Volebná dilema v Novom Meste

Možno si myslíte, že budem riešiť koho voliť za starostu. Nie. Chcem sa venovať poslancom. Poslanci sú práve tí, ktorí majú v rukách takmer všetky dôležité rozhodnutia.
Poslanci rozhodujú kam pôjdu naše peniaze. Komu sa predá a prenajme spoločný majetok, ktorý chodník alebo cesta sa opraví, do ktorej školy sa bude investovať. A v neposlednom rade majú úlohu kontrolovať starostu.
Včera som sedel s jedným Kramárčanom, ktorého som spoznal vďaka tomu, že som sa začal uchádzať o vašu dôveru vo voľbách. Je to človek, s ktorým si budujem kamarátstvo a som za to vďačný.
Povedal mi jednu vec, ktorá mi utkvela v pamäti: "Vieš Tomáš, ja dám vždy šancu novým ľuďom, ale keď ma sklamú, už im tú šancu nedám.". Rozumné, jasné, jednoduché a správne. Kde je však tá hranica, kedy vieme objektívne vyhodnotiť, či nás sklamali? Každý to máme inak. Viedli sme dlhú diskusiu na rôzne témy, ktoré sa týkajú našej mestskej časti, aj volieb a ja tvrdím nasledovné.
Zaujímajte sa
Každý máme svoju prácu, deti, osobné starosti a sledovať každého kandidáta a poslanca s jeho aktivitou je objektívne nemožné. Pred voľbami si však môžeme nájsť nejakú tú hodinku na to, aby sme si pozreli kto u nás kandiduje, kto už je poslancom a aké má výsledky. U kandidátov skúmajme či majú skúsenosti, či sa o nich niečo dozvieme a čo nám ponúkajú okrem pekných vysmiatych tvárí na letákoch (jeden taký s mojim úsmevom dostanete do schránok tiež :-)).
U kandidátov si ja všímam záujem, a či im úprimne na práci záleží. Ja mám tú výhodu, že veľa z nich poznám osobne, vy si ich viete dohľadať na webe mestskej časti, sociálnych sieťach alebo ich osobných webových stránkach. Všímam si, či sú dostatočne pripravení aj na svoju prezentáciu, či majú program, či celá ich aktivita nie je izolovaná len na sociálne siete a osočovanie. Všímam si ich komunikáciu. Preto pre mňa osobne vizitka na sociálnych sieťach je absolútne irelevantná, lebo reálny svet je vonku.
Teraz už naostro
Dosť bolo žvástov, rovno poviem koho by som volil a prečo.
Volebný obvod 1
Petra Hruška Mokrišová
úprimný záujem, skúsenosti a aktivita v sociálnej oblasti
Tomáš Korček
dlhoročný poslanec, ktorý má veľa múch a môžeme mu vyčítať kopec vecí, ale vie sa rozhodovať autonómne, na základe faktov a najmä samospráve rozumie
Mária Martaus
hoci by som ju nevolil za starostku, pretože tam si predstavujem človeka s praxou zo samosprávy, na poslankyňu je to jasná voľba, prinesie triezvy, manažérsky a objektívny prístup
Juraj Švec
právnik, veľmi rozumný a aktívny človek, ktorý vyšiel zo svojej komfortnej zóny a je neuveriteľne pracovitý
Volebný obvod 2
Eduard Demel
skúsený, aktívny, rozumný človek
Pavol Galamboš
bol poslancom, vždy sa zaujímal, je objektívny a skúsený
Ján Havránek
skúsenosti zo samosprávy
Monika Lengyel
odborníčka na financovanie a rozpočtovanie v samospráve
Volebný obvod 3
Tomáš Čajda
budem rád, keď mi dáte svoj hlas do MZ, mesta aj BSK
Filip Hoza
u Filipa vidím, že v samospráve má hobby, zaujíma sa, študuje, je aktívny najmä v parkovaní a doprave, ale aj komunite - jasná voľba
Zuzana Kaprinay
človek s rozumom aj srdcom na správnom mieste, odborníčka na životné prostredie a zadržiavanie vody - takýto človek sa nám zíde
Ivan Scholtz
odborník na sociálnu prácu a bezdomovectvo - nebudeme si klamať, že s týmto máme v mestskej časti problém a Ivan je vie ako na to
Darina Timková
predstavovať ju veľmi nemusím, vždy bojuje za správnu vec, s vlastnou hlavou a vždy za verejný záujem, nikdy za politickú značku
Ladislav Vitkovič
človek, ktorý počúva, má názor, rozumie a chce veci robiť tak, ako treba a prináša so sebou pokoj a rozvahu
Volebný obvod 4
Andrej Árva
s Andrejom mám len pozitívne skúsenosti, rozumie doprave, rozumie rozpočtu, rozumie samospráve, je poslancom a dúfam, že aj bude
Ján Jánošík
Janko je síce nováčik, ale vidieť na ňom, že chce, dajme mu šancu
Filip Lajcha
aktívny, mladý človek s energiou, ktorá mestskej časti chýba
Martin Lovich
bývalý poslanec, vždy s ním bola korektná diskusia a rozhoduje sa na základe faktov, nie pocitov
Silvia Švecová
Silvia spolu s Darinou Timkovou tvoria zohratú dvojku, je tvrdá, ale spravodlivá, má vlastný názor, ale nie predsudky a vždy bude stáť na vašej strane
Možno týmto výberom niekoho naštvem, možno som niekoho zabudol. Možno mi bude vyčítané, že by som nevolil nikoho zo súčasnej väčšiny. Nikoho sa nechcem dotknúť, ani na nikoho neútočím, ani nekritizujem. Ale ako povedal včera môj kamarát z Kramárov: "...keď ma sklamú, už im šancu nedám.".
V sobotu 24. októbra prajem šťastnú ruku!