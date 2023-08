O dobrozdaniach spoločenských vied

Kedysi dávno súdruh Antonín Novotný, bývalý generálny tajomník KSČ, v prejave pri príležitosti založenia Výskumného ústavu marxizmu-leninizmu pobavil verejnosť touto formuláciou:

"Zakladáme tento ústav, aby vysvetľoval politiku strany..."

Samozrejme, súdny človek by skôr očakával, že to súdruh Novotný a jeho strana by mali uvádzať do života dobrozdania teoretikov marxizmu-leninizmu, keď im natoľko veria, že im zriadili na ich hĺbanie celý inštitút. Z odstupom rokov si však nie som istý, či súdruh Novotný neurobil dobre, že rady veľkých expertov na marxizmus radšej nepočúval. Na rozdiel od filozofov, ako vyučený zámočník mal isté skúsenosti so spätnou väzbou, vedel napr., že ak zámok zle vybrúsi, tak sa nezavrie, a vďaka tomu taktiež vedel, že politické rozhodnutia musia brať zreteľ aj na praktické a nielen ideologické aspekty.

Aby sme súdruhovi Novotnému nekrivdili, aj mnohí jeho predchodcovia vo vedúcich štátnych funkciách mnohých krajín, a zďaleka nielen tých komunistických, sa posluhovali ideologickým krytím spoločenskovedných "odborníkov". V podstate to vyzeralo tak, že ak niektorý potentát prišiel k moci, vybral si z ponuky na teoreticko-ideologickom trhu tézy, ktoré vyhovovali jeho politike, a označil ich za vedecké, a zároveň potlačil ako nevedecké tie tézy (a občas aj ich autorov), ktoré mu nevyhovovali. Ak sa usalašil pri moci trvalo, neskôr sa to nanieslo tak, že iba aplikoval výsledky spoločenskovedného výskumu v praxi.

V dnešnej dobe hrozí, že politici prestanú robiť zo spoločenských vied svoje slúžky a začnú sa naozaj riadiť ich dobrozdaniami. Na prvý pohľad to vyzerá ako posun dopredu, prečo potom používam sloveso "hrozí"? Spoločenským vedcom možno vyčítať veľa vecí, napr. ignorovanie spätnej väzby schopnej overiť v spoločenskej praxi ich teoretické závery, ale jednou z najhorších deformácií, ktorej sa dopúšťajú, ja podriaďovanie pravdy ideológii. Oni nehľadajú pravdu o nerovnostiach v spoločnosti či o vplyve ľudského egoizmu na jej chod, oni sa snažia orientovať svoj výskum tak, aby vysvetlili, prečo nie je snaha o rovnosť ľudí v spoločnosti, či snaha o altruizmus, empatiu a toleranciu v spoločenskom živote, otázka výberu či konvencie, ale prečo je to "vedecký imperatív". Inými slovami, snažia sa prezentovať takú "pravdu" o spoločnosti, aby vyhovovala ideológii rovnosti a altruizmu.

Tento blog by bol pridlhý na to, aby som ilustroval na viacerých príkladoch ideologické deformácie spoločenských vedcov.Zmienim tu iba jediný príklad, veľmi aktuálny, ktorých spočíva v etických otázkach spojených s používaním autonómnych vozidiel. Povedzme napr., že moje auto rešpektuje pravidlá cestnej premávky, blíži sa na zelenú do križovatky a už nestihne zabrzdiť, keď mu na červenú vstúpi do vozovky človek. Ako má byť správne naprogramované? Má toho nepozorného chodca zraziť, alebo sa mu má vyhnúť i za cenu toho, že sa rozbije o múr pri ceste a zabije mňa ako svojho pasažiera? Niekedy, a to nielen za súdruha Novotného, by toto bolo považované za otázku politickú, spoločnosť by zvážila, ako CHCE fungovať a pravdepodobne by rozhodla, že moje za poctivé peniaze kúpené auto poctivo rešpektujúce všetky pravidlá má v prvom rade chrániť mňa a malo by na to byť naprogramované. Dnes sa bohužiaľ považuje táto otázka za odbornú, a spoločnosť už nemôže rozhodnúť ako CHCE, ale ako z "odborného" hľadiska MUSÍ... Kto sú tí odborníci, ktorí majú rozhodnúť? No predsa filozofi-etici, ktorí etiku vyštudovali a celý život sa ňou zaoberajú. Chcete sa vy laici merať s ich kompetenciou? Čo ste vyštudovali vy? Nuž a tak nedávno v Nemecku filozofi-etici rozhodli v zmysle, že vaše auto nemá chrániť v prvom rade vás. To by bol predsa prejav egoizmu a narušenie "vedeckého" princípu, že všetky životy sú si rovné a žiaden nie je dôležitejší ako ten druhý. Autonómne autá používané v Nemecku budú preto naprogramované zámerne náhodne, raz nepozorného chodca zrazia a inokedy sa mu vyhnú... Vidí sa vám to ako šalamúnske rozhodnutie? Rozhodli takto predsa študovaní a otitulovaní ľudia. Je zaiste absurdné podozrievať, že sú hlúpi všetci, koľko ich je... A tak si kúpte autíčko, ktoré spokojne zabije vás, ktorý všetko rešpektujete, len aby ochránilo chodca porušujúceho predpisy.