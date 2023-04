A toto ste už počuli? Keby som bol premiér ja ...

Pripomína vám to niekoho alebo niečo? Ak náhodou nie, tak sú to podľa mňa tri najčastejšie frázy „poslanca a predsedu mimoparlamentnej strany Hlas SD“ Petra Pellegriniho používané snáď v každej jeho tlačovke a v každom jeho mediálnom vystúpení. Frázy, ktorými sa snaží hlavne u menej chápavých navodiť atmosféru alebo pocit, aké by to bolo v tejto krajine úžasné keby ...

Lenže on má zrejme veľmi krátku pamäť, možno ešte kratšiu ako jeho voliči a veľmi rýchlo zabudol, že on už predsa premiérom bol a už ním našťastie nie je a verme, že už ani nikdy nebude. Aj keď on sa ním najmä za posledné takmer tri roky určite videl. Tak ako pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Vtedy mu ale premiérsku „stopku“ dali práve voliči. A teraz to s ním vyzerá aspoň podľa posledných prieskumov ešte horšie. Do čela sa derie žiaľ ale ešte väčší „marazmus“ ako je on. Jeho stranícky otec Robert Fico. Ten, od ktorého sa hrdinsky odstrihol a všetko, čo spolu navystrájali, zázračne vymazal z pamäti. Ale iba to, čo sa jemu hodí. Našťastie ale nie z pamäti normálne mysliacich a tiež nezabúdajúcich občanov. Jedna katastrofa väčšia ako druhá.

Keby som bol premiér ja ... Vynikajúcou témou na cynický populizmus a ich špinavý politický marketing sú pre nich žiaľ dôchodcovia. Doslova ma to uráža, lebo už čoskoro budem aj ja jedným z nich. Našťastie to ale ešte nemám v hlave také pomätené, aby som už nevedel, koľko je jedna plus jedna. Spomeniem aspoň niečo.

Diskriminačné vlaky zadarmo. Lebo nie sú pre každého a už vôbec nie zadarmo. Mnohí sú nemocní a tak potrebujú skôr lieky ako vlaky, mnohí necestovali ani keď boli mladší a mnohí žijú v regiónoch, kde ani len koľajnice nie sú alebo aj koľajnice sú, ale vlaky boli zrušené. Tak keby im to „zadarmo“ (niekedy som niekde čítal a to bolo ešte dávno pred infláciou, vraj cca 150 miliónov eur ročne!) boli radšej každý rok rozdelili a každý dôchodca by si s tým mohol urobiť čo by uznal pre seba najvhodnejšie (lieky, potraviny, cestovanie, vnúčatá, ...).

Protiinflačný valorizačný automat alebo ako to nazývajú. Hlasosmeráci stále vykrikujú, že to vďaka nim a ich úžasnému automatu boli dôchodcom tento rok zvýšené dôchodky o desiatky eur. Len už akosi zabúdajú (to je ale ich typická vlastnosť) poznamenať, že práve vďaka nim a práve kvôli tomu istému úžasnému automatu dostávali ale veľa rokov pred tým žiaľ iba almužnu.

Podobne ako desať rokov sľubovaný trinásty dôchodok, ktorý schválili iba pár dní pred voľbami a aj to protizákonne v skrátenom legislatívnom konaní. Pretože podľa zákona o rokovacom poriadku je jasne stanovené, kedy môže byť akýkoľvek zákon takto schválený. A nikde ako jednu z podmienok takéhoto konania tam nenájdete v tom čase padajúce smerácke preferencie.

Keď som ja bol predsedom parlamentu ... Tak ako vtedy tak aj teraz prevádzkujete poslaneckú turistiku a preskupujete sa ako cyklisti v pelotóne. Tak ako vtedy tak aj teraz kašlete na ústavu a iné zákony, nerešpektujete volebné výsledky, pohŕdate demokraciou a hlavne svojimi občanmi – voličmi. Tak ako vtedy tak aj teraz a hlavne vždy po voľbách nás máte jednoducho na háku. Ale o tom všetkom som už niekoľkokrát písal a minimálne aspoň do volieb ešte aj písať budem.

A preto niekoľko otázok na záver pre vás, najväčší volení parlamentní podvodníci, Peter Pellegrini s celou svojou jedenástkou, Tomáš Valášek, Miroslav Kollár, Mária Kolíková, Juraj Krúpa, Tomáš Taraba a všetci ostatní zbehovia, ktorí ste zbabelo zdrhli z OĽANO, zo Za ľudí alebo od Kotlebu. Ale aj pre vás, ktorí ste ich dokázali prijať a falošne si zvýšiť volebné percentá, však Richard Sulík a Boris Kollár.

Kde sa podelo vaše predvolebné stranícke nadšenie, keď ste kandidovali v tých najsprávnejších stranách a hnutiach, ktorým ste neváhali podpísať ani zákonom stanovenú „vernosť“? A tým pádom aj svojim voličom.

Kde sa podela vaša česť a svedomie, na ktoré ste sľubovali ústavou predpísaný poslanecký sľub a vaše slušné správanie a dobré mravy, o ktorých hovorí etický kódex poslanca vo vašom rokovacom poriadku, keď vy máte tú bezcharakternú drzosť a chcete sa znova uchádzať o priazeň voličov v nadchádzajúcich predčasných voľbách do NR SR!?

Kde sa vo vás berie tá bezcharakterná drzosť, keď vy nedokážete splniť svojim voličom, práve ktorí vám zabezpečujú na niekoľko rokov lukratívne platy a ďalšie nadštandardné výhody, ani len ten najzákladnejší a najmorálnejší sľub – zostať a zastupovať ich počas celého volebného obdobia!? O čom ste nás všetci vyššie menovaní aj nemenovaní chrapúnsky presvedčili!

Ako vy dodržiavate Ústavu Slovenskej republiky a iné zákony, napr. ten o výkone volebného práva alebo o rokovacom poriadku, keď ich takto excelentne zneužívate? Vy, ktorí ste poslancami Národnej rady Slovenskej republiky – jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu! Vy, ktorí zákony navrhujete a prijímate a diery v nich, ktoré vám vyhovujú, neodstraňujete!

Preto by pre občanov a voličov tohto ťažko politicky skúšaného štátu najlepšie bolo, pán Pellegrini, keby po nadchádzajúcich predčasných voľbách zostalo iba pri tom vašom keby... A ja pridám aj jedno moje keby. KEBY ste sa nedostali ani len do parlamentu. Ani vy, ani Fico, ani Kotlebovci, ani všetci parlamentní podvodníci z tohto volebného obdobia. Lebo tento súčasný „marazmus“ ste spôsobili práve vy – všetci súčasní parlamentní tragédi. „Marazmus“, bez ktorého by nebola padla ani táto ťažko nie len pandémiou, vojnou, krízami, infláciou a hlavne najdeštruktívnejšou opozíciou skúšaná vláda. Ale koho potom budeme vlastne voliť?