7 knižných tipov: Vyšetrovanie vrážd online? Môže fungovať crowdsolving?

V sieti (Jorn Lier Horst)

Môžeme byť všetci vyšetrovateľmi? Funguje crowdsolving aj pri pátraní po vrahoch?

Presne o tomto internetovom fenoméne je nové severské krimi Jorn Lier Horsta V sieti . Inšpektora Williama Wistinga kontaktuje adminka crowdsolvingovej stránky Michelle Norisová a požiada ho o pomoc. Jedna členka amatérskeho onlineového vyšetrovacieho tímu Ruby bez stopy zmizla a nikto nevie, či to nesúvisí s vraždou, ktorou sa zaoberajú. Niet o nej zmienky už šesť mesiacov. Vtedy sa dostala do online kontaktu so ženou prezývanou Astria...a teraz zmizla aj Astria. Wisting sa vydáva po stopách, ktoré zanechala, v reálnom živote aj na internete, aby zistil, čo sa s ňou stalo. Ale ešte predtým musí zistiť jej skutočnú identitu.

Jorn Lier Horst prináša opäť premyslenú zápletku a je doslova na tepe dňa. Hlavnou témou je fenomén crowdsolvingu – ide o myšlienku, keď sa mnohí jednotlivci spoja, aby našli spoločné riešenia problémov. Môže ísť o rôzne oblasti, je to také „riešenie davu“ a Horst poukazuje na to, či môže crowdsolving fungovať aj vo sfére riešenia zločinov. Či už ide o krádeže, lúpežné prepadnutia alebo dokonca vraždy.

Jorn Lier Horst - V sieti

Muž v hnedom obleku (Agatha Christie)

Román Muž v hnedom obleku z roku 1924 vyšiel po prvý raz v slovenčine.

Anne Beddingfeldová je mladá, pôvabná a naivne romantická žena. Po smrti svojho otca prichádza do Londýna, aby našla vzrušenie a dobrodružstvo. Tam sa predsa dejú veľké veci...

Na stanici londýnskeho metra stane jediným očitým svedkom strašnej a zvláštnej udalosti: na smrť vydesený neznámy muž v náhlej panike spadne z nástupišťa medzi koľajnice a elektrický prúd ho na mieste usmrtí.

Scotland Yard uzavrie prípad ako nehodu, no kto je záhadný muž v hnedom obleku, ktorý sa vydával za lekára a ušiel, len čo prezrel telo obete? A čo znamená šifrovaný odkaz na lístku, ktorý pri úteku stratil? Odvážna Anne, vyzbrojená iba touto nejasnou stopou, sa rozhodne podozrivého muža vypátrať a odovzdať do rúk spravodlivosti.

Nie je to síce klasická Agatha s Herculom Poirotom, či slečnou Marplovou, no rozhodne je to výborne prepracovaný príbeh, ktorý má nápaditú zápletku i rozuzlenie. Autorka vytvorila pútavé prostredie na lodi a v Afrike, vykreslila zaujímavé postavy a v knihe nachádzame viac humoru, ako sme zvyknutí. Pre fanúšikov Agathy Christie určite pútavé čítanie, pri ktorom sa budú baviť.

Agatha Christie - Muž v hnedom obleku

Slovník stratených slov (Pip Williamsová)

Nádherná oslava slova, čítania a kníh. Príbeh, ktorý vás pohltí svojou poetikou, samotným rozprávaním aj jedinečnými postavami. To je Slovník stratených slov .

Esme sa narodila do sveta slov. Svoje detstvo trávi v Skriptóriume, záhradnom domčeku v Oxforde, kde jej otec a tím zanietených lexikografov zbierajú slová pre prvý Oxfordský slovník anglického jazyka.

Počas dospievania si Esme uvedomí, že niektoré slová a ich významy, hlavne tie týkajúce sa žien a skúseností obyčajných ľudí, sú podľa lexikografov menej dôležité ako iné, a preto ich do Oxfordského slovníka anglického jazyka nezaznamenajú. Esme sa tak dáva do vyhľadávania slov pre svoj vlastný slovník: Slovník stratených slov. Aby sa jej to podarilo, musí opustiť bezpečný svet univerzity a vydať sa za bežnými ľuďmi, ktorí jej chýbajúce slovíčka doplnia...

Autorka vytvorili úžasný príbeh o slovách, ktoré vedia mať obrovskú moc a je len na nás, ako ich používame, na ktoré zabúdame a ktoré si uchovávame v srdciach. Inšpirovala sa skutočnými udalosťami, vyhľadávanými v archívoch Oxfordského slovníka anglického slovníka, aby prerozprávala provokujúci a originálny príbeh.

Slovník stratených slov

Ženy zo zámku Lafayette (Stephanie Drayová)

Živá a nesmierne pútavá historická sága založená na skutočnom príbehu o výnimočnom zámku Lafayette v srdci Francúzska a o ženách, ktoré sú s ním spojené. Osudy troch žien z rôznych období - osirelú učiteľku z II. svetovej vojny, bohabojnú šľachtičnú z osemnásteho storočia a nekonvenčnú prominentku z prvej svetovej vojny spája jedno meno – markíz de Lafayette.

Príbeh Ženy zo zámku Lafayette sa odohráva v troch časových rovinách – v roku 1774, kedy sledujeme mladučkú francúzsku šľachtičnú Adrienne. V roku 1914 spoznávame bohatého Willieho, ktorý požiada o ruku oslňujúcu newyorskú celebritu. A v roku 1940 francúzska učiteľka a nádejná umelkyňa Marthe sa zapája do odboja a vyburcuje ju k odvážnym činom...

Tento rozsiahly román vykresľuje búrlivú históriu francúzskych dejín, ktoré sa viažu k zámku Lafayette, jedinečným a podmanivým spôsobom. Dômyselnosť diela tkvie aj v tom, že dve z troch hrdiniek sú skutočné historické postavy.

Ženy zo zámku Lafayette

Čo k tebe cítim (Marie Forceová)

Súčasná sexi romanca a bestseller Wall Street Journal Čo k tebe cítim od Marie Forcovej. Príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí nemajú absolútne nič spoločné...okrem tých najdôležitejších vecí.

Carmen rozbieha vysnívanú kariéru v nemocnici ako zástupkyňa vedúcej PR, no hneď na začiatku skončí ako opatrovateľka síce príťažlivého, no arogantného neurochirurga Jasona. Je nafúkaný, nechce s ním nič mať, tobôž žiadny ľúbostný románik. Ale poznáte to – srdcu a iným častiam tela občas nerozkážete.

Jason tiež nemá o ňu nejaký záujem, ale chce Carmen využiť, aby presvedčil predstavenstvo nemocnice, že tá jeho pošramotená povesť nie je až taký problém. Že by mohli zavrieť minimálne jedno očko.

Ani jeden z nich na romantiku nepomyslí, ale Carmen je pre Jasona závanom čerstvého vzduchu. On ju zas priťahuje, vzrušuje a tak sa pomaly lámu ľady, preskakujú iskry a celé to smeruje k poriadnemu škandálu.

Čo k tebe cítim je dobre napísaný príbeh, ktorý vás rozosmeje aj rozplače. V ktorom miestami až cítite ich emócie, bavíte sa na humore a užívate si to napätie.

Marie Force - Čo k tebe cítim

Galaktické vedomie (Monika Jakubeczová)

„Keď sa mi pred rokmi otvorili galaktické spomienky duše, nemala som sa s kým o tom osobne porozprávať. Keď potom vyšla kniha Kozmická láska, začali sa mi do života dostávať ľudia, ktorí žili príbehy, o ktorých som písala,“ spomína si Monika Jakubeczová.

neskôr počas pandémie covidu dostala z nebies pokyn, aby napísala knihu. A tak sa za necelý rok zrodila kniha Galaktické vedomie , ktorá prináša reálne príbehy ľudí, ktorí žijú s multidimenzionálnym vedomím.

Príbeh hlavnej hrdinky, ktorej sa zrúti celý svet a postupne prechádza obrovskou transformáciou duše je vsadený do obdobia celosvetovej pandémie. V procese osobného vzostupu jej pomáhajú ľudia, ktorí jej postupne prichádzajú do cesty a svojím vzorom ukazujú smer, kadiaľ kráčať k šťastnému a naplnenému životu.

Prostredníctvom reálnych životov ľudí žijúcich na Slovensku v rokoch 2020 a 2021, v čase vzostupu planéty Zem, môže čitateľ vidieť nielen to, ako sa žije s 5D vedomím, ale nepriamo prijímať i cenné rady a postupy pre osobné prebudenie do svojho multidimenzionálneho vedomia.

Monika Jakubeczová - Galaktické vedomie

Veda života (Stuart Farrimond)

Úžasná príručka pre váš každodenný život, ktorú si dáte na nočný stolík a každý večer si v nej môžete zalistovať. Dozviete sa mnoho zaujímavých a praktických vecí – o tom, čo už ani nevnímate, nepremýšľate nad nimi, no majú výrazný vplyv na váš život. Nakuknite za oponu vedy a prečítajte si, čo nám môže prezradiť o tých najbežnejších problémoch každodenného života. Vďaka tejto knihe nájdete správne odpovede na otázky, s ktorými ste sa stretli už miliónkrát a namiesto odpovede: „Je to takto, lebo my to takto robievame vždy!“ budete môcť doma prekvapiť prostými faktami.

Napríklad budete vedieť, či sú raňajky naozaj najdôležitejším jednom dňa, či najviac tepla naozaj uniká z tela cez hlavu, aký dlhý by mal byť poobedný spánok a či sa oplatí užívať vitamíny a doplnky stravy. Banality alebo nepatrné detaily, ktoré formujú náš život?

Ako píše sám autor: „Každý deň so sebou prináša nespočetne veľa otázok. Nielen filozofických, ale tiež chvíľkových zamyslení: Prečo je na ceste toľko zlých vodičov? Prečo som poobede taký unavený?“ Aj o tom je jedinečná kniha Veda života .

Veda života

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Príroda, Ajna, Tatran, Premedia, Motýľ, Unsplash.com