Aj to transrodové dievča je predsa človek... | 7 knižných tipov

Cukráreň Petry Tóthovej

Petra Tóthová je porotkyňa známej šou Pečie celé Slovensko a práve jej vyšla druhá kniha, tentoraz s jasným a jednoduchým názvom Cukráreň Petry Tóthovej . Ponúka v nej nielen úžasné recepty, ale tiež vás zaškolí do elegantného umenia cukrárstva. Ako Petra tvrdí, chuť je to, čo vás presvedčí dať si zákusok alebo tortu opäť. Preto je jej nová kniha plná skvelých receptov, klasík, ktoré nestarnú, neraz však v novom šate alebo v iných variantoch a samozrejme, nechýbajú poctivé potraviny. Lebo z nekvalitných surovín nikdy neupečiete kvalitný dezert.

V knihe nájdete napríklad jamajka miňonky, indiánky, gaštanové jazýčky, parížske rožteky, francúzska kocka, sacher torta, medová torta, veterníky...

Knihu Petra rozdelila na Drobné dezerty, Rezy, Lístkové cesto a závin, ďalej Odpaľovaná hmota (venčeky a veterníky) a napokon Torty. Lahôdky nafotil Dušan Křístek, expert v oblasti kulinárskej fotografie. Vypočujte si podcastový rozhovor s Petrou Tóthovou .

Cukráreň Petry Tóthovej

Babel (R.F.Kuang)

Už len držať v ruke túto knihu je zážitok. Nádherná obálka, úžasná oriezka a detaily, ktoré potešia každého milovníka kníh. A keď ju otvoríte a začítate sa do originálneho príbehu, dostanete ešte čosi navyše. To je fantasy príbeh Babel , ktorý vás vezme do sveta jazyka a prekladu. Nechýba mágia, história a strhujúce rozprávanie o sirote Robinovi, ktorý sa dostane do prekladateľského inštitútu Oxfordskej univerzity, zvaného Babel.

Príbeh sa odohráva v roku 1828, kedy sirota Robin Swift prichádza do Londýna s tajomným profesorom Lovellom. Tam sa roky učí latinčinu, starovekú gréčtinu a čínštinu, aby sa neskôr mohol prihlásiť na prestížny Kráľovský prekladateľský inštitút Oxfordskej univerzity, ktorý je nazývaný tiež Babel. Je to centrum mágie s dôrazom na striebrotepectvo – umenie, ktoré pomocou začarovaných strieborných paličiek vyjavuje význam stratený v preklade, dáva britskému impériu nevídanú moc a jeho vedomosti mu pomáhajú pri napĺňaní kolonizačných cieľov...

Babel je nesmierne originálne fantasy, aké ste možno ešte nečítali. Autorka všetko do detailov premyslela, pospájala a vy si užívate čítanie ako tú najlepšiu jazdu na horskej dráhe.

Babel - R.F.Kuang

Šialený med (Jodi Picoultová)

Jej dokonalý život sa rozpadol, keď sa z jej manžela vykľul agresívny tyran. Vráti sa preto do rodného mesta, kde sa jedného dňa presťahuje aj transrodové dievča Lily. Ich cesty sa prepletú, všeličo sa zmení a majú pocit, akoby našli šťastie....no niekedy nám osud pripraví nečakané prekvapenia.

Šialený med je strhujúci milostný príbeh plný napätia, tajomstiev a rizík, ktoré občas podstupujeme, aby sme sa stali sami sebou. Rozhodne je to provokujúci príbeh, a to aj na Slovensku, kde sa zdvíha vlna proti akejkoľvek inakosti, o to viac proti transrodovým ľuďom, ktorých mnohí nepovažujú ani za ľudí...

Z rozličných príbehov transrodových ľudí je zrejmé, že sú to ľudia ako bežne vnímaní ľudia. Pracujú ako úspešné pilotky, sexuálne pracovníčky, hasičky, vysokoškolské profesorky, astrofyzičky či elektrikárky. „Trochu ma preto mrzí, že v tomto románe opisujem smutný prípad vraždy mladej transrodovej ženy. Kiežby sme si nemuseli dvadsiaty november (Deň pamiatky transrodových obetí) asociovať s násilím a so stratou, ale s vytrvalosťou, odvážnosťou a oslavou života tak, ako to robíme tridsiateho prvého marca počas Dňa viditeľnosti transrodových osôb,“ dodáva spoluautorka Jennifer Boylanová.

Šialený med - Jodi Picoultová a Jennifer Finneyová Boylanová

Majster hádankár (Danielle Trussoni)

Ak máte radi rôzne rébusy, hádanky a hrozbu Damoklovho meča nad ľudstvom – Majster hádankár vás rozhodne uspokojí.

Mike Brink je niekdajšia nádejná hviezda futbalu, no utrpel traumatické poranenie mozgu, ktoré spôsobilo zriedkavý zdravotný stav: náhle nadobudnutý syndróm učenca. Stal sa z neho slávny tvorca hádaniek. Zároveň však stratil schopnosť nadväzovať kontakty s inými ľuďmi a cíti sa osamelo. Všetko sa zmení, keď sa zoznámi s Jess Priceovou, ženou, ktorá si vo väznici odpykáva tridsaťročný trest za vraždu a od svojho zatknutia už päť rokov neprehovorila. Keď nakreslí zložitú, ťažko pochopiteľnú hádanku, väzenská psychiatrička je presvedčená, že vyriešenie hádanky vysvetlí aj jej zločin. Osloví Brinka, pre ktorého sa túžba rozlúsknuť rébus rýchlo zmení na posadnutosť Jess Priceovou. Brink zisťuje, že za jej mlčaním sa skrýva čosi naliehavejšie a nebezpečnejšie, než sa na prvý pohľad zdá, a vrhá sa do honby za pravdou. Ako Brink prechádza bludiskom stôp a citovo sa zbližuje s Jess Priceovou, zisťuje, že do záhady sú zapletené mocné sily, ktorým nemôže uniknúť. Tajomstvo spočíva v Božej hádanke, zašifrovanom modlitebnom kruhu, ktorý vytvoril už v 13. storočí židovský mystik Abraham Abulafia. Majster hádankár je strhujúci príbeh, v ktorom je v stávke budúcnosť ľudstva a celého vesmíru.

Majster hádankár - Danielle Trussoni

Kukučie vajce (Camilla Läckberg)

Už 11.diel v severskej sérii Fjällbacka. Erika Falcková a Patrik Hedström sa opäť vracajú a hneď musia riešiť dve zdanlivo nesúvisiace tragédie a zločin, ktoré otriasajú Fjällbackou. Vo výstavnej sieni sa nájde mŕtve telo známeho fotografa, zavraždeného len pár dní pred dlho očakávanou vernisážou fotografií. Krátko nato sa spisovateľ Henning Bauer, nominant na Nobelovu cenu za literatúru, ocitne v smrteľnom nebezpečenstve na neďalekom ostrove. Patrik Hedström s kolegami z tanumshedskej policajnej stanice sa pri vyšetrovaní oboch prípadov dostanú do slepej uličky. Erika Falcková pri hľadaní námetu na novú knihu pátra po štokholmskej tragédii z roku 1980 a zistí, že nešlo o nešťastnú náhodu, ale o vraždu.

Kukučie vajce je opäť vydarená severská detektívka o tom, ako staré hriechy vrhajú dlhé tiene... Camillu vraj už roky fascinovala Kráľovská švédska akadémia vied, škandály a drámy okolo udeľovania Nobelových cien a tak to dala do svojej najnovšej knihy. „Udialo sa veľa vecí, ktoré ma vnútri zasiahli. Veľmi ťažko znášam dvojaký meter a Kráľovská švédska akadémia pre mňa vždy predstavovala to najlepšie z najlepších,“ vysvetľuje Camilla Läckberg.

Kukučie vajce - Camilla Lackberg

HIIT. Vysokointenzívny intervalový tréning

Plnofarebná vyše 200-stranová publikácia, vďaka ktorej získate štíhle a silné telo. S týmto podrobným sprievodcom cvičeniami HIIT sa poriadne zapotíte, no dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť na dosiahnutie vytúženej formy.

Vysoko intenzívny intervalový tréning je fantastický spôsob ako schudnúť a zosilnieť vďaka krátkym sériám cielených cvičení. Porozumejte činnosti svalov a zdokonaľte každý pohyb. Kniha HIIT vás prevedie cvičeniami krok za krokom, vďaka čomu si nielen vyformujete postavu, posilníte kondičku či získate správne držanie tela, ale pochopíte aj zapojenie svalstva pri jednotlivých cvikoch, čím zdokonalíte presnosť a efektivitu cvičenia.

Najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že HIIT je najúčinnejšou formou cvičenia na zvyšovanie úrovne telesnej kondície a na zlepšenie kardio-respiračného zdravia. Spoznajte výhody tohto cvičenia a posilnite si nielen telo, ale aj myseľ.

HIIT

Príručka bytového dizajnu (Frida Ramstedt)

Výborná a nápaditá švédska dizajnérka radí, ako si zariadiť domácnosť tak, aby bola krásna aj praktická. V knihe Príručka bytového dizajnu nájdete konkrétne tipy a triky, ako si vybrať vhodný nový nábytok či nábytok z druhej ruky. Dozviete sa, na aké detaily sa zameriavajú dizajnéri a výrobcovia nábytku, čo odlišuje kvalitu od kvantity a na ktoré bežné chyby si treba dať pozor, aby ste sa vyhli reklamáciám. Vďaka zrozumiteľnému textu a bohatým ilustráciám vás určite nezaskočí ani nedostatok priestoru – práve naopak, vyťažíte z neho maximum.

Nechýbajú tipy, ako vyberať stoličky, pohovky, stoly a police, postele... Samozrejme ako si zariadiť byť správnym kobercom, aké osvetlenie zvoliť, aké vybrať dekorácie. Dáva tipy, vysvetľuje, aby ste sami dokázali posúdiť, či zariadenie vo vašej domácnosti spĺňa nielen estetickú, ale najmä praktickú funkciu. Príručka obsahuje základné pravidlá, užitočné návody a praktické rady, ako čo najlepšie využiť nábytok a ako vytvoriť prostredie, kde bude radosť bývať.

Príručka bytového dizajnu - Frida Ramstedtová

Foto: Ikar, Príroda, Albatros Media, Slovart, Tatran, Motýľ, Grada, Vecteezy.com