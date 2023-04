Na tie tri bodky si môžete doplniť Váš názor. Ja si tam dávam názov tohto blogu – lebo naši parlamentní zástupcovia sú zbabelci a to hovorí zrejme za všetko. Oni majú radi len keď ich ľudia „hladkajú“ a robia si s nimi selfíčka, kritiku a iné názory ignorujú. Oni ale v podstate neignorujú kritiku a názory, ale čo je horšie, oni pohŕdajú NAMI – občanmi a voličmi, za ktorých sa tak radi falošne skrývajú a ktorí im zabezpečujú ich nadštandardné pracovné a životné podmienky. Všetky moje maily boli reakciami na ich vystúpenia v médiách alebo na sociálnych sieťach.

24. 9. 2021

Poslanec Šutaj Eštok,

gratulujem vám k včerajšiemu výkonu v TV JOJ Na hrane. Ako vždy, nesklamali ste. Váš výkon bol opäť iba na úrovni vašej parlamentno - neparlamentnej strany, ktorú ja osobne považujem za svetový unikát. Nebudem to ani komentovať. Rád by som vás ale poprosil, aby ste už nikdy nikoho neobviňovali zo žiadneho podvodu, pretože z vašich úst to znie minimálne ako obrovská tragikomédia, nakoľko podľa mňa najväčší podvod v dejinách slovenskej politiky spáchala práve vaša jedenástka. Viac si o mojom názore nie len na vás môžete prečítať v priložených prílohách.

27. 11. 2022

Vážená pani Kolíková a pán Pellegrini,

aj po Vašom dnešnom vystúpení V politike na TA3 je mi z Vás opäť iba na zvracanie. Ten váš neskutočný alibizmus, pokrytectvo, arogancia, chrapúnstvo a cynický „záujem“ o občana skutočne nepozná hraníc. Vy, ktorí ste s úsmevom na tvári dokázali podraziť svojich vlastných voličov (Kolíková viac ako 166 tisíc a Pellegrini dokonca viac ako 527 tisíc!!!) a dnes sa tvárite ako tí najčestnejší, najslušnejší, najspravodlivejší, najmorálnejší, tak na to musí mať človek skutočne žalúdok. A aj keď si nerobím o Vás žiadne ilúzie, dovoľujem si Vám ešte raz preposlať moju „výzvu“, ktorú som zaslal aj Vám a mnohým ďalším symbolicky 17. novembra v Deň boja za slobodu a demokraciu a na ktorú mi nikto z Vás nedokázal napísať ani len to, že som napr. blbec. Smutné, veľmi smutné 33 rokov od novembra 1989 mať Vás v parlamente!

1. 12. 2022

Vážený pán Sulík,

je mi Vás úprimne ľúto, lebo Vy ste neskutočný zúfalec. A na vaše zúfalstvo doplácajú žiaľ iba občania našej krajiny a vaši voliči. Jediné, čo treba urobiť, je poriadok v parlamente!!! Také jednoduché (viď moja príloha, ktorú som mimochodom zaslal už aj Vám a to symbolicky v Deň boja za slobodu a demokraciu). Videli ste niekedy alebo čítali ste oficiálne výsledky ostatných volieb do NR SR v roku 2020? Je tam niekde napísané, že máte v parlamente 20 kresiel, ktoré vám zvolili vaši voliči? Vidíte tam niekde Pellegriniho Hlas? A mnohých ďalších? Tu je pes zakopaný. Rozbili ste poslanecký klub Za ľudí, rozbili ste vládnu koalíciu, čo ešte chcete? Je mi z vás všetkých skutočne iba na zvracanie. Občan – volič je žiaľ to posledné čo vás zaujíma a to aj napriek tomu, že sa práve za neho neustále chrapúnsky skrývate.

10. 12. 2022

Pán Kollár Miroslav, pán Valášek, pán Pellegrini, pán Taraba a všetci ostatní podrazáci,

koho vlastne zastupujete v parlamente, aký program plníte? Kto vám dal mandát zastupovať iné strany a to dokonca aj také, ktoré sa nedostali do parlamentu alebo dokonca pred voľbami ešte ani neexistovali? Veľmi rýchlo ste zabudli, voliči ktorých strán vás dostali na lukratívne parlamentné miestečka! Zodpovednosť a úcta k vlastným voličom, vaša česť a svedomie, morálka a tiež politická kultúra sú hlboko pod bodom mrazu. Víťazí len vaše chrapúnstvo, pokrytectvo, alibizmus a tiež egoizmus. Načo boli vaši voliči vôbec voliť, keď ste ich aj tak podrazili? A načo máme chodiť voliť, keď si aj tak urobíte čo budete chcieť? Voľby sú vašou zásluhou žiaľ len jeden veľký podvod na občanoch a hlavne na vašich voličoch! Hnus. Prepáčte za výraz, ale je mi z vás jedine na grcanie. Vzdajte sa mandátov, ktoré máte od voličov, ktorých ste len podrazili a nič ste pre nich neurobili!!!

Ďakujem a zbohom.

8. 1. 2023

Pán Raši,

z dnešnej relácie Na telo som našťastie videl len kúsok, ale aj tak mi stačilo. Ste ešte väčší chrapúň a pokrytec, ako som si myslel, keď tvrdíte, že najlepším riešením sú predčasné voľby a hlavne, že bude tak, ako rozhodnú voliči. A vy aj s celým Hlasom ste tým najjasnejším príkladom, že to tak nebude. Pokiaľ poslanci nebudú mať úctu k svojim voličom, česť a svedomie, slušné správanie, dobré mravy a aj aspoň kúsok politickej kultúry, tak nikdy nebude tak, ako rozhodnú voliči. A vaša partia to vie najlepšie.

15. 1. 2023

Pani Saková,

z dnešnej relácie V politike na TA3 som našťastie videl len kúsok, ale aj tak mi stačilo. Keď som počul ako dojemne rozprávate o vašej pomoci dôchodcom, tak mi bolo z toho slušne napísané nanič a to aj z toho dôvodu, že už o pár mesiacov dosiahnem oficiálny dôchodkový vek. Prečo ste tak intenzívne nepomáhali vtedy, keď ste mohli? Veď ste boli pri moci 12 rokov, z toho štyri jednofarebne? Prečo sa majú teda dôchodcovia tak zle ako tvrdíte a len ich populisticky a cynicky zneužívate? Dokážete mi odpovedať aspoň pár slovami?

Keď som v týchto mailoch spomínal nejaké prílohy alebo výzvy, tak ich obsah som použil už aj v mojich blogoch, napr. v tomto:

https://blog.sme.sk/cani/historia/pre-koho-volby-vlastne-su-alebo-preco-mame-chodit-volit

Na záver ponúkam ešte jeden mail, ktorý som napísal politikovi, ktorý ešte ani nie je v parlamente.

24. 3. 2023

Vážený pán Šimečka,

pred časom som Vás videl a počul na Markíze (Na telo) a včera na JOJ (Na hrane). V obidvoch reláciách som postrehol slovné spojenie "náš poslanec". Určite ste mali na mysli "poslanca" Tomáša Valáška. Ste naozaj presvedčený, že je skutočne "váš"? Nebol náhodou zvolený voličmi inej strany, ktorých chrapúnsky podviedol?

Včera ma zaujalo aj vaše ďalšie slovné spojenie "nespochybniteľný mravný profil"! Myslíte, že minimálne "poslanec" Tomáš Valášek ho spĺňa? Ešte nie ste ani v parlamente a už takéto prešľapy.

Dokážete mi k tomu napísať aspoň pár slov? Len mi prosím nepíšte, že podľa ústavy je mandát poslanca osobný.

Posielam Vám odklik kde nájdete viac podrobností. A ak budete mať čas a chuť tak iste ľahko nájdete moje ďalšie blogy, v ktorých sa danej problematike venujem.

https://blog.sme.sk/cani/politika/predvolebna-poznamka