7 knižných tipov: Sex, drogy a rock & roll, to je autobiografia Erica Claptona

Eric Clapton

„Mal som rád každú hudbu nabitú emóciami. Hudba sa stala mojím liekom, vnímal som ju celou svojou bytosťou. Zistil som, že zaháňa všetok môj strach aj zmätok z rodinných vzťahov...“ Ikona hudobnej scény Eric Clapton v dojímavom životopise otvorene a úprimne rozpráva o svojom dobrodružnom a inšpiratívnom živote. Podieľal sa na vzniku formácie Cream a po jej vyhlásení za „superskupinu“ sa stal celosvetovo uznávanou hudobnou hviezdou. Po dvoch rokoch sa kapela pre konfliktné egá svojich členov rozpadla.

Koncom šesťdesiatych rokov si ako hosť zahral s Jimim Hendrixom, Bobom Dylanom, ale aj s Beatles, Rolling Stones a s dlhoročným priateľom Georgom Harrisonom.

V tomto vynikajúcom životopise píše bez servítky nielen o svojom detstve, formovaní, ale najmä o hudbe – ako vznikali albumy a svetové hity Layla, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight či Tears in Heaven. Vypočujte si úryvok , ktorý načítal Kamil Mikulčík. A ešte lepšie – započúvajte sa do rozprávania hudobného publicistu Juraja Čurného, ktorý dokonale pozná Erica Claptona a jeho hudbu. A vie vytiahnuť úžasné pikošky i zaujímavosti. Počúvajte ho v podcaste Knižný kompas .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Eric Clapton - autobiografia

Čajovňa v Tokiu (Julie Caplin)

Pripravte si šálku voňavého čaju, pohodlne sa usaďte na svoje obľúbené miesto a začítajte sa do romantického príbehu o veľkej láske, ktorá sa neočakávane znova rozhorí v jednej malej očarujúcej čajovni. Čajovňa v Tokiu je príbeh z krajiny vychádzajúceho slnka, ktorý vám ukáže, že cesty s tým pravým partnerom sa vám môžu pretnúť na tom najnezvyčajnejšom mieste. Stačí, že ste na to vnútorne pripravení...

Mladá vášnivá fotografka Fiona vyhrá štrnásťdňový fotografický pobyt v Tokiu. Od šťastia celá bez seba. Je to pre ňu úžasná príležitosť. Lenže po príchode zistí, že jej mentorom má byť muž, ktorý jej pred desiatimi rokmi zlomil srdce – príťažlivý a úspešný fotograf Gabe. Ich spoločne strávený čas je spočiatku pre oboch akoby za trest. Gabe dáva Fione veľmi jasne najavo, ako ho obťažuje, že sa jej musí venovať. Navyše má hlavu plnú nádhernej Jumi. Fionu našťastie s otvorenou náručou prijmú tri generácie miestnych žien a zasvätia ju do tajov japonského čajového obradu. A kým Fiona spoznáva Tokio, Gabe je čoraz viac uchvátený jej milou a prirodzenou povahou. Netrvá dlho a začína to medzi nimi znova iskriť...

Čajovňa v Tokiu je ideálne oddychové čítanie, na aké sme u Julie Caplin zvyknutí. Hoci využíva tú istú šablónu, podľahnete jej a necháte sa unášať príjemným romantickým príbehom o spoznávaní novej krajiny, o láske, vášni, romantike a šťastí.

Čajovňa v Tokiu - Julie Caplin

Noc nič nezadrží (Delphine de Vigan)

Noc nič nezadrží je na prvý pohľad je to obyčajné rozprávanie o jej matke Lucile, no v skutočnosti ide o rodinnú ságu, biografiu, jej intímnu spoveď. A ako sme u nej zvyknutí, píše neskutočne citlivo a úprimne, rozpráva príbeh životných peripetií svojej matky, bez oslavných ód alebo patetickosti.

Delphine de Vigan sa dlho spamätávala z matkinej samovraždy a snažila sa nájsť odpoveď na otázku, prečo bol Lucilin život taký trpký a čo vlastne zapríčinilo jej psychické problémy. Pretože stále lietala v extrémoch, raz nevera, potom incest, následne pokus o samovraždu, choroba a napokon smrť...to všetko by nejednu rodinu zrazilo na kolená. Úplne by ju to rozbilo, ale práve to je hlavná a najsilnejšia myšlienka románu Noc nič nezadrží: sila a odolnosť, s akou autorkina rodina všetko prekonáva a dokáže obstáť v každodennom živote. Pri čítaní si možno uvedomíte, že moc temnoty, ktorá na nás občas doľahne, je obrovská. Že nás gniavi, nedá nám dýchať, ničí nás...ale vždy záleží len na nás, či sa jej dokážeme vzoprieť. Či sa aspoň pokúsime pozviechať a niečo s tým urobiť.

Silný, aj smutný príbeh, ktorý vám určite nepridá na dobrej nálade, ale knihy nie vždy čítame len pre pobavenie. Občas potrebujeme zažiť ťažké životy iných, poučiť sa, uvedomiť si, čo máme a byť za to vďačný. Občas vie byť aj otváranie starých rán liečivé...

Noc nič nezadrží - Jordan Shapiro

Nájomná vrahyňa na materskej (Elle Cosimano)

Detektívna bláznivá komédia o neúspešnej spisovateľke, ktorá sa nešťastnou zhodou okolností stane nájomnou vrahyňou. To je novinka Nájomná vrahyňa na materskej .

Finlay Donovanová to zabila... nuž, treba dodať, že doslovne. Finlay je uštvaná slobodná mama a tiež autorka detektívok, ktorej sa akosi nedarí. Múzy ju nebozkávajú a peniaze akoby sa jej vyhýbali. Proste – akosi sa nedarí a jej život je jeden veľký chaos. Navyše sa blíži termín odovzdania rukopisu a nápady neprichádzajú. Exmanžel bez varovania prepustil opatrovateľku a agentka sa s ňou chce stretnúť v podniku, kam má Finlay zakázaný vstup...

Stačí však jeden náhodne odpočutý...a povedzme si, že aj zle pochopený rozhovor, a všetko sa začína meniť. Žena pri vedľajšom stole považuje Finlay za nájomnú vrahyňu a tak jej predloží veľmi lákavú ponuku. A keďže Finlay je svojská, rýchlo sa do toho zamotá a ani sa nenazdá, ponuku prijíma. Čoskoro je zapletená do vyšetrovania skutočnej vraždy, čo je perfektný námet na dobrú detektívku! Len sa treba zbaviť všetkých stôp a indícií, ktoré by ju mohli spájať s prípadom... a tiež s jedným telom.

Nie každý dokáže napísať triler, v ktorom všetko obráti hore nohami, je to napínavé, svižné, dynamické...a pritom zábavné. Riadna dávka čierneho humoru, bláznivé situácie a neodolateľná Finlay.

Nájomná vrahyňa na materskej - Elle Cosimano

Kadeti (Brandon Sanderson)

Z ľudstva zostali už len zvyšky...a aj na tie útočia mimozemšťania. Je tu však dievča, ktoré má sen a ktoré možno vie, čo treba robiť...

Medzi hviezdami je nová epická sci-fi séria od kultového autora o dievčati, ktoré sa túži stať pilotkou vo vojne s mimozemskou rasou. Kadeti vás rozhodne potešia a uspokoja vaše YA fantasy chúťky :-)

Spensa žije vo svete, ktorý už desaťročia čelí útokom mimozemšťanov. Piloti sú pre zvyšok ľudstva hrdinami a Spensa od detstva sníva o tom, že tiež vzlietne ku hviezdam a preukáže svoju odvahu. V ceste jej však stojí minulosť jej otca pilota, ktorého pred rokmi zabili za dezerciu. Spensa je preto pre všetkých len dcérou zbabelca a jej šance na prijatie do leteckej školy sú viac-menej mizivé. Ona je však stále odhodlaná lietať, a keď v dávno zabudnutej jaskyni nájde vrak starobylej vesmírnej lode, uvedomí si, že jej sen by sa mohol splniť – za predpokladu, že dokáže loď opraviť a (čo je možno najdôležitejšie) presvedčiť podivný stroj, aby jej pomohol. Zdá sa totiž, že loď, čo objavila, má dušu – a najmä vlastnú hlavu a pomerne svojráznu osobnosť.

Kadeti - Brandon Sanderson

Hra na lásku a nenávisť (Sally Thorne)

Hra na lásku a nenávisť je príbeh o tom, že hranica medzi láskou a nenávisťou je naozaj tenká ako vlások! Dobre to poznajú Lucy a Joshua, ktorí sa nenávidia, oni sa fakt neznášajú. Obaja pracujú ako asistenti riaditeľov vydavateľstva, dennodenne sedia oproti sebe v kancelárii a svoju nenávisť si ventilujú prostredníctvom rituálnych pasívno-agresívnych hier.

Lucy nechápe Joshuov odmeraný, upätý a úzkostlivý prístup k práci. Joshua zasa krúti hlavou nad Lucinými farebnými vintage šatami, svojráznym vystupovaním a prehnaným optimizmom. Vo firme sa črtá možnosť povýšenia a dvaja najvážnejší adepti sú práve Lucy a Joshua. Jeden z nich sa môže stať prevádzkovým riaditeľom, napätie medzi nimi sa stupňuje, ale Lucy zisťuje, že možno to, čo cíti k Joshuovi, nie je nenávisť. A možno uňho je to takisto. Alebo je to len ďalšia nebezpečná hra?

Hra na lásku a nenávisť je svieže a veľmi pohodové čítanie, pri ktorom si skutočne oddýchnete. Totálna nenávisť medzi Lucy a Joshuom sa nenápadne zmení na opatrné priateľstvo, až to celé skončí pri šťavnatej a rozkošnej zamilovanosti. To ste určite tušili, ale bude vás baviť tá postupná zmena.

Hra na lásku a nenávisť - Sally Thorne

Moderné otcovstvo (Jordan Shapiro)

Vychádza veľa kníh o tom, akí by mali byť rodičia, aká je úloha matky v rodine, ako sa stať skvelou mamou, ktorá vychová úžasné deti. Ale o otcoch toho veľa nevychádza. Moderné otcovstvo od Jordana Shapira skúma otcovstvo z rôznych pohľadov. Spochybňuje tradičné predpoklady o pôvode a rozdelení rodičovských úloh a rolí. Poukazuje na to, ako sú otcovia cez médiá neustále bombardovaní predpokladmi, ktoré vychádzajú ešte z čias viktoriánskeho či industriálneho chápania postavenia a úlohy otca v rodine.

Táto kniha je o novom chápaní otcovstva, o úlohe otca pri výchove detí, o mužnosti ako takej.

Shapiro zvykne veľmi šikovne až nečakane kombinovať psychológiu s filozofiou, sociológiou a ekonómiu. Predkladá aspekty, ktoré by vám ani nenapadli alebo upozorní na fakty, ktoré ste si doteraz neuvedomovali.

Ženy-matky si pri čítaní potvrdia niektoré postrehy, ktoré samy nadobudli. A povedia si – áno, presne takto som to cítila, len o tom nikto nehovorí.

A muži zasa dostanú nový pohľad, informácie aj tipy, ktoré potrebujú, aby sa stali ešte lepšími otcami.

Moderné otcovstvo - Jordan Shapiro

Foto: vydavateľstvo Motýľ, Slovart, Ikar, Noxi, Odeon, Grada