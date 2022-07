7 knižných tipov: Kto prežije? Minister vnútra alebo mafiánsky boss?!

Spolok Judášov (Peter Šloser)

Z výkonu trestu odňatia slobody prepustia väzňa, ktorý sa teraz pokúša o fyzickú likvidáciu ministra vnútra. A mafiánsky boss si zasa robí hlava-nehlava tie svoje kšefty...

Aj o tom je nový policajno-mafiánsky triler Petra Šlosera Spolok Judášov . Už štvrtý príbeh v sérii Páchateľ neznámy. „V poslednom období odhalili niekoľko policajných judášov, ktorí sa spreneverili služobnej policajnej prísahe, takže preto som si dal do názvu túto biblickú postavu,“ hovorí Peter Šloser. V súčasnosti vidíme, že tých krivákov bolo v polícii naozaj veľa a ťažko sa proti tomu bojovalo. „Dalo sa to iba takým spôsobom, že tí čestní policajti si povedali – musíme to nejako vydržať a prežiť. No a dnes sú vo vedení práve tí, čo to prežili a teraz si robia svoju prácu čestne a zodpovedne.“ Šloser má dlhoročnú skúsenosť s policajnými zložkami, spoluzakladal NAKA a v sebe má istú samocenzúru, čo ešte môže dať do knihy a čo už nie. „Sú určité špecifické policajné činnosti, o ktorých nepíšem, pretože by som tým mohol dať návod a takpovediac zbraň do ruky potenciálnym zločincom. Mohli by byť opatrnejší,, prípadne by sa vedeli vyhnúť istým krokom, ktoré polícia počas vyšetrovania vykonáva,“ dodáva Peter Šloser. Pozrite si VIDEO s Petrom Šloserom .

Spolok Judášov - Peter Šloser

Zasľúbená zem (Barack Obama)

Prvá časť prezidentských memoárov o tom, aká bola politická kariéra Obamu, ako sa vedie kampaň, aká bola cesta k nominácii a potom samotné pôsobenie v prezidentskom úrade. Obama Care, finančná kríza, klimatické zmeny, vojnové konflikty...aj o tom je Zasľúbená zem . Viac o politike a menej o osobnom živote, ako to bolo pri knihe Michelle Obamovej. Je to hlboko osobný introspektívny príbeh muža, ktorý uzavrel stávku s históriou a vypracoval sa z lokálneho politika až na svetové javisko. Otvorene hovorí o silách, ktorým čelil doma aj v zahraničí, vysvetľuje, ako život v Bielom dome ovplyvnil jeho manželku a dcéry, a nebojí sa priznať vlastné sklamania a pochybnosti o sebe samom. „Po preklade Obamu obdivujem ako človeka ešte viac,“ tvrdí prekladateľka knihy Katarína Gabriš (spolu prekladala s Otakarom Krínkom). „Môžete nesúhlasiť s jeho politickým programom, ale je to múdry, sčítaný a empatický človek, ktorý sa na veci pozerá zoširoka, riadi sa faktami a vedou a dokáže nájsť pochopenie ešte aj pre ľudí, ktorí ním opovrhujú. Myslím, že mal naozaj úprimný záujem pomôcť ľuďom a robil v komplikovanom systéme, čo mohol.“

Prečítajte si rozhovor s prekladateľkou Katarínou Gabriš , ako sa prekladala autobiografia Baracka Obamu.

Zasľúbená zem - Barack Obama

Tajomný závoj (Dominik Dán)

Tajomný závoj je 34. detektívka Dominika Dána...a autor akoby opäť nabral vietor do plachiet. Dva zaujímavé prípady, skvelé hlášky mordparty, ktoré vyvažujú vážnejšie pasáže a dokážu pobaviť. Je tu aj viac osobného života, rodiny v pozadí, čím získava príbeh na ešte väčšej ľudskosti. Dán je už skúsený autor, takže postupne graduje dej, udržiava čitateľa v napätí, hoci sledujeme dve dejové línie a pomedzi riadky nenápadne vysvetľuje aj odbornejšie postupy a fakty, napríklad ohľadom strelných zbraní.

Príbeh sa odohráva v roku 1993. Je krátko po revolúcii a temné stránky nového demokratického režimu – drogy a prostitúcia sa začínajú naplno prejavovať. Pre detektívov z Nášho Mesta to nie je nič nové, s týmito kriminálnymi živlami sa stretávali bežne aj predtým, zarážajúca je však ich drastická podoba. Ocitnú sa pred dvomi zdanlivo nesúvisiacimi prípadmi a stopy sú zmätočné, zahmlené, akoby zahalené tajomným závojom.

V tlačenej a elektronickej podobe už prekročil hranicu 1,5 milióna. Spolu s klasickou knihou už tradične vychádza aj limitovaná edícia vo väčšom formáte s obálkou ilustrovanou Jozefom Gertli Danglárom.

Tajomný závoj - Dominik Dán

Ešte si to premysli (Adam Grant)

„Smejeme sa ľuďom, ktorí ešte používajú Windows 95, no sami lipneme na názoroch, aké sme si utvorili v roku 1995,“ tvrdí Adam Grant. Ešte si to premysli je vynikajúca kniha o tom, prečo sa oplatí zmeniť názor, ak sa mení svet okolo vás...a prečo je to dokonca nevyhnutné. Kniha plná príbehov, príkladov, ktoré sú zrozumiteľné a pútavé. Doviesť ľudí k zmene neraz predstavuje neľahkú úlohu. Vidíme, že sa mýlia, že by mali prehodnotiť svoj názor, ešte by si to mali premyslieť...no nedarí sa nám. Skôr naopak. Aj keď máme najlepšie zámery, ľahko skĺzneme do roly kazateľa hlásajúceho z kazateľnice, žalobcu horliaceho v záverečnom prejave či oduševneného politika, popisuje to Adam Grant.

Prečítajte si napríklad, ako padol BlackBerry a vzlietol Apple, práve kvôli tomu, že šéf BB odmietol upraviť svoj názor, pohľad na trh, hoci všetko hovorilo proti nemu. V článku Sila pochybností. Príbeh ako BlackBerry zlyhal a Apple vzlietol .

Ešte si to premysli - Adam Grant

Na západ so žirafami (Lynda Rutledge)

Na západ so žirafami je fascinujúci dobrodružný román o dvoch žirafách, ktoré sa vďaka svojej strastiplnej púti po Amerike dostali na titulky novín a podmanili si srdcia ľudí. Charizmatický Woodrow Wilson Niklák má stopäť rokov a cíti, že jeho život sa pomaly končí. V deň, keď sa z televízie dozvie, že žirafám hrozí vo svete vyhynutie, spomenie si na nezabudnuteľný zážitok z čias, keď mal sedemnásť rokov. Rozhodne sa ho zdokumentovať do písaného príbehu o tom, ako nás dokáže zmeniť neobyčajný pôvab zvierat, láskavosť cudzích ľudí a jednoduché plynutie času.

Píše sa rok 1938, Hitler ohrozuje Európu a svetom otriasa hospodárska kríza. Američania prahnú po niečom nezvyčajnom. Vytúženú jedinečnosť nájdu vo vzrušujúcom príbehu dvoch žiráf, ktoré pri plavbe po Atlantiku zázračne prežijú hurikán. Žirafy čaká dlhá cesta po celej Amerike na nákladnom aute, ktoré ich má doviezť do Zoo v San Diegu. Preváža ich mladý Woodrow spolu s láskavým Starcom a krásnou ryšavou fotografkou.

Na západ so žirafami - Lynda Rutledge

Po daždi (Alexandra Elle)

V knihe Po daždi slávna rozprávačka Alexandra Elle zdieľa svoje príbehy o vlastnej pozoruhodnej ceste od pochybností k sebaláske. Pomocou pätnástich lekcií, ktoré tvoria sčasti memoáre a sčasti sprievodcu, môžete sledovať jej púť, na ktorej premieňa náročné zážitky – ťažké detstvo, bolestivé romantické vzťahy a osamelé rodičovstvo – na palivo pre svoju úspešnú kariéru podnikateľky a spisovateľky. Tento sprievodca vám pomôže prijať všetku krásu, lásku a príležitosti, ktoré život ponúka.

„Najlepšia lekcia, akú som dostala v snahe o uzdravenie a nájdenie sebalásky, je táto,“ píše Alexandra v knihe. „Napriek všetkej práci, ktorú som urobila, aby som dosiahla pocit radosti a spokojnosti, mám pred sebou ešte dlhú cestu. Stále je množstvo práce, ktorú musím vykonať. Odkrývanie bolestivých rán sa nikdy nezastaví bez ohľadu na dosiahnuté úspechy, pocit naplnenia alebo pohodu, čo prežívame. Vždy máme pred sebou ďalší krok, novú cestu a mnoho vecí na spracovanie.“

Knižka je vhodná pre každého, kto tápe na ceste k sebaobjavovaniu či túži po posilnení, pretože po daždi vždy vyjde slnko.

Po daždi - Alexandra Elle

Pamäťový palác Sherlocka Holmesa (Tim Dedopulos)

Úraz v záhrade. Rozruch v krčme. Trampoty s platmi. Cesta okolo sveta.

To je len pár rébusov a hádaniek z tejto knihy. Naučte sa Sherlockove pamäťové techniky a vyriešte viac ako 100 prípadov a hlavolamov v novej knihe Pamäťový palác Sherlocka Holmesa .

Doktor John Watson vás oboznámi s ohromujúcimi metódami a technikami na precvičovanie pamäti. Po ich zvládnutí budete premýšľať ako samotný Sherlock Holmes! V pútavých Watsonových spomienkach na príhody s jeho vzácnym priateľom nájdete hádanky a cvičenia na trénovanie pamäti vrátane praktického využitia pamäťových techník, ako je mnemotechnická vizualizácia, technika spájania, metóda loci či veľký číselný systém. Pod doktorovým vedením si budete vedieť vytvoriť vlastný pamäťový palác.

Uvedené pamäťové techniky sú overené časom a niektoré sa používajú už od staroveku.

Pamäťový palác Sherlocka Holmesa - Tim Dedopulos

Foto: Ikar, Tatran, Grada, Slovart