7 knižných tipov: Nacistom prešla cez rozum a zachránila mnoho životov!

Nacisti vedeli, ako sa volám (M.Hellinger, M.Lee a D.Brewster)

Skutočný príbeh Slovenky, ktorá zoči-voči zlu mohla zabudnúť na svoju ľudskosť, no rozhodla sa vzdorovať strachu a pamätať si, kým naozaj je.

Na začiatku príbehu sa ocitáme v roku 1942, kedy 25-ročnú Magdu Hellingerovú, rodáčku z Michaloviec, s takmer tisíckou iných židovských žien zo Slovenska deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Z učiteľky v materskej škole sa v jedinom okamihu stala väzenkyňa na jednom z najdesivejších miest ľudskej histórie. Navyše akoby toho bolo málo - nacisti Magdu poverili dohľadom nad stovkami žien v neslávne známom Experimentálnom bloku č. 10. Ocitla sa v neľahkej pozícii, v ktorej mohla svojou odvahou a šikovnosťou pomôcť, no zároveň sa musela bezmocne prizerať neprestajnému vyvražďovaniu ľudí okolo seba. Potrebovala obrovskú vnútornú silu, aby dokázala čeliť hrôzam tábora a využiť svoje špeciálne postavenie na záchranu stoviek životov.

Nacisti vedeli, ako sa volám sú šokujúce a provokujúce memoáre ženy, ktorá prežila holokaust, hrôzy koncentračného tábora a súčasne zachránila množstvo ľudských životov. A to vďaka drobným každodenným odvážnym krokom a láskavosti, ktorej mala v srdci na rozdávanie. Páči sa mi, že ten príbeh nehrá na city, nie je lacno sentimentálny, ale ponúka autentické detaily a pohľad na každodenný život v pekle koncentračného tábora.

Víťazi (Fredrik Backman)

Švédsky autor Fredrik Backman píše úžasné príbehy, ktoré majú svoju silu v detailoch, sú pútavo vyrozprávané, vzbudia vo vás emócie a postavy, ich charaktery vie tak výstižne vykresliť, že máte pocit, akoby ste ich odjakživa poznali. Dokázal to v knihách ako Muž menom Ove, Obhliadka bytu, ale najmä v Hokejovej trilógii. Po knihách Medveďovce a My verzus vy je tu posledný diel s názvom Víťazi .

Prešli dva roky od tragických udalostí, na ktoré nikto nechce spomínať. Každý sa snaží posunúť v živote ďalej, ale minulosť sa niekedy vracia ako bumerang. Do malého mestečka uprostred severských lesov vtrhne veterná smršť. Trvá iba jedinú noc, ale jej dôsledky zmenia životy miestnych obyvateľov neuveriteľným spôsobom. Niekoho pochovajú, iný sa zaľúbi, niekto sníva o NHL a niekto zase o pomste. Ktosi sa usiluje zachrániť manželstvo, ďalší sa pokúša ochrániť svoje deti. Niekto vezme pušku a vyberie sa na štadión.

A určite platí, že nie všetko, o čo ľudia bojujú, prežije, a nie všetci milovaní zostarnú.

Víťazi je kniha o silnom a večnom priateľstve. O tom, že občas urobíme zopár nesprávnych vecí, aby sme sa dostali k tým správnym. O láske, rodičovstve, ale aj o politike, korupcii, moci, peniazoch a pokrytectve. Je to príbeh o komunite, o druhých šanciach, ktoré si zaslúži každý z nás, ale predovšetkým je to rozprávanie o sile odpúšťať a schopnosti objať tých, na ktorých nám naozaj záleží.

Osudné svedectvo (Robert Bryndza)

7.diel detektívnej série Erika Fosterová, v ktorej autor opäť dokazuje svoje majstrovské rozprávačstvo. Výborne premyslená zápletka a skvele vykreslené postavy. Detektívka Erika Fosterová sa počas večernej prechádzky v okolí svojho nového domu ocitne na mieste činu. Brutálne zavraždenou ženou je Vicky Clarkeová, ktorá mala svoj vlastný podcast o skutočných zločinoch. Po tom, čo sa Erika pripojí k vyšetrovaniu prípadu, zistí, že Vicky pracovala na novej epizóde podcastu o sexuálnom predátorovi. Jeho slabosťou boli mladé študentky v okolí južného Londýna, a než sa k nim uprostred noci vlámal, vždy ich najprv dlho sledoval. Keď Erika zistí, že všetky Vickine poznámky a zvukové nahrávky z jej bytu v dobe jej vraždy záhadne zmizli, začína jej byť jasné, že Vicky musela byť len krok od zistenia totožnosti útočníka, ktorý ju zrejme zavraždil, aby ho neodhalila.

Náhle však prichádza šok a Erika musí prehodnotiť všetko, čo si do tej doby o Vicky myslela a vedela. S obmedzeným množstvom indícií a len s minimom dôkazov potrebuje nájsť vraha skôr, než znovu udrie.

Osudné svedectvo sa začína zostra, už prológ vás vtiahne, spôsobí zimomriavky a potom to ide: príbeh má dynamku, viaceré zvraty a prekvapenia, jemný humor, takže čítanie vás baví v každej kapitole.

Hriech kováčovej dcéry (Sarah E.Laddová)

Hriech kováčovej dcéry je romanca, ktorá sa číta sama. Postupne sledujete rastúcu náklonnosť medzi Cecily a Nathanielom, aj meniaci sa vzťah pani Trentovej k svojej novej spoločníčke...

Ale pekne po poriadku.

16-ročná Cecily Fairová sa zamilovala a zároveň sa chce vymaniť spod vplyvu drsného otca, kováča na panstve Aradelle Park. A tak sa rozhodne utiecť s pánovým synom, ktorý má po ňu prísť uprostred noci. Cecily má všetko zbalené, potichu sa vykradne z izby...no otec ju prichytí a prekazí ich plány. Krutý muž sa už nechce s ňou zapodievať, došla mu trpezlivosť a tak Cecily za trest odvedie do dievčenskej školy na Rosemere. Nechá ju tam samú a odlúči ju od milovanej sestry-dvojčaťa Leah...

Cecily sa v dievčenskej škole udomácni, zo žiačky sa neskôr stane učiteľka a jedného dňa príde ponuka na miesto spoločníčky urodzenej dámy – pani Trentovej na panstve Willowgrove Hall. Príchod na panstvo je síce dramatický, no rodina správcu panstva Nathaniela ju prijme ako svoju. Postupne si ju obľúbi aj mrzutá pani Trentová.

Autorka to jednoducho vie: vtiahne vás do Anglicka na začiatku 19.storočia, vytvorila autentickú atmosféru regentského obdobia, ako sa vtedy ľudia obliekali, správali, aké boli vtedy zvyky a spoločenské pravidlá. Zároveň vykresľuje ženu vtedajšej doby, ktorá to mala naozaj ťažké, neraz bola len objektom, len akýmsi predmetom, s ktorým sa obchodovalo.

29.február (Andrea Rimová)

Andrea už má na konte 13 románov a tento najnovší opäť dojme i prekvapí.

Spoznáme Timeu, ktorá po komplikáciách vo vzťahu prahne po oddychu pre svoju unavenú dušu, a preto vzkriesi svoju lásku k literatúre. Keď v jednej zo starých kníh náhodne objaví zažltnuté svadobné oznámenie svojej milovanej tety a neznámeho muža, prebudí sa v nej zvedavosť. K žiadnej svadbe totiž nikdy nedošlo. Tetine vyhýbavé odpovede vyvolávajú ďalšie otázky, a preto Timea začne hľadať pravdu na vlastnú päsť.

Prečo sa svadba nekonala a kto je záhadný Oliver? Aké tajomstvá ukrývajú ľudia, ktorí spolu plánovali zostarnúť? Ako to celé súvisí s magickým 29. februárom?

V novinke 29.február môžete spoločne s Timeou odhaliť jednotlivé časti skladačky kúsok po kúsku a ponoríte sa do prekvapivého príbehu, ktorý vás nenechá chladnými.

Život na nič nečaká a smelo plynie ďalej, ale čo ak staré jazvy rastú spolu s vami a aj po rokoch priveľmi bolia?

Stanovište (Dmitry Glukhovsky)

Dmitry Glukhovsky je autor megaúspešnej série Metro, ktorú preložili do takmer štyridsiatich jazykov. A rozhodne odporúčam prečítať si aj jeho ďalšiu sériu Stanovište – vlani vyšiel prvý diel, teraz pribudla dvojka a opäť je to skvelý postapokalyptický svet, premyslený do detailov.

V prvej knihe sme začali sledovať, ako sa Moskovské impérium snaží obnoviť veľkosť bývalého Ruska. Tisícročná Moskva je zo všetkých strán spoľahlivo chránená stanovišťami a kozáckymi vojskami. Za tromi obrannými kruhmi a za múrmi Kremľa stojí palác, v ktorom Gosudar Imperátor vyznamenáva tých najlepších z najlepších. Vyvolené kozácke jednotky čoskoro budú musieť opustiť čisté ulice hlavného mesta a vydať sa na výpravu do temných miest, ktoré boli kedysi súčasťou veľkého Ruska. No ešte predtým musia zistiť, kam zmizli predchádzajúci prieskumníci a prečo sa odmlčali stanovištia na hranici.

Stanovište 2.diel pokračuje v tom, čo sa začalo v Jaroslavli, na výpadovke na najvzdialenejšom okraji Moskvy. Od klaustrofobického Metra sa Stanovište až tak nelíši, je to znova premyslený postapokalyptický svet, no ešte hlbšia a razantnejšia kritika autoritárskej vlády. Dmitry Glukhovsky bol aj na tohtoročnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte a ostro kritizoval súčasné vedenie Ruska, vojnu proti Ukrajine, kroky Putina. Skvele to zakomponoval aj do svojho nového príbehu, pretože za románovými vládcami vidíme zreteľne súčasných vládcov Ruska.

Racionalita (Steven Pinker)

„Túto knihu som napísal aj preto, lebo som si uvedomil niečo strašné. Napriek tomu, že sa venujem kognitívnej psychológii, nedokázal som odpovedať na otázky, ktoré som najčastejšie dostával, keď som spomenul, že prednášam o racionalite. Prečo ľudia veria, že Hillary Clintonová organizuje pedofilné orgie v podzemí pizzerie? Prečo si myslia, že nás vláda v rámci tajného programu práškuje jedom, o čom údajne svedčia kondenzačné stopy za lietadlami?“ tvrdí Steven Pinker v knihe Racionalita .

Odmieta klišé, že ľudia sú jednoduché tvory pochádzajúce z jaskýň, ktorých život riadia povery, skreslenia a omyly. Koniec koncov, objavili sme zákony prírody, skrotili planétu, predĺžili a uľahčili si život a v neposlednom rade sme zadefinovali aj pravidlá racionality. Pinker v knihe vysvetľuje, ako racionálne presadzovanie sebeckých cieľov, sektárska solidarita a mytológia ničia kolektívnu racionalitu a mrzačia spoločnosť. Kolektívna racionalita sa opiera o normy, ktorých cieľom je poznanie objektívnej pravdy. Racionalitu potrebujeme ako soľ. Vďaka nej sa lepšie rozhodujeme v súkromí aj vo verejnom živote.

