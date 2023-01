Rozpoviem vám príbeh, lebo na svitaní zomriem... | 7 knižných tipov

Slúžka (Hana Lasicová)

Príbeh 13-ročnej dievčiny Anky, ktorú poslali do sveta, ďaleko od rodiny, aby slúžila, starala sa, lopotila. Príbeh ženy, ktorá žila...a vlastne nežila. Mama ju poslala z Banskej Štiavnice do Viedne, aby slúžila vo vysokopostavenej rodine sa začína v roku 1908 a je inšpirovaný spomienkami na Annu M. Bola to slúžka a pestúnka autorkinej mamy Magdy Vášáryovej. Pútavo popísané, aké to bolo vtedy náročné: neraz otrocké práce, minimum oddychu, strata domova, odlúčenie od najbližších. Nezvyčajný je štýl, akým je Slúžka napísaná: jednoduchý, prostý, sem-tam opakujúce sa vety, čo bol predpokladám zámer, keďže je to rozprávanie, spomínanie vyše 90-ročnej Anky na svoje slúžkovské obdobie. Seniori zväčša tak rozprávajú...aj občasné preskakovanie vytvára dojem, že to rozpráva stará žena, na sklonku života, ako sama vraví „rozpoviem vám príbeh, lebo na svitaní zomriem.“

Kniha vychádza v novom vydaní pri príležitosti rovnomenného filmu, ktorý nakrútila Mariana Čengel Solčanská a do kín príde začiatkom februára. Vypočujte si úryvok v podaní Lucie Vráblicovej .

Slúžka - Hana Lasicová

Smrť v oblakoch (Agatha Christie)

Počas letu z Paríža do Croydonu má Hercule Poirot jedinečnú príležitosť pozorovať ostatných pasažierov a členov posádky, no po chvíli ho premôžu driemoty. Tesne pred pristátím vyberá obsluha peniaze za jedlo a zistí sa, že dvaja cestujúci zaspali. Poirot sa prebudí a zaplatí. No jednu ženu sa nepodarí prebudiť... madame Giselle je totiž mŕtva. Spočiatku sa všetci nazdávajú, že zomrela na srdcový záchvat alebo na uštipnutie osou, ktorá počas letu obťažovala viacerých pasažierov. Slávny detektív však vzápätí objaví príčinu jej smrti: nepatrný vpich na krku zosnulej. Bol spôsobený malým šípom s jedovatým hrotom, vystreleným z nejakej trubice či fúkačky, aké používajú domorodé kmene.

Smrť v oblakoch je klasická detektívka Agathy Christie a treba uznať, že autorka vymyslela doslova geniálnu zápletku, perfektne premyslenú a záhadnú. Udržiava nás v napätí až do posledných strán. Presne tak ako to vie len ona. Čitateľov poteší aj autentickosť, vykreslenie vtedajšej doby, nie každodenný luxus lietania, smotánka na palube lietadla, dievča z ľudu, famózny Hercule Poirot.

Smrť v oblakoch - Agatha Christie

Jedna nevinná lož (Leah Konenová)

Predstavte si, že ste práve utiekli z najhoršieho vzťahu vo svojom živote. Zmiznete čo najďalej a všetko, čo vám zostalo, je jeden kufor a modrina pod okom. A potom príde jedna malá nevinná lož, ktorá však bude mať smrteľné následky.

Nový triler Jedna nevinná lož má presne takýto začiatok. Lucy Kingová môže skutočne oslavovať, pretože utiekla pred manipulatívnym partnerom a začína odznova. Z nových susedov Johna a Very sa stanú jej priatelia, ktorých ste tak zúfalo potrebovala. Sú zábavní, milí, chápaví a nadovšetko sa milujú. Sú ako rodina, ktorá jej chýbala. No John sa ocitne v ohrození kvôli ohováraniu, ktoré sa o ňom šíri a hrozí, že tento milý pár sa vytratí z Lucynho života. To však neprichádza do úvahy, také čosi nedopustí a tak súhlasí s ich šialeným plánom a rozhodne sa kvôli nim klamať. Mala to byť len malá nevinná lož, ale celé sa to skončilo smrťou.

Jedna nevinná lož je triler o vzťahoch, o snahe začať nový život, ak sa vám podarí uniknúť z toxického partnerstva. Je to príbeh o manipulácii a klamstvách vo vzťahoch. Druhú polovicu príbehu tvorí spomínaný šialený plán na pomoc Johnovi, ktorý sa však skončí smrťou. A všetko sa ešte viac zamotáva, neviete zrazu, komu naozaj veriť, kto vraví pravdu a kto si ju upravuje. Rastie napätie, ktoré autorka pekne graduje. Vzťahy sa kazia a pribúdajú nečakané zvraty. A ten finálny je naozaj prekvapivý, ten si vychutnáte.

Jedna nevinná lož - Leah Konenová

50 viet, ktoré vám uľahčia život (Karin Kuschiková)

Karin Kuschiková je mentorka, koučka, ktorá dokáže meniť životy ľudí. Pomáhala najmä podnikateľom a umelcom, no teraz konečne vyšla aj knižne. A keďže si váži čas ľudí, nepíše rozvláčne, neunavuje, ale ide priamo k veci (čo je v súčasnej ponuke motivačných kníh celkom ojedinelé :-). „Keď zaradíte čo len päť z týchto päťdesiatich tipov do svojej aktívnej slovnej zásoby, váš život sa veľmi pravdepodobne zmení, a to navonok aj vnútorne – je predsa príjemné, keď ste sami so sebou spokojní,“ sľubuje Karin.

Obsahom knihy 50 viet, ktoré vám uľahčia život sú jednoduché vety, výzvy, konštatovania, ku ktorým Karin pridáva príklady, rôzne príhody a vy si tak lepšie uvedomíte, ako vám tých pár slov dokáže zmeniť život. V práci, v súkromí, vo vzťahoch... Aj jednoduché vety môžu mať veľký účinok – niekedy inšpirujú, inokedy upokoja, vyvolajú prekvapenie a uľahčia nám život.

Thimon von Berlepsch v predslove k tejto knihe napísal: Use it or lose it, a je to presne tak. Keď niečo nepoužívame, rýchlo to zabudneme – najmä ak ide o rozvoj osobnosti. Pri tejto téme náš mozog, ego a staré zvyky robia všetko pre to, aby sa nové údaje nedostali bez prístupového kódu do systému – bez ohľadu na naše odhodlanie. Takže tieto vety nielen čítajte, ale aj realizujte, precvičujte a skúšajte.

50 viet, ktoré vám uľahčia život - Karin Kuschiková

Nebezpečná túžba (Sabrina Jeffriesová)

Nebezpečná túžba je romantická oddychovka o dvoch zaujímavých postavách, medzi ktorými to neuveriteľne iskrí, nechýba dobrodružstvo, láska, troška erotiky a veľa tvrdohlavosti. Jedna z najlepších kníh série, najmä kvôli neodolateľnému iskreniu a humoru.

Delia Trevorová je pevne rozhodnutá, že vypátra kartového podvodníka, ktorý je zodpovedný za smrť jej brata. A tak zatiaľ čo večery trávi tancovaním na plesoch vyššej spoločnosti, po nociach – prestrojená za mladého muža - hrá hazardné hry v pochybných londýnskych herniach. Raz v noci ju spozná príťažlivý markíz Warren Corry, Keď pohrozí, že prezradí jej tajomstvo, Delia si zaumieni, že za nič na svete nedovolí, aby jej prekazil plány, aj keby to znamenalo hrať s týmto záhadným mužom hru na mačku a myš... Warren si uvedomuje nebezpečenstvo, ktoré Delii hrozí, a odmieta sa prizerať, ako mladá žena prichádza o všetko, len aby dosiahla spravodlivosť pre svojho zosnulého brata. Keď však Delia začne prenikať pod jeho starostlivo vytvorenú masku, dokáže si od nej udržať odstup a zároveň ju ďalej chrániť? Alebo ich horúca túžba prerastie do lásky, ktorá prekoná aj ťaživé tajomstvá minulosti?

Sympatickú dvojicu Delia a Warren si obľúbite, bude vás baviť ich vzájomné doťahovanie a podpichovanie, ich vtipné dialógy a celkovo sviežosť, akú tomu dodala Jeffriesová.

Nebezpečná túžba - Sabrina Jeffriesová

Výživa pre zdravú myseľ (Maggie Moon)

Viete, ktoré potraviny posilnia váš mozog, zlepšia pamäť a udržia vašu myseľ sviežu a vo forme aj s pribúdajúcim vekom? Presne o tom je kniha Výživa pre zdravú myseľ , plná tipov, rád. Je praktická, využiteľná, pričom autorka Maggie Moon je vedkyňa a registrovaná dietologička, čiže odborníčka. Ponúka aj konkrétny program na udržanie sviežej mysle, čo presne a koľko jesť. Pridáva zdravé recepty, jednoduché, rýchle, je ich 75 a sú navrhnuté poprednými odborníkmi na výživu. Tiež v knihe nájdeme kuchynské zlepšováky, netradičné využitie potravín ap.

netreba zabúdať, že mozog je najhladnejší orgán v tele, spotrebuje až 20% denných kalórií a pritom veľakrát nemyslíme na to, čo mu dodávame a či je to zdravé. V knihe je tak 10 potravín, ktoré nášmu mozgu prospievajú, mali by sme ich jesť často, striedať ich, nezabúdať na ne... a tiež 5 potravín, ktoré zasa mozgu nesedia, neprospievajú mu.

Dozviete sa viac o stredomorskej strave, aj DASH diéte. O tom ako podporiť koncentráciu, pamäť a čo jesť, ak sa začnú objavovať príznaky Alzheimerovej choroby. Pozrite si video , v ktorom knihu odporúča nutričná špecialistka Jana Kondrcová.

Výživa pre zdravú myseľ - Maggie Moon

Prasiatko Pralinka (Helen Peters)

Pre školákov od 7 rokov odporúčam krásny príbeh Prasiatko Pralinka z novej detskej série Jazmínka zachraňuje zvieratká. Ako už tušíte, hlavnou hrdinkou je dievčatko Jazmínka, ktoré miluje zvieratá, jej ocko je farmár a mama zasa zverolekárka. Jazmínka má teda blízko k zvieratám, je veľmi citlivá a snaží sa ich vždy chrániť a neraz sa dostane do nejakého dobrodružstva.

Toto prvé sa začína, keď leží v posteli so svojimi mačkami a číta si obľúbený časopis Všetko o prasiatkach. Vzápätí už zachraňuje malé prasiatko, ktoré nemalo silu na to, aby sa pretlačilo cez svojich bratov a sestry, a aby sa nakŕmilo u mamičky. Jazmínka si prasiatko Pralinku vezme domov, s čím však jej rodičia veľmi nesúhlasia – hospodárske zvieratá predsa nemôžu byť domácimi miláčikmi. Trvajú na tom, že keď prasiatko trochu odrastie, treba ho predať. Potom sa všeličo skomplikuje, príde mrazivá búrková noc a jedna záchranná akcia.

Prasiatko Pralinka - Helen Peters

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Stonožka, YOLi, Príroda, Tatran, Vecteezy.com