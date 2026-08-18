Nie istota už aj v jadre

Istota a jadro sú obľúbenými témami, ktorými predseda vlády SR ohlupuje plebs. Dnes sa už dá smelo povedať, že svoj plebs. Pretvorený na svoj obraz.
Zrejme by ešte nejaký ten čas ohlupoval aj celú Európu, keby mu Matovič neukázal, že prehraté voľby (nebyť pri koryte) nemusia byť len jediným trestom za nehospodárne a skorumpované vládnutie. Práve vyvodzovanie zodpovednosti bolo impulzom na otočku, na zmenu kurzu. Z jadra EÚ kamkoľvek. Istoty, ktoré plynú z členstva v EÚ a ktoré sa stali pre Slovákov samozrejmosťou, pár „našich“ ľudí zneistili natoľko, že odhalili svoju pravú tvár, ktorú doteraz prekrývali rúškom sociálnej demokracie. Strana, ktorá nemá v Európskom parlamente žiadneho spojenca sa po niekoľkých kotrmelcoch svojho vodcu pred Putinom a Trumpom uchýlila k improvizácii a našla si niekoľko zástupných tém. Jednou z nich je Green Deal.
Nikto zo smeráckeho sexteta v E parlamente doteraz nepovedal, čo je zlé na opatreniach voči globálnemu otepľovaniu. Unisono za Európsky zelený dohovor všetci hlasovali, aby nakoniec stiahli chvosty a ukázali, že ich ústa sú deravé, ako Old Shatterhandovo kánoe. Aj na tomto príklade vidno, akú „demokraciu“ uplatňujú v strane Smer.
Ten, ktorý je vo všetkom výnimočný vymyslel, že najčistejšia je energia z jadra, a ako vždy, aj tentoraz sa zmýlil. Nie je to náhoda, že nielen na Slovensku, ale v celej Európe ubúda v posledných rokoch zrážok. A práve Green Deal ponúka spôsob, ako sa trendu globálneho otepľovania vyhnúť. Energia z jadra môže byť čistá ako slza, ale bez vody sa vyrobiť nedá. A nie je to už len v teoretickej rovine. Najnovšie správy z Rumunska o odstavení jadrovej elektrárne Cernavoda pre extrémne nízku hladinu Dunaja sú toho jasným dôkazom. Slovensko môže investovať obrovské miliardy do akýchkoľvek, nielen amerických, reaktorov, ale bez vody energiu vyrábať nebude.
Určite bude celkom zábavné sledovať, aké somariny po neznesiteľných horúčavách zase vytiahnu súdruhovia okolo Blahu, alebo naturalizovanej východniarky Lašákovej na svoj plebs doma, na Slovensku. Vôbec by neprekvapila úvaha, že prvé náznaky globálneho otepľovania tu boli už za vlády Ivety Radičovej.
Nakoniec ostala už len jedna z istôt súvisiacich s jadrom. S jadrom, ako krmivom pre dobytok. Ale ani táto istota nie je celkom istá. Avizovaný odchod Tarabu z ministerského kresla a príchod Kuffu na jeho miesto môže ešte celkom vážne ohroziť posledný rok vlády dnešnej zlepeniny. Uvidíme, aké výživné bude musieť byť krmivo pre somáriky vládnej garnitúry. O koľko viac jadra bude musieť predseda vlády SR ubrať z válova svojho bieleho koňa a ponúknuť nenažranej chudobe, aby z toho krásneho koňa nespadol.