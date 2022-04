7 knižných tipov: Ken Follett, Jeff Bazos a Milan Lasica

Obscuritas – Útek z tmy (David Lagercrantz)

Švédsky bestsellerista David Lagercrantz prichádza s novou sériou a jedinečnou dvojicou, ktorá je ako deň a noc: charizmatický profesor Hans Rekke, expert na vypočúvacie techniky. A mladá odhodlaná policajtka Micaela Vargasová. Zapletú sa do prípadu, ktorý na prvý pohľad vyzerá triviálne. Vyzeralo to ako takmer „bežná“ vražda futbalového rozhodcu v jednej štokholmskej štvrti. Z vraždy obvinili Costu, otca jedného z hráčov. Dôkazy sú jasné, sedia, ale… Rozhodcom bol afgansky utečenec Jamal, je rok 2003 a v Iraku zúri vojna. Naozaj ho zabil Costa? Alebo ide o niečo viac?!

Obscuritas – Útek z tmy je prvý diel série a Lagercrantz dokazuje, že je skvelým pozorovateľom, vie spájať súvislosti a vystavať zaujímavý príbeh. Najmä postava profesora Rekkeho vás bude baviť. Vie vytušiť protirečenia a medzery vo výpovedi lepšie než ktokoľvek iný. Rekke sa vlastne venoval myšlienkovým omylom, slepým uličkám, do ktorých nás vedie mozog na základe predsudkov a chybných predstáv. A v tom môže byť polícii užitočný.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obscuritas David Lagercrantz

Nikdy (Ken Follett)

„Pre tyrana je dosť ťažké deeskalovať. Vyzerá to slabošsky.“

Ken Follett opäť dokazuje, že je špičkový rozprávač, a to nielen historických románov, ale aj súčasných: Nikdy je politický, špionážny triler, ktorý perfektne ukazuje, ako malé drobné konflikty môžu napokon prerásť až do hromadného zabíjania a ničenia.

Ukradnutý americký dron, zmenšujúca sa oáza v saharskej púšti a tajná skrýša smrtiacich chemikálií. Každá zo spomenutých udalostí je hrozbou pre stabilitu sveta, a keď v diplomatickej aréne zodpovední odmietnu ustúpiť, spustí to medzinárodnú reťazovú reakciu s následkami: svet sa blíži k vojne. Traja odvážlivci – špión pracujúci v utajení s džihádistami, geniálny čínsky špión a americký prezident sužovaný rivalom – sa pokúsia o záchranu. Musia použiť svoje umenie, pretvárku a presadzovať aj nebezpečné metódy, aby v pravej chvíli mohli zatiahnuť záchrannú brzdu.

600 strán a niekoľko zápletiek: pašovanie drog, utečenci z Čadu, vojna medzi Čadom a Sudánom, terorizmus, napäté vzťahy medzi Čínou, Japonskom, Južnou a Severnou Kóreou, USA....tiež osobné životy ako americká prezidentka, jej rozpadajúci sa vzťah a tínedžerská dcéra. Zblíženie dvoch tajných agentov, francúzskeho a americkej. Alebo špión a utečenka... Mnohovrstevný triler, ktorý v súvislosti s konfliktom na Ukrajine naberá hrozivé kontúry.

Ken Follett Nikdy

Všetko o mojom otcovi (Hana Lasicová)

Ak ste mali radi Milana Lasicu; ak patríte medzi jeho fanúšikov, či už hudby, filmov, jeho humoru, bonmotov, odporúčam knihu Všetko o mojom otcovi , ktorú napísala jeho dcéra Hana Lasicová. Formou rozhovoru ho približuje ako rodinne založeného otca, píše o vzťahoch, výchove, niekedy ide otázkami aj na telo. Toto druhé vydanie je doplnené o nové odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty a tiež ukážky scenárov a jeho literárnej tvorby.

„Z týchto rozhovorov je jasné, že otec žil divadlom. Žil Štúdiom S, neskôr L + S. Je v podstate darom, že v tomto divadle bezbolestne zomrel, počas klaňačky, za potlesku obecenstva, ktoré miloval. Veď aj jeho úplne posledná správa, ktorú pár hodín pred smrťou poslal zo svojho mobilu, bola adresovaná jeho vnučkám. Znela: „Mám sa dobre a idem do divadla.“

Za všetko možno hovorí úryvok, ktorý načítala Dominika Žiaranová. Vypočujte si ho TU .

Všetko o mojom otcovi Milan Lasica

Floriovci – Rozkvet impéria (Stefania Auci)

Na mori nie sú ani kostoly, ani krčmy, vravievajú starí rybári. More nemá miesto, kde sa môže utiekať, pretože zo všetkých stvorení je ono tým najmajestátnejším a najnepolapiteľnejším. Človek sa môže pred jeho vôľou len skloniť.

Floriovci – Rozkvet impéria je pokračovanie príbehu o nekorunovaných kráľoch Sicílie. O mocnej sicílskej rodine, pre ktorú bolo jej meno všetkým. „Ambície, nádhera, mnoho výčitiek. Za tým Palermo, ktoré rastie s Floriovcami, jeho milovníkmi a pánmi. Úžasný a zároveň hrozný príbeh, ktorý očaril (a stále očaruje) čitateľov," napísali v Corriere della Sera.

Floriovci vyhrali! Časy skromnej putìe v Palerme, kde sa Paolo a Ignazio Floriovci snažili uniknúť chudobe, sú už len dávnou spomienkou. Kedysi boli ich jediným bohatstvom nesmierne odhodlanie a cieľavedomosť. Dnes vlastnia veľkolepé vily a továrne, panujú obchodu a ich moc neustále rastie. Celé mesto k nim vzhliada, ctí si ich a zároveň sa ich bojí...

Floriovci - Rozkvet impéria

Nespútaný Amazon (Brad Stone)

Amazon momentálne predáva takmer všetko a zásielky odosiela expresnou rýchlosťou, svojimi dátovými centrami poháňa značnú časť internetu, do vašich domácností vysiela televízne relácie a filmy a predáva populárny rad hlasom ovládaných reproduktorov.

Úspešný autor Brad Stone vás v knihe Nespútaný Amazon prevedie zákutiami spoločnosti, ktorú vybudoval Jeff Bezos, a zároveň vám predstaví najvýznamnejší podnikateľský príbeh našej doby. Ponúka dôkladne overený a živo vyrozprávaný príbeh o tom, ako sa z úspešného maloobchodu stal jeden z najmocnejších a najobávanejších subjektov globálnej ekonomiky. Venuje sa zároveň evolúcii samotného Bezosa – spočiatku trochu čudácky technologický nadšenec plne oddaný budovaniu firmy sa mení na vyšportovaného disciplinovaného miliardára s globálnymi ambíciami, ktorý Amazonu vládne tvrdou rukou aj napriek tomu, že jeho súkromný život sa prepiera v každom bulvárnom plátku.

„Ide o príbeh, ktorý opisuje jedno obdobie podnikateľskej histórie, počas ktorého akoby pre najdominantnejšiu firmu na svete už vôbec neplatili staré zákony. Tiež skúma, čo sa stane, keď sa jeden muž a jeho rozsiahle impérium stanú absolútne nespútanými,“ tvrdí Brad Stone.

Nespútaný Amazon Brad Stone Jeff Bezos

Kórejské halušky (Dominika Sakmárová)

Voľné pokračovanie titulu Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre. Opäť sa veľa dozviete o živote v Kórei z pohľadu cudzinca, ktorý si vie všimnúť aj nezvyčajné veci...a k tomu trošku humoru. Menej ako prvej knihe, ale stále je to veľmi svieže a príjemné čítanie. „Keď sme dostali ponuku presťahovať sa do Kórey – tentoraz už ako rodina – neváhala som ani sekundu. Ďalší Ďaleký východ! Dokonca ešte ďalekejší,“ potešila sa Dominika a tentoraz vycestovala s celou rodinou. Ponúka nám špecialitky ako upírske jelene, rámen, domáci miláčik kimči a jedlo všeobecne. Tiež si prečítate o živote v škôlke, semaforoch farby čchong, inteligentnej karanténe, stratégii poklôn, alebo o bublinkovej fólii, ktorá sa v obchodoch rozchytá tak rýchlo ako u nás teplé rožky.

Prekvapí vás zombie kura, gumené šľapky na vianočnom stromčeku, čaj s kukuričných vlasov a káva plná utrpenia.

Kórejské halušky je zábavná zbierka zážitkov, dojmov, postrehov a príhod v krajine, ktorá je pre väčšinu z nás stále exotická a nedosiahnuteľná. Má množstvo čudných zvykov, rituálov a kultúrnych odlišností, no možno práve preto nás priťahuje a baví o Kórei čítať.

Kórejské halušky

Autizmus (Daniela Ostatníková a kol.)

Knihu Autizmus od A po S napísalo 20 odborníkov – lekári, vedci, psychiatri, logopédi, vrátane profesorky Daniely Ostatníkovej, ktorá je editorkou. Je to neuveriteľne komplexná, prínosná kniha nabitá informáciami a radami. Absolútne povinná literatúra pre tých, ktorí majú v okolí niekoho s autizmom. V knihe sú nielen vysvetlenia, výskumy, štúdie, ale tiež praktické rady pre deti, aj dospelých. Kam ísť po diagnostike? Aký odborník? Dá sa autizmus liečiť? Cenné sú svedectvá a príbehy rodičov autistických detí.

Rodičia si najčastejšie kladú otázky: bude niekedy moje dieťa rozprávať? Viesť samostatný život? Mať rodinu? Čo s ním bude, keď tu ja už nebudem?

Zaujímavá je tiež časť Ako sa dá deťom s autizmom pomôcť: v zahraničí sú rôzne behaviorálne služby. Ako je to u nás?

Výchova takých detí je obrovská záťaž pre rodinu, finančná, psychická...nevieme si to mnohí ani len predstaviť. Napriek tomu nie je situácia na Slovensku ideálna a nápomocná. Chýba nám napríklad dostatok odľahčovacích služieb, ktoré uľavia rodičom. Odbremenia ich. Na konci knihy je užitočné info: centrá autizmu, finančné príspevky, neziskovky, občianske združenia. Aj dokumenty, filmy, seriály a blogy na tému autizmus.

Autizmus od A po S

Foto: Ikar, Tatran, Motýľ, Grada, Inspira Publishing, Unsplash.com