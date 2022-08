7 knižných tipov: Toto je najhoršia nočná mora každej matky!

Keď sa nájde (Lia Middleton)

Toto je tak trochu klaustrofobická nočná mora pre všetkých rodičov, strhujúci a temný triler, ktorý sa vám bude určite páčiť...no neodporúčam čítať čerstvým mamičkám. Nie, nie je to horor, ale predsa len...

Ak ale máte chuť na fantastický triler, pri ktorom vám už z prvých strán padne sánka a počas čítania budete mať blízko k obhrýzaniu nechtov, zožeňte si novinku Keď sa nájde .

Naomi vždy túžila po rodine, ale pre ťažké popôrodné depresie prišla o všetko. Manžel Aiden od nej odišiel a vzal so sebou aj dcérku Freyu. Naomi ostala len farma po rodičoch a lieky na spanie, od ktorých sa stala závislou. Po troch rokoch dostáva druhú šancu a Freya u nej môže stráviť celú noc. Všetko sa vyvíja dobre až do nasledujúceho rána, keď nájde Freyu pod schodiskom mŕtvu.

Naomi zúfalá zavolá Aidenovi, namiesto pravdy však tvrdí, že ich dcéra zmizla. Než si stihne uvedomiť následky, podobne vypovedá aj na polícii. Čoraz viac sa zamotáva do vlastných lží a pochybností. Čo sa v tú noc naozaj stalo? Mohla nejako zapríčiniť dcérinu smrť alebo je pravda desivejšia než jej klamstvo?

Keď sa nájde je vynikajúco napísaný, presvedčivý triler o manželstve, materstve, plný emócií a zvratov. Autorku Liu Middleton treba pochváliť – jej neuveriteľne silný pohľad do utrápenej mysle Naomi. Ako ju zožierajú obavy a pochybnosti. Ako si prispôsobuje videnie sveta. A hoci je sebecká, nerozvážna, budete jej fandiť...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď sa nájde - Lia Middleton

1945 a iné príbehy (Gábor T. Szántó)

Čo sa stane s tými, ktorí chcú vziať spravodlivosť do vlastných rúk?

Čo sa stane, keď sa človek narodí ako muž, ale chce žiť ako žena, no je to v rozpore s povolaním, ktoré si zvolil?

Čo sa stane, keď sa tínedžer zamiluje do svojej učiteľky, tá však zvádza aj jeho najlepšieho kamaráta a hrá s dospievajúcimi mladíkmi nefér hru?

Aký bude osud hluchonemého syna jednoduchej dedinskej ženy, ktorého miestne spoločenstvo odsúdilo a vylúčilo, a preto hľadá útechu u zvierat?

Gábor T. Szántó napísal nemilosrdne priame príbehy plné ľudskej zloby, krutosti a chamtivosti. Odhaľuje skryté či neznáme miesta našej spoločnej histórie a my si opäť raz môžeme pomyslieť: toto nám nikto nepovedal! Autor zobrazuje stredoeurópske bytie od konca 2.svetovej vojny až dodnes.

Témou jeho poviedok 1945 a iné príbehy sú veľké sociálne drámy strednej Európy minulého storočia rovnako ako osudy jednotlivcov. Ľudské túžby majú veľkú moc – rozširujú hranice každodenných noriem a zvykov, ničia životy alebo prinútia človeka odísť na iný kontinent.

1945 a iné príbehy

Umenie vojny (Sun-c´)

„Umenie vojny má pre štát kľúčové. Rozhoduje o živote a smrti, o bezpečí alebo skaze. Preto je nutné sa ním zaoberať a v žiadnom prípade naň nezabúdať. Vo vojnovom umení zohráva vždy kľúčovú úlohu päť prvkov, ktoré je potrebné zohľadniť v úvahe o podmienkach boja. Sú to: 1. poriadok vecí, 2. Nebo, 3. Zem, 4. vojvodca, 5. metóda a disciplína.“

Takto píše slávny majster vo svojej úvahe Umenie vojny , ktorá dodnes vychádza v nových vydaniach a siahajú po nej politici, biznismeni, ale aj ľudia, ktorí chcú lepšie zvládať život. Prečo sú jeho úvahy také obľúbené aj viac ako po 2500 rokoch? Paradoxne vôbec nie v jeho vojenských aspektoch, ale v inšpiratívnej sile pre taktické zaobchádzanie s ľuďmi. Jeho myšlienky ocení každý človek, pretože taktika je nevyhnutná v manželstve, partnerstve a vlastne vo všetkých vzťahoch, v ktorých nechceme stále iba ustupovať alebo sa podriaďovať zámerom druhých. Rovnako tak múdrosť majstra Suna osloví manažérov, pre ktorých je vedenie a motivovanie ľudí i boj s konkurenciou podstatnou náplňou práce.

Majster Sun učí človeka dôkladne zhodnotiť situáciu a nádeje na presadenie vlastných zámerov. Základom vojenského umenia totiž nie je demonštrácia sily, ale predvídavosť, schopnosť odhadnúť protivníka a presadiť sa voči nemu bez zbytočného prelievania krvi a strát.

Umenie vojny - Sun-c´

Od nenávisti k láske (Angelina M.Lopez)

Skvelý tip pre všetky čitateľky, ktoré si zamilovali sériu Hriešne bohaté – ak si spomínate, prvý diel Zvodné peniaze vyšiel v apríli. Bol to príbeh krásnej miliardárky Roxany a chudobného vinárskeho princa Matea, ktorý prijal jej nezvyčajnú ponuku.

Teraz vyšla druhá kniha série Od nenávisti k láske a môžete ju čítať aj samostatne.

Tentoraz sú hlavnými postavami princezná Sofia, ktorá sa ako mladé dievča bláznivo zaľúbila do lámača ženských sŕdc Aisha Salingera. Teraz, keď je už dospelá a na pleciach ju ťaží budúcnosť malého vinárskeho kráľovstva, ho nenávidí rovnako vášnivo, ako ho kedysi milovala. Rocker Aish sa spamätáva zo škandálu a jeho hviezda padla z neba ako augustový perzeid. Opäť sa ocitajú v blízkosti jeden druhého, Aish zisťuje, že bola chyba, keď ju pred rokmi opustil a rozhodne sa získať ju späť. Bude to mať však poriadne ťažké, lebo Sofia je nesmierne tvrdohlavá a zásadová.

Ale...falošný vzťah by jej pomôcť zachrániť jej kráľovstvo. No skúste predstierať lásku k mužovi, ktorý vám kedysi zlomil srdce. A tak sa roztáča kolotoč divokých scén, nezvyčajných situácií, kedy Sofia chce určovať každý ich krok, aby ho od seba udržala v bezpečnej vzdialenosti, zatiaľ čo Aish túži byť pri nej čo najbližšie...

Od nenávisti k láske - Angelina M.Lopez

Čokoládový klub (Carole Matthews)

Štyri priateľky, ktoré majú spoločnú vášeň – milujú čokoládu. No nepridali by ste sa do takého klubu? :-)

Čokoládový klub je na jednej strane zábavný príbeh, na strane druhej vážny a hodný zamyslenia. Pre Lucy Lombardovú neexistuje nič, čo by nevyliečila čokoláda, od zlomeného srdca až po bolesť hlavy. A nie je v tom sama. Spoločnú vášeň si užívajú aj jej priateľky: mierumilovná Autumn, utrápená mama Nadia a vášnivá zvodkyňa Chantal, ktoré spolu tvoria Čokoládový klub. Ten neváha zasiahnuť, keď sa v živote niektorej z nich objaví kríza. A tých sa tam veru vyskytne veľmi veľa. Vtedy musia vyhlásiť čokoládovú pohotovosť. Ich záchranné akcie sú často bláznivé a dobrodružné.

Rýchlo prijmete jednotlivé hrdinky – Lucy je taký malý popleta, ktorý nemá šťastie v láske. Je nešikovná a budete sa pri jej výčinoch uškŕňať. Opakom je zvodná Chantal, ktorej sa však jej muž nevenuje a tak hľadá dobrodružstvo inde. Manžel Nadii prehral všetky peniaze v online kasíne a tak sa ona zbalí a so synom sa odsťahuje. Ďalší osud hodný Čokoládového klubu... A napokon hipisáčka Autumn ako vyšitá z minulého storočia. Pokojná, tichá, skromná a hoci pochádza z bohatej rodiny, pomáha v centre pre drogovo závislých.

Čokoládový klub - Carole Matthewsová

Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy (Klaus Hagerup)

Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice nikto nepožičiava?

Nevedela to ani desaťročná vášnivá čitateľka Anna, ktorá odmalička milovala knihy. Čítala celé dni. Ráno skôr, ako vstala. Podvečer, kým zaľahla. A keď už večer prišla do izby mamička alebo ocko, tvárila sa, že spí...ale nespala, čítala si pod perinou.

Anna bola jednoducho milovníčka kníh a veľká čitateľka. A raz jej najlepšia kamarátka, knihovníčka pani Monsenová prezradila, že nečítané knihy v knižnici... miznú! Spolu s nimi však miznú údajne aj ľudia, ktorí v nich žijú. Ako listy na jeseň, uschnú, rozpadnú sa na prach a vietor ich navždy rozfúka.

Anna sa s tým nedokáže zmieriť a rozhodne sa, že zabudnuté knihy zachráni.

To je nová krásna kniha pre deti od 5 rokov Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy . Príbeh o nekonečnej láske ku knihám a o mágii, ktorá sa v nich skrýva. Dobrodružná záchranná misia, na ktorú sa Anna vybrala určite nadchne každého malého čitateľa....a som si istý, že ak túto knihu budete svojím deťom čítať vy, zamilujete si Annu a jej príbeh tiež. Krásne ilustrácie, jednoduchý jazyk a pútavý príbeh.

Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy

Viki a Niki: Dvojičky, ktoré... (Eva Dienerová)

Príbeh o nezbedných dvojičkách Viktorovi a Nikolasovi, ktorí sa síce na seba nepodobajú, ale vo vymýšľaní darebáctiev sú navlas rovnakí. V knihe Viki a Niki: Dvojičky, ktoré nevyzerali ako dvojičky zažívajú rôzne dobrodružstvách, ktoré, našťastie, vždy dopadnú dobre.

Starajú sa napríklad o morské prasiatko, ktoré im nešťastne ujde. Chlapci zisťujú, že starať sa o domáce zvieratko nie je také jednoduché a vydávajú sa na pátraciu akciu.

Alebo - keď doma mama varí lekvár, chlapci jej nepomôžu, práve naopak. Lekvár skončí v zaváraninových fľašiach, ale keďže Viki a Niki sa v kuchyni naháňajú, všetky fľaše rozbijú! Hotová pohroma!

Viki a Niki majú veľa nápadov, ako sa zabaviť, ale neuvedomujú si, že niektoré zábavky môžu znepríjemniť život druhým alebo môžu byť dokonca nebezpečné. Chlapci sa však vedia poučiť a spolu s nimi aj deti, ktoré si prečítajú túto knižku. Každý z krátkych veselých príbehov je zakončený otázkami a cvičeniami, takže ak si malí čitatelia trúfajú, môžu si poriadne precvičiť svoju pamäť a zlepšiť si schopnosť čítať s porozumením.

Viki a Niki: Dvojičky, ktoré nevyzerali ako dvojičky

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Tatran, Stonožka, Grada