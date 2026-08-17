pondelok, 17. august, 2026 |  Meniny má Milica
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. aug 2026 o 11:06
Prečítané: 110x

Rodina

Povedzme si konečne nahlas niečo, čo sa mnohým nebude páčiť.

Lucia Cabuková
Lucia Cabuková Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Mať dieťa nie je povinnosť. Nie je to ženská úloha. Nie je to dôkaz dospelosti, lásky ani toho, že je váš život konečne kompletný.A už vôbec to nie je rozhodnutie, ktoré by mala žena urobiť preto, že jej niekto povie: „Veď už máš vek.“Dieťa potrebuje viac než matku, ktorá sa rozhodla nejako to zvládnuť.Potrebuje stabilitu,bezpečie, čas,zodpovednosť a spoľahlivého partnera, ak má vyrastať v partnerskej rodine.Nie chlapa, ktorý je úžasný, keď je všetko jednoduché.Nie takého, ktorý pomáha s vlastným dieťaťom, akoby bol návšteva vo vlastnej domácnosti.Nie človeka, ktorý sľubuje budem pri tebe, ale pri prvom vážnom probléme zmizne, zatiaľ čo žena zostane sama s dieťaťom, domácnosťou, prácou, únavou a pocitom, že už nevládze.Pretože povedzme si pravdu: dieťa nie je test lásky.A ja nechcem priviesť človeka na svet len preto, aby som splnila predstavu niekoho iného o tom, ako má vyzerať správny život.Nechcem dieťa preto, aby som nebola sama.Nechcem dieťa preto, aby som zachránila vzťah.Nechcem dieťa preto, aby boli spokojní rodičia, starí rodičia, susedia alebo spoločnosť.A nechcem dieťa s človekom, pri ktorom by som už vopred mala strach, či všetku zodpovednosť nakoniec nebudem niesť sama.Možno je podľa niekoho sebecké nemať deti.Ja si však myslím, že omnoho väčší egoizmus je mať dieťa bez toho, aby som bola pripravená dať mu život, ktorý si zaslúži.Dieťa totiž nemá možnosť vybrať si rodičov.Nemôže povedať: Tak toto som nechcelo.Nemôže vrátiť rozhodnutie dospelých späť.Preto si radšej priznám pravdu.Nechcem byť matkou.A ak je toto pre niekoho poburujúce, možno problém nie je v mojom rozhodnutí.Možno problém je v tom, že stále žijeme vo svete, kde žena musí svoje „nie“ vysvetľovať, zatiaľ čo jej „áno“ sa berie ako samozrejmosť.Takže nie.Nemám deti.Nechcem deti.A nebudem mať dieťa len preto, aby som vyhovela predstave, že žena bez detí je nejakým spôsobom neúplná.Môj život nie je nepodarená verzia života niekoho iného.Je to môj život.A o tom, či v ňom bude dieťa, rozhodujem ja.

Lucia Cabuková

Lucia Cabuková
Bloger 
  • Počet článkov:  13
    •  | 
  • Páči sa:  109x

Som optimistka, ktorá verí v potenciál našej krajiny, no nebojí sa pomenovať aj veci, ktoré nefungujú. Písanie je pre mňa spôsob, ako otvárať zmysluplný dialóg s čitateľmi. Moja osobnosť spája zvedavosť, zmysel pre spravodlivosť a lásku k našej kultúre. Energiu najradšej dobíjam v slovenskej prírode, s dobrou kávou a knihou v ruke. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
INEKO

INEKO

118 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Post Bellum SK

Post Bellum SK

109 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

26 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu