Nezmyselnosť vojny... Pochopí konečne svoj podiel viny?! | 7 knižných tipov

Čas žiť a čas umierať (E.M.Remarque)

Jeden z najslávnejších a najsilnejších románov tohto skvelého autora. Čas žiť a čas umierať vyšiel v novom slovenskom preklade, a to necenzurovanej verzie. Nemecký vojak Ernst Graeber, bojujúci na východnom fronte, stojí pred závažným rozhodnutím, ktoré má dať jeho životu iný smer v čase, keď nemecká armáda stráca dobyté pozície a ustupuje k hraniciam. Ako zázrakom schválená dovolenka v Nemecku kruto poznačenom vojnou, smrť najbližších, chvíle šťastia i hrôzy a najmä vzťah s bývalou spolužiačkou Elisabeth, prerastajúci v lásku, mu pomôžu zbaviť sa všetkých doterajších pochybností a pochopiť vlastný podiel viny na vojnovom besnení, otriasajúcom celou Európou. O to absurdnejší a tragickejší je za týchto okolností Graeberov návrat na front k zdecimovanému pluku, kde má ďalej bojovať za nezmyselnú vec, v ktorú už neverí.

Smutné, no zároveň krásne a obohacujúce čítanie. Jeho postavy a ich žitie budete prežívať každou bunkou...a napokon aj to umieranie. Nechýba láska, nádej, ale aj nešťastie, bolesť, nezmyselnosť. No tiež viera v lepí zajtrajšom...

Čas žiť a čas umierať - Erich Maria Remarque

Domček v Írsku (Julie Caplin)

Ďalší vydarený romantický útek. Ak si spomínate na vždy rozumnú právničku Hannah, sestru Míny z príbehu o romantickej chate v zasneženom Švajčiarsku, naskočte a prežite ďalšie dobrodružstvá. Hannah si jedného dňa uvedomí, že jej život je až príliš nudný a podriadený logickým úvahám, a rozhodne sa urobiť niečo nečakané. Prihlási sa do kurzu varenia v preslávenej kuchárskej škole Killorgally v Írsku. Už počas prvej noci v Dubline sa jej však prihodí niečo nečakané. V hoteli sa stretne s príťažlivým mužom, ktorý ju pozve na večeru. A ani zďaleka nezostane len pri nej. Hannah je prekvapená sama zo seba, no rozhodne sa, že to, čo sa stalo v Dubline, tam aj zostane. Aké veľké je však jej prekvapenie, keď Conora stretne v Killorgally a zistí, že ide o svetoznámeho kuchára a navyše syna majiteľky kuchárskej školy.

Domček v Írsku je z tých vydarenejších v sérii Romantické úteky. Oddychovka, milá romanca s troškou humoru a kopou dobrého jedla. Navyše krásna lokalita zeleného ostrova, cítite fish&chips, ochutnávate Guinness, prechádzate sa v prírode, preskočíte nízky kamenný múrik... Odporúčam na odreagovanie.

Domček v Írsku - Julie Caplin

Elektra (Jennifer Saint)

Elektra, Klytaimnestra, Kassandra. Tri silné ženy v osídlach dávnej kliatby. Ktorej z nich sa podarí prerušiť desivý kolobeh násilia a pomsty? Elektra je príbeh o jednej z najslávnejších hrdiniek gréckej mytológie. Strhujúce rozprávanie o vojne, zrade a pomste, o starovekom Grécku, ale s moderným sviežim pohľadom. Vtiahne vás, pohltí, zaujme...

Mykénska princezná Elektra túžobne očakáva návrat svojho otca Agamemnóna, hlavného veliteľa achájskych vojsk, z trójskej vojny. Len pri ňom cítila, čo je to rodičovská láska a náklonnosť. Odkedy však otec odišiel na čele veľkého loďstva oslobodiť unesenú spartskú kráľovnú Helenu, trpí mladučká Elektra ústrkmi a nevšímavosťou svojej matky.

Klytaimnestra spočiatku manžela vrúcne milovala, ale keď Agamemnón obetoval najstaršiu dcéru Ifigeneiu bohom, aby grécke vojsko bezpečne odplávalo k trójskym brehom, znenávidela ho a dlhých desať rokov v sebe živila a rozdúchavala túžbu po pomste.

Agamemnón sa konečne vracia ako oslavovaný hrdina a víťaz. Súčasťou jeho koristi je aj trójska kňažka Kassandra, schopná predvídať budúcnosť. Vo svojich víziách videla horiacu Tróju a teraz zase vidí temné mračná nad Mykénami...

Elektra - Jennifer Saintová

Nepretrhni sa pre druhých (Patrick King)

Ako prelomiť závislosť od toho, čo si o nás myslia druhí? Ako sa nenechať využívať? Ako sa prestať neustále zavďačovať a čakať, že nás budú ľudia vždy mať radi? Aj o tom je veľmi užitočná príručka Nepretrhnite sa pre druhých - kniha pre ľudí, ktorí radšej držia jazyk za zubami a nepovedia svoj názor zo strachu, že ich ľudia budú mať menej radi. Pre ľudí, ktorí majú pocit, že sa potrebujú páčiť, aby zostali vo svojich spoločenských kruhoch, a ktorí nevedia hovoriť „nie“. Niektorí ľudia tvrdia, že sú len veľkorysí a priateľskí. Že to je skôr cnosť... že pomáhajú ľuďom v komunikácii a spolupráci. Ale omyl. Nezamieňajte si zavďačovanie sa s veľkorysosťou a priateľskosťou. Navonok sa môžu javiť ako identické, ale motivácie veľkorysej osoby a prisluhovača by nemohli byť odlišnejšie.

Možno si sami uvedomujete, že neviete povedať nie. Aj keď poviete áno, myslíte nie. Napríklad s niečím súhlasíte, ale potom v duchu soptíte.... A cítite sa nedocenení za všetko, čo pre ostatných robíte. A tiež ste vyvedení z miery, nepriateľsky naladení, nepochopení či podvedení, lebo občas cítite, že ste nechcení, nemilovaní, neohodnotení či prehliadaní.

Ak niečo z tohto platí, siahnite po knihe Nepretrhnisa pre druhých, v ktorej špecialista na sociálne zručnosti Patrick King vysvetľuje, odkiaľ všetky pohnútky zavďačovať sa a byť po ruke ostatným pochádzajú. Ako sa prejavujú a čo presne s nimi robiť.

Nepretrhni sa pre druhých - Patrick King

Cesta samostatnosti (Jorge Bucay)

„Vždy som si myslel, že osobné naplnenie závisí od slobody a že sloboda neexistuje, ak je človek závislý na iných. Domnievam sa, že nikto nie je v skutočnosti samostatný. Samozrejme, že nie. Avšak, ak viem, na kom som závislý, na koho sa mám obrátiť, ak potrebujem pomoc, kto mi povie, čo mám robiť a podá mi ruku či poskytne plece, aby som sa oň oprel, toto je dôležité a všetko záleží len od nás,“ tvrdí na margo svojej knihy Cesta samostatnosti Jorge Bucay.

Existujú štyri cesty, ktoré vedú k plnosti ľudskej bytosti. Štyri cesty, ktoré musí každý z nás prejsť na základe svojej osobnej skúsenosti a vlastným tempom. Cesta samostatnosti, cesta stretnutia, cesta sĺz a cesta šťastia. Cesta samostatnosti je prvou cestou, ktorú treba zdolať. Je nevyhnutným východiskom na dosiahnutie sebarealizácie, osobným receptom na úspech, alebo akokoľvek sa každý z nás rozhodne nazvať to, čo predstavuje našu najväčšiu a jedinú výzvu.

Cesta samostatnosti - Jorge Bucay

Viktor (Viktor Beránek a Oľga Krajčiová)

Viktor je jednoduchý názov knihy, za ktorým sa však skrývajú desaťročia chatárčenia. Viktor Beránek je 12.chatár známej Chaty pod Rysmi, ktorá ponúka neopakovateľnú atmosféru s príjemným prostredím. Chatárom je už od roku 1979, čiže neuveriteľných 44 rokov, takže má o čom rozprávať. Kniha Viktor má viac ako dvadsať kapitol zo života tohto obyčajného muža, ktorý sa stal tatranským horským nosičom náhodou.

V knihe vás čaká 23 kapitol, ktoré sú vlastne vyrozprávanými veselými i smutnými príbehmi zo života Viktora Beránka. Týkajú sa predovšetkým života na Chate pod Rysmi, v horách doma i v zahraničí a zážitkov s viacerými horskými priateľmi. Nájdeme tu i Viktorove zamyslenia o živote a jeho zmysle a vyznania predovšetkým horám, v ktorých je všetko pravdivé. Podľa slov spoluautorky diela Oľgy Krajčiovej je „kniha Viktor tak trochu o všetkom. Nebudem sa tváriť, že to bolo jednoduché, lebo nebolo. Viktor Beránek mi dovolil nahliadnuť do sveta, v ktorom žil a žije. Tak ako spontánne vznikajú jeho nápady a cesty do sveta, tak vznikala i táto kniha. Viktor mi nedaroval jediný odsek. Prepisovali sme a tvorili dlhé noci, týždne, mesiace. Ale vždy sme sa dokázali zladiť.“

Viktor - Viktor Beránek a Oľga Krajčiová

Svet drakov (Tamara Macfarlane)

Krásne ilustrovaná kniha pre deti od 7 rokov, v ktorej môžu spoznať úchvatný svet bájnych stvorení. Svet drakov .

Prebádajú hlbiny oceánov aj najvyššie končiare hôr. Vstúpia do fascinujúcého sveta drakov. Kniha spája fikciu s fantáziou, oddeľuje fakty od mýtov a odhaľuje najzaujímavejšie tajomstvá, ktoré obklopujú tieto legendárne tvory. Na jej stránkach nájdete pútavé informácie o 23 drakoch, mapy miest, odkiaľ pochádzali a kde sa vyskytovali; objasnenie historického a kultúrneho významu drakov z celého sveta; povery a tajomstvá, ktoré obklopujú tieto bájne tvory

Zaujímavé príbehy spolu s pôsobivými ilustráciami oživujú dávne legendy a mýty. Príbehy o drakoch z Ázie, Európy, Afriky a Severnej Ameriky stimulujú predstavivosť, dopĺňajú už známe fakty a udržiavajú čitateľa v napätí od prvej až po poslednú stranu. Na konci knihy nájdete návod, ako si vytvoriť vlastného draka.

Svet drakov - Tamara Macfarlane

