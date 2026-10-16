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16. okt 2026 o 13:46
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Volebná dilema v Novom Meste

Termín volieb sa nezadržateľne blíži. Kampaň sa pritvrdzuje, emócie sú vyhrotené. Máme vôbec koho voliť v Novom Meste? Ja v tom mám jasno.

Tomáš Čajda
Tomáš Čajda Bloger
Volebná dilema v Novom Meste
volebna dilema 2026
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Diskusia  (0)

Možno si myslíte, že budem riešiť koho voliť za starostu. Nie. Chcem sa venovať poslancom. Poslanci sú práve tí, ktorí majú v rukách takmer všetky dôležité rozhodnutia.

Poslanci rozhodujú kam pôjdu naše peniaze. Komu sa predá a prenajme spoločný majetok, ktorý chodník alebo cesta sa opraví, do ktorej školy sa bude investovať. A v neposlednom rade majú úlohu kontrolovať starostu.

Včera som sedel s jedným Kramárčanom, ktorého som spoznal vďaka tomu, že som sa začal uchádzať o vašu dôveru vo voľbách. Je to človek, s ktorým si budujem kamarátstvo a som za to vďačný.

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Povedal mi jednu vec, ktorá mi utkvela v pamäti: "Vieš Tomáš, ja dám vždy šancu novým ľuďom, ale keď ma sklamú, už im tú šancu nedám.". Rozumné, jasné, jednoduché a správne. Kde je však tá hranica, kedy vieme objektívne vyhodnotiť, či nás sklamali? Každý to máme inak. Viedli sme dlhú diskusiu na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej mestskej časti, aj volieb a ja tvrdím nasledovné.

Zaujímajte sa

Každý máme svoju prácu, deti, osobné starosti a sledovať každého kandidáta a poslanca s jeho aktivitou je objektívne nemožné. Pred voľbami si však môžeme nájsť nejakú tú hodinku na to, aby sme si pozreli kto u nás kandiduje, kto už je poslancom a aké má výsledky. U kandidátov skúmajme či majú skúsenosti, či sa o nich niečo dozvieme a čo nám ponúkajú okrem pekných vysmiatych tvárí na letákoch (jeden taký s mojim úsmevom dostanete do schránok tiež :-)).

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U kandidátov si ja všímam záujem, a či im úprimne na práci záleží. Ja mám tú výhodu, že veľa z nich poznám osobne, vy si ich viete dohľadať na webe mestskej časti, sociálnych sieťach alebo ich osobných webových stránkach. Všímam si, či sú dostatočne pripravení aj na svoju prezentáciu, či majú program, či celá ich aktivita nie je izolovaná len na sociálne siete a osočovanie. Všímam si ich komunikáciu. Preto pre mňa osobne vizitka na sociálnych sieťach je absolútne irelevantná, lebo reálny svet je vonku.

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Teraz už naostro

Dosť bolo žvástov, rovno poviem koho by som volil a prečo.

Volebný obvod 1

Petra Hruška Mokrišová

úprimný záujem, skúsenosti a aktivita v sociálnej oblasti

Tomáš Korček

dlhoročný poslanec, ktorý má veľa múch a môžeme mu vyčítať kopec vecí, ale vie sa rozhodovať autonómne, na základe faktov a najmä samospráve rozumie

Mária Martaus

hoci by som ju nevolil za starostku, pretože tam si predstavujem človeka s praxou zo samosprávy, na poslankyňu je to jasná voľba, prinesie triezvy, manažérsky a objektívny prístup

Juraj Švec

právnik, veľmi rozumný a aktívny človek, ktorý vyšiel zo svojej komfortnej zóny a je neuveriteľne pracovitý

Volebný obvod 2

Eduard Demel

skúsený, aktívny, rozumný človek

Pavol Galamboš

bol poslancom, vždy sa zaujímal, je objektívny a skúsený

Ján Havránek

skúsenosti zo samosprávy

Monika Lengyel

odborníčka na financovanie a rozpočtovanie v samospráve

Volebný obvod 3

Tomáš Čajda

budem rád, keď mi dáte svoj hlas do MZ, mesta aj BSK

Filip Hoza

u Filipa vidím, že v samospráve má hobby, zaujíma sa, študuje, je aktívny najmä v parkovaní a doprave, ale aj komunite - jasná voľba

Zuzana Kaprinay

človek s rozumom aj srdcom na správnom mieste, odborníčka na životné prostredie a zadržiavanie vody - takýto človek sa nám zíde

Ivan Scholtz

odborník na sociálnu prácu a bezdomovectvo - nebudeme si klamať, že s týmto máme v mestskej časti problém a Ivan je vie ako na to

Darina Timková

predstavovať ju veľmi nemusím, vždy bojuje za správnu vec, s vlastnou hlavou a vždy za verejný záujem, nikdy za politickú značku

Ladislav Vitkovič

človek, ktorý počúva, má názor, rozumie a chce veci robiť tak, ako treba a prináša so sebou pokoj a rozvahu

Volebný obvod 4

Andrej Árva

s Andrejom mám len pozitívne skúsenosti, rozumie doprave, rozumie rozpočtu, rozumie samospráve, je poslancom a dúfam, že aj bude

Ján Jánošík

Janko je síce nováčik, ale vidieť na ňom, že chce, dajme mu šancu

Filip Lajcha

aktívny, mladý človek s energiou, ktorá mestskej časti chýba

Martin Lovich

bývalý poslanec, vždy s ním bola korektná diskusia a rozhoduje sa na základe faktov, nie pocitov

Silvia Švecová

Silvia spolu s Darinou Timkovou tvoria zohratú dvojku, je tvrdá, ale spravodlivá, má vlastný názor, ale nie predsudky a vždy bude stáť na vašej strane

Možno týmto výberom niekoho naštvem, možno som niekoho zabudol. Možno mi bude vyčítané, že by som nevolil nikoho zo súčasnej väčšiny. Nikoho sa nechcem dotknúť, ani na nikoho neútočím, ani nekritizujem. Ale ako povedal včera môj kamarát z Kramárov: "...keď ma sklamú, už im šancu nedám.".

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V sobotu 24. októbra prajem šťastnú ruku!

Tomáš Čajda

Tomáš Čajda
Bloger 
  • Počet článkov:  11
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  • Páči sa:  70x

10 rokov pracujem v samospráve a verejnej správe, zaujímam sa o veci verejné a záleží mi na nich. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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