoznáme Miu, ktorá si od piky vybudovala úspešnú PR agentúru a medzi jej klientov patria celebrity i osobnosti verejného života. Jedným z nich je aj Jonathan Lake – charizmatický politik a kandidát na post newyorského starostu. Mia mu pomáha s kampaňou, ale Johnatan od nej žiada viac. Má robiť spoločnosť jeho dcére Chloe na konskej farme v Hudson Valley, kde si dievča odpykáva verejnoprospešné práce. Mia tak skončí s rebelujúcou tínedžerkou na krku a v zapadákove bez poriadneho vanilkového latté. Môže to byť ešte horšie?

Nuž, na obzore sa objaví Ethan, ktorý chce mať od všetkého pokoj. Na rodinnej farme, ktorú spravujú jeho dve sestry, hľadá únik pred vnútornými démonmi. No zdá sa, že pekelné mocnosti si ho našli aj tam v podobe Mie. Ethan veľmi dobre vie, čo je zač – upätá a namyslená Newyorčanka, ktorá sa na farmu vôbec nehodí. Navyše má prenikavé oči, podrezaný jazyk a sústavne ho vyvádza z miery... No čo ak sa obaja mýlia a mohol by to byť aj začiatok niečoho dobrého?

Pozrite si VIDEO s Jennifer Probstovou .

Začiatok niečoho dobrého - Jennifer Probstová

Na toto vás nikto nepripraví (Jaro Bekr)

Tanečník, choreograf a manžel herečky Moniky Hilmerovej (:-)) touto knižkou prekvapil. Milá, príjemná, láskavá, zábavná...aj humorná. Miestami je škodoradostný voči sebe, uťahovací voči Monike...pridáva dobré a trefné postrehy o tom, ako muži vnímajú otcovstvo: od oznámenia tehotenstva, cez pôrod, starostlivosť o bábätko so všetkým, čo s tým súvisí, čiže prebaľovanie, uspávanie, hry na ihrisku ap.

V mnohých situáciách sa doslova vidíte a musíte sa uškŕňať, že ste v tom neboli sami :-) Napríklad ako všetci, rodičia, priatelia, známi majú na začiatku pre vás plnú zásobu skúseností, rád a poznámok. Napokon, za ich čias deti všetko vedeli, všetko jedli, boli šikovnejšie... Ako objavujete biznis so všakovakými detskými vecičkami... Ako zisťujete, že na detských ihriskách sú občas doslova klany matiek, ktoré sa zgrupujú a nenápadne medzi sebou bojujú...

Jednoducho, Na toto vás nikto nepripraví je správna oddychovka, ktorú si s radosťou prečítajú ženy-matky, aby zistili, ako sa na ich tehotenstvo, dieťa, výchovu pozerajú ich partneri...a rovnako si to môžu prečítať chlapi, ktorí sú už "tehotní", čakajú bábätko, blíži sa ten čas...alebo už vychovávajú a potrebujú vedieť, že v tom šialenom svete naozaj nie sú sami :-) Pozrite si, čo o svojej knihe hovorí sám Jaro Bekr .

Na toto vás nikto nepripraví - Jaro Bekr

Sladký život s vôňou škorice (Ruth Kvarnström-Jonesová)

Séria Pekáreň s vôňou škorice pokračuje. Po knihách pekáreň s vôňou škorice a Zimné kúzlo s vôňou škorice je tu tretí diel. A opäť nádherné voňavé rozprávanie, ktoré vás zahreje na duši aj na srdci. Sladký život s vôňou škorice .

Lovisina pekáreň v pobrežnom mestečku Halleholm prekvitá a ona sama žiari šťastím. Nielenže ju Axel požiadal o ruku, ale dokonca spolu čakajú dieťa. Lovisa má však ešte jeden sen. Rada by kúpila starý schátraný stánok s vafľami, no akýsi anonymný kupujúci sa rozhodne preplatiť jej ponuku.

Na druhej strane Atlantiku, v New Yorku, žije Lovisina najstaršia sestra Johanna. Pôsobí ako hlavná flautistka v Metropolitnej opere. Napriek zdanlivo dokonalému životu Johanna zúfalo túži vrátiť sa domov. Keď objaví inzerát Kráľovskej švédskej opery, v ktorom hľadajú flautistu, rozhodne sa urobiť veľký krok. Podarí sa obom sestrám naplniť svoje sny a zariadiť si krásny život, alebo sa im ich nádeje zásahom osudu rozpadnú na malé kúsky?

Opäť príjemný, oddychový príbeh, v ktorom sa sny a túžby stretávajú so životnými skúškami a prekážkami. Čítanie tejto tretej knihy je ako milé stretnutie so všetkými postavami, ktoré ste si obľúbili. Návrat do Halleholmu, ktorý vás poteší a pohladí po duši.

Sladký život s vôňou škorice (Ruth Kvarnstrom-Jones

Jediná kniha o financiách... (T.Kehl a M.Linkeová)

Jediná kniha o financiách, ktorú by ste mali prečítať je plná praktických tipov a príkladov z každodenného života. Je napísaná zrozumiteľne, ľahko (čo je asi zásluha najmä novinárky Mony) a zároveň odborne s príkladmi z praxe (to dodal zasa Thomas).

Spoločne dávajú návody, ako bezpečne a s istotou začať s finančným plánovaním a následne investovaním. Zorientujú vás na finančnom trhu a ukážu, čo je naozaj dôležité, na čo by ste sa mali sústrediť a čo je zasa prehnane medializované. Prípadne dokonca zavádzajúce.

Kniha je rozdelená do deviatich kapitol.

Venujú sa predsudkom, ktoré vás odrádzajú od toho, aby ste k téme peňazí a majetku pristúpili so zdravým sebavedomím. Už v druhej kapitole sa bližšie pozriete na svoju finančnú situáciu. Dozviete sa napríklad, aké poistenia skutočne potrebujete a prečo môžete všetky ostatné pustiť z hlavy. Preskočme na kapitolu 8, v ktorej objasnia niektoré pálčivé otázky, ktoré podľa ich skúseností mnohým ľuďom bránia začať. Reč bude o daniach, krachoch, správnom čase začať a o zelených investíciách.

Jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať

Zdravý otec, chorý otec (Dr. Glen N.Robison)

„Načo je nám bohatstvo, ak nemáme zdravie?“ pýta sa chirurg, pediater a lekár s 20-ročnými skúsenosťami Glen Robison. Vždy vraj tvrdil, že zdravie má nevyčísliteľnú hodnotu, no napriek tomu sa neprestajne sústredíme na cenu potravín a nie na ich zloženie.

Ako tvrdí, priveľa ľudí odchádza do dôchodku s tým, že musia užívať päť až dvadsať odlišných liekov denne, aby si zlepšili svoje zdravie. Celej tejto situácii sa však mohli vyhnúť. Zvalia sa na gauč unavení a nevyužívajú všetky svoje možnosti, pretože sú unavení a príliš ubolení, aby si život užívali.

Vo svojej knihe Zdravý otec, chorý otec rozoberá, ako sa tomu všetkému vyhnúť: ako nebrať toľko liekov. Ako žiť dlhší a naozaj zdravý život. Rozhodol sa preštudovať životný štýl svojho zdravého otca a napodobňoval ho 15 rokov – jeho zdravie sa výrazne zlepšilo. V knihe preto ponúka svoje skúsenosti a rady, upozorňuje na najzákernejšie prísady v potravinách a odporúča tipy na posilnenie imunity, diéty pre diabetikov ap. „Keď som mala 104 rokov, Dr.Robison mi vyliečil nohu po uhryznutí jedovatým pavúkom, kým ostatí lekári mi nevedeli pomôcť,“ tvrdí 107-ročná Carmen Slough.

Zdravý otec, chorý otec - Dr.Glen N.Robison

Púte (Peter Stanford)

„Táto kniha vychádza čiastočne z mojich skúseností z ciest do Medžugoria, Jeruzalema, Ríma, ale aj z pútí po Budhovom chodníku v Indii, Machu Picchu či ciest po Amerike. Venujem sa aj fenoménu pútnictva na celom svete a tomu, prečo pútnictvo zažíva v posledných rokoch nebývalý rozmach,“ tvrdí Peter Stanford, autor knihy Púte – Cesty za zmyslom života . Je to podnetné zamyslenie nad pútnickou praxou a históriou pútnictva a zároveň fascinujúce skúmanie jeho významu v súčasnosti.

Kniha vás prevedie posvätnými krajinami po celom svete od Baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexiku cez monolitické kostoly vytesané do skál v etiópskej Lalibele až po brehy riek na Kumbhaméle v Indii. Autor skúma historický a duchovný význam týchto miest uzdravenia a vnútornej reflexie a rozoberá ich úlohu križovatiek ciest.

Hoci sa púť zvyčajne vníma ako únik jednotlivca z každodennosti s cieľom sústrediť myseľ a dušu, inštitucionálne a národné boje o moc vždy ovplyvňovali spôsob, akým pútnici prežívajú svoju osobnú cestu. Súčasťou knihy je 25 farebných fotografií. Pozrite si VIDEO s Petrom Stanfordom .

Púte - Peter Stanford

Foto: Ikar, Tatran, Motýľ, Premedia, Grada.