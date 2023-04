Budú už konečne aspoň novozvolení poslanci rešpektovať výsledky volieb ...

Ani sa nenazdáme a bude tu tridsiaty september. Deň, kedy MY, občania – voliči, znova zabezpečíme 150 našim spoluobčanom bezstarostné 4 roky, lukratívne platy a ďalšie nadštandardné výhody. (Žiadna závisť z mojej strany, lebo kandidovať by som mohol aj ja, ústava mi to dovoľuje, ale nespĺňam jednu moju zásadnú podmienku – nemám na to žalúdok.) Niektorým prvý raz, mnohým ale už po ixtýkrát, pretože pri minimálnej ba až žiadnej zodpovednosti, nepravidelnej „pracovnej“ dobe, úbohej pracovnej morálke, ktorú by im žiadny iný zamestnávateľ netoleroval a prázdninách dlhších ako majú žiaci a študenti základných a stredných škôl by išli sami proti sebe keby to nevyužili. Že o mnohých celé 4 roky ani len nepočujeme, to už nie je podstatné. Dôležité je, aby boli v správny čas aspoň pri svojich tlačítkach a aby sa nebodaj nepomýlili pri ich stláčaní.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zatiaľ posledné všeobecné, rovné a priame voľby do NR SR sa konali dňa 29. 2. 2020. V nich 2.916.840 občanov zo 4.432.419 zapísaných voličov, čo bolo 65,8%, rozhodlo nasledovne. Do parlamentu sa dostalo 6 strán a hnutí:

OĽaNO – 25,02% a 53 poslancov,

Smer SD – 18,29% a 38 poslancov,

Sme rodina – 8,24% a 17 poslancov,

ĽSNS – 7,97% a 17 poslancov,

SaS – 6,22% a 13 poslancov,

Za ľudí – 5,77% a 12 poslancov v NR SR.

Toľko oficiálne výsledky, ktoré dňa 1. 3. 2020 na tlačovej konferencii potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zriadená zákonom č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. A aká je už dávno parlamentná REALITA?

Žiadna strana alebo hnutie nemá toľko poslancov, koľko im ich voliči zvolili. A okrem právoplatne zvolených 6 strán a hnutí pôsobia v parlamente aj „poslanci“ ďalších 5 slovom piatich (ak dobre počítam) strán alebo hnutí, ktoré vo voľbách neuspeli alebo dokonca ešte ani neexistovali a teda ani nekandidovali – Hlas SD, Republika, Progresívne Slovensko, Demokrati (bývalé Spolu OD) a Život NS!!!

Ako je to možné? Výsmech voličom priamo do očí?

Jediné vysvetlenie je PODVOD a NEÚCTA voči vlastným voličom, pohŕdanie nie len slobodnými voľbami a ich právoplatnými výsledkami, ale aj našou krehkou demokraciou, neexistujúca politická kultúra, absentujúca morálka, česť, svedomie, slušné správanie a dobré mravy. Na strane druhej prekvitajúce chrapúnstvo, arogancia, alibizmus, pokrytectvo... A samozrejme ignorácia Ústavy a ďalších zákonov SR.

Peter Pellegrini s celou svojou jedenástkou, Tomáš Valášek, Miroslav Kollár, Mária Kolíková, Juraj Krúpa, Tomáš Taraba, Milan Mazurek a všetci ostatní zbehovia, ktorí zbabelo zdrhli z OĽANO, zo Za ľudí alebo od Kotlebu – reprezentatívna vzorka poslancov NR SR – našich volených a žiaľ zvolených zástupcov! Bezcharakterní morálni mrzáci. Ďakujem pekne.

Vzorka, ktorá urobila totálny rozvrat a chaos v parlamente. Bez akéhokoľvek rešpektu k výsledkom volieb a hlavne k svojim voličom. Vzorka, ktorá by si to nemohla dovoliť v žiadnom inom zamestnaní alebo podnikaní. Vzorka, ktorá by si to nemohla dovoliť v žiadnom športe. Vzorka, ktorá si to nedovolí vo svojich stranách alebo hnutiach. Ale vzorka, ktorá v honbe za vlastnou kariérou a hlavne za osobným prospechom si to drzo dovolí aj s falošným úsmevom na tvári priamo v Národnej rade Slovenskej republiky – jedinom ústavodarnom a zákonodarnom orgáne. Veď prečo nie, občania a hlavne voliči sú pre nich iba nesvojprávni hlupáci a potrební komparzisti na ceste za ich krajšími a jednoduchšími zajtrajškami.

Bezcharakterná vzorka, ktorá má tú neskutočnú drzosť a bude sa znova uchádzať o našu dôveru. Dôveru, ktorú už arogantne sklamali. U mňa určite. Tragédiou ale je, že spoliehajú na veľké množstvo voličov s extrémne krátkou pamäťou a ktorí im tú dôveru žiaľ znova s radosťou prejavia.