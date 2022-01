O spôsobe citovania pani Čengel-Solčanskej

Dňa 16. januára 2022, na výročie sebaupálenia Jana Palacha, opublikovala Mariana Čengel-Solčanská komentár v Denníku SME zrejme ako pripomienku tejto smutnej udalosti z čs. histórie. Píšem "zrejme" , pretože Palachovi je okrem perexu venovaná iba posledná veta komentára a aj tá je tam iba tak voľne pridaná.

Celý dotyčný komentár na mňa pôsobí štylisticky veľmi nesúrodo, pani Solčanská tam viacmenej násilne preskakuje z ministerky Holinovej na Boha, z Boha na Borisa Kollára odtiaľ na upáleného Giordana Bruna a cez krátky mostík vety: "Hrdinstvo nemáme zakódované v DNA" zostane na púhom konštatovaní, že Jan Palach sa upálil a to je všetko.

Inak z celého textu pani Čengel-Solčanskej sa veľa konkrétneho dozvedieť nedá, azda okrem toho, že jeho autorka je členkou bližšie nešpecifikovaného okruhu jedincov bez hrdinstva zakódovaného v DNA :) a okrem toho, že už zmienený Giordano Bruno napísal isté Dialógy. Menej informovanému čitateľovi by sa mohlo zdať, že je tam toho ešte o niečo viac, konkrétne citáty z týchto dialógov, lenže jadrom môjho blogu je vlastne podrobiť citovanie pani Čengel-Solčanskej kritike. Začnem s tým trochu od lesa.

Kedysi mi jeden môj študent vyrozprával príhodu, ako jeho známy začal pracovať ako novinár v istom nemenovanom slovenskom celoštátnom denníku hrdiacom sa presnosťou a spoľahlivosťou publikovaných informácií. Medzi politické aktuality vtedy patril Putinov atómový kufrík a novinár poverený šéfredaktorom napísať na túto tému článok jednoducho vzal svoj vlastný kufrík, položil ho na písací stôl, vyfotil ho a uverejnil v denníku ako ilustračné foto na Putinov kufrík... Samozrejme, takýto prístup šetrí čas a riziko dezinformácie nie je v tomto konkrétnom prípade príliš veľké, lenže hrozí tu nákaza vírusom cesty ľahšieho odporu, ktorá môže vyústiť do presvedčenia, že národ je i tak hlúpy a "zbaští" všetko, čo sa mu v novinách predloží... Zdá sa mi, že týmto vírusom sa tak trochu nakazila aj pani Čengel-Solčanská pri písaní svojich komentárov. Prečo?

Začnime od citátu "Scientia potestas est", ktorý pani Čengel-Solčanská pripisuje Giordanovi Brunovi, pričom ja azda všeobecne známe, že tento výrok ja takpovediac firemnou značkou anglického filozofa Francisa Bacona. Toto mi hneď udrelo do očí a napadlo ma taktiež, že pani Čengel-Solčanská ako doktorandka Paneurópskej vysokej školy v Bratislave by mala mať inú úroveň ako novinár fotiaci Putinov kufrík na vlastnom stole a mala by svoje ilustračné citácie vedieť obhájiť. Vskutku, vyzval som ju v diskusii k jej komentáru na sme.sk, aby obhájila ešte jednu citáciu, ktorú taktiež pripisuje Giordanovi Brunovi, konkrétne túto:

" Zázrak je jav, ktorý sa vymyká prírodným zákonom, ale tie zákony predsa ustanovil boh, prečo by ich sám popieral?"



Nuž, vo svojom diskusnom príspevku k jej komentáru som napísal doslova toto:

"Úprimne pochybujem, že túto alebo podobnú formuláciu nájdeme v Brunových dialógoch. Tak vážne, ozvete sa tu v diskusii a dáte presnú citáciu?

Pani Čengel-Solčanská mi v diskusii neodpovedala, necítiac zrejme potrebu obhájiť opodstatnenosť svojich citácií, nuž a ja teda rozviniem túto tému pridaním citátu z historického románu Klietka hanby vydaného v Knižnom centre v Žiline r. 2006. Autor tohoto románu, istý Ctirad Klimčík, tam napísal tieto vety (v širšom kontexte debaty o vzťahu zázraku a prírodného zákona):

" Zákon, - zamrmlal si Hartmann pod fúzy a svoju myšlienku vzápätí rozvinul: - "Protipólom zázraku je zákon. Podobne ako nenormálnosť nemôže existovať bez normálnosti, zázrak nejestvuje bez zákona, pretože z definície označuje situáciu, v ktorej je zákon porušovaný... Opát Hartmann si uvedomil, že prírodovedec nepotrebuje veriť na zázraky, aby sa presvedčil o existencii Boha. Nechápal dokonca, prečo by mal Boh sám porušovať platnosť dokonalých zákonov, ktoré sám vytvoril. Nedáva o sebe ĺuďom dostatočne znať, keď im zákony stvorenia vôbec umožňuje pochopiť?"

Prečo sa na túto tému rozširujem? Nuž preto, lebo tá moja formulácia z roku 2006 vyjadruje v podstate tú istú myšlienku, ako formulácia, ktorú pani Čengel-Solčanská pripisuje Giordanovi Brunovi. Keďže ja som túto myšlienku vo svojom románe napísal autenticky, tj. bez toho, aby som ju odniekiaľ prevzal, napadajú ma tri možnosti:

1) Pani Čengel-Solčanská na to prišla taktiež sama, analyzujúc genézu prírodných zákonov, a azda zo skromnosti to trochu nešťastne pripísala Giordanovi Brunovi (nešťastne preto, lebo ide o anachronizmus, nakoľko pojem prírodného zákona dostale svoje prvé kontúry až v dielach Galilea a Newtona desiatky rokov po Brunovej smrti)

2) Pani Čengel-Solčanská prevzala myšlienku z môjho románu, ale pripísala ju Giordanovi Brunovi.

3) Bez toho, aby som o tom vedel, skutočne niekto predo mnou opublikoval túto myšlienku, pani Čengel-Solčanská si to prečítala a z neznámeho dôvodu ju pripísala Giordanovi Brunovi.

Naozaj by ma zaujímalo, ktorá z týchto troch možností sedí. Ozvete sa v diskusii, pani Čengel-Solčanská? Alebo na môj e-mail? Posielam vám informáciu o publikovaní môjho blogu na e-mail redakcie SME.