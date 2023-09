Doprava v Bratislave pre všetkých

Je škoda, že aj taká vec, ako vybudovanie cyklotrasy na nábreží dokáže polarizovať našu spoločnosť, veď v samej podstate na tom nemôže byť nič zlé. Za jednu z hlavných príčin tejto neutešenej situácie považujem absenciu verejnej diskusie a schopnosti obhajovať svoje rozhodnutia, čo samozrejme súvisí s chýbajúcou koncepciou rozvoja. V tomto smere mám pocit, že vedenie hlavného mesta absolútne zlyháva. Pocit neobmedzenej moci vystriedal reči o demokracii a participácii. Či už je to spomenutá cyklotrasa na nábreží, planetárium, parkovacia politika alebo územný plán v súvislosti s Lidom.

Často čítame a počúvame, ako sa to inde dá a prečo by sa nemalo dať aj u nás. Veľakrát k tomu diskutéri pridávajú rôzne fotografie a príklady z iných veľkých miest, ktoré by nám mali byť vzorom. Veď prečo nie.

Naposledy som zachytil v jednej diskusii priloženú fotografiu z Düsseldorfu, ktorá zobrazuje, ako tam mali začiatkom deväťdesiatych rokov na nábreží pri starom meste šesťpruhovú „diaľnicu“ a teraz je tam promenáda a park. Vždy hovorím, že je super sa porovnávať s vyspelejšími, aby sme sa vedeli posunúť a mali vzor, ale treba to robiť v širšom kontexte a nie si iba vybrať, čo sa nám hodí, k vytvoreniu obrazu, aký práve potrebujeme. V prípade porovnávania s inými mestami v súvislosti s diskutovanou cyklotrasou hovorím, že fajn, ale vždy začnime porovnaním verejnej dopravy.

Skúsim teda, aspoň v skratke, rozobrať ten Düsseldorf. Hlavné mesto spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, ktoré má približne 600 tisíc obyvateľov na rozlohe cez 200km2. Chrbticou verejnej dopravy je mestská (rýchlo)dráha (Stadtbahn), ktorá má dĺžku tratí takmer 100km, doplnená sieťou električiek o dĺžke cca 57km.

Pre porovnanie, Bratislava má približne 500 tisíc obyvateľov a rozlohu 367km2. V Bratislave máme električky s dĺžkou tratí cca 42km a nič iné (samozrejme hovorím o nosnom systéme verejnej dopravy). Od roku 1989 až doposiaľ, sme dokázali postaviť 2,4km električkovej trate. Ďalšie 4km trate sa stavajú extrémne pomalým tempom a je otázkou, kedy to bude hotové.

Takže naozaj sa chceme porovnávať ? Napríklad s Düsseldorfom ? Som za. Začnime konečne budovať verejnú dopravu, ktorá bude skutočnou alternatívou k autám a potom môžeme rušiť cesty a hrať sa „na pekných“.

Ešte „drobnosť“ na záver, v tom Düsseldorfe sa tá cesta na nábreží „nevyparila“. Dali ju pod zem a na povrchu nad ňou je ten park a promenáda.

Nie je umenie „búrať“, umenie je robiť veci „smart“.