O jednom aspekte vyhostenia Novaka Ђоковићa

1) Začnem všeobecne o očkovaní. Kedysi pred skoro štvrťstoročím, keď som začal pracovať na fakulte v Marseille, môj syn chodil do škôlky s dcérkou jedného poľského imunológa (Areka Miažka). Nakoniec sme sa spolu stretávali celé rodiny, zhovárali sme sa o matematike, imunológii a indológii (tej sa venovala Arekova manželka Tereza) a skoro všetky skromné vedomosti, ktoré mám o imunológii, pochádzajú z týchto rozhovorov, o.i. dávno pred covidom som sa zhruba od Areka dozvedel, ako fungujú vakcíny proti chrípke, ako reaguje ľudský imunitný systém atď. Neskôr Arek i Tereza získali profesúry vo Vratislave (Wroclawi), náš kontakt sa utlmil a nakoniec už len naše manželky si občas zatelefonovali. Jeden takýto telefonický rozhovor sa odohral nedávno, keď sa na trhu objavili prvé vakcíny proti covidu, a Tereza sa len tak mimochodom zmienila, že Arek sa veľmi tešil, keď ho zaočkovali. Pre mňa osobne to bol koniec akýchkoľvek pochybností, Arek bol v mojich očiach múdry človek a profesionál hodný dôvery a tak iste aj vďaka jeho vplyvu naša rodina patrí medzi "očkovancov".

Boli samozrejme aj témy, v ktorých sme si s Arekom nerozumeli a v tichom porozumení sme sa im vyhýbali. Nikdy som sa ho napr. neopýtal, či verí tomu, že anjel požehnal čelo Panny Márie, ktorá z toho otehotnela. Mal som však pocit, že on tomu verí a vyhýbal som sa preto akejkoľvek debaty na túto tému, ktorá by sa navonok mohla tváriť racionálne, ale nakoniec by bola aj tak založená na citoch. Pretože keď raz niečomu človek uverí, veľmi ťažko ho presvedčíte o opaku. To už ani nie je otázka racionálnych argumentov, ale emócií. A nech si hovorí kto chce čo chce, sú to emócie, ktoré poväčšine riadia naše životy :) Nie inak je tomu s antivaxermi. Tvrdiť, že sú to všetko hlupáci je povrchná skratka, určite sú medzi nimi i schopní profesionáli vo svojom odbore, ktorí z tých a či iných príčin stoja na antivaxerských pozíciách. Máme ich silou donútiť, aby sa dali očkovať? Ťažká otázka, ktorú nakoniec spoločnosť vyrieši tým či oným spôsobom. Ak však aj demokratická spoločnosť antivaxerov nakoniec zaočkuje, azda by ich nemala nútiť k tomu, čo kedysi komunisti, ktorým nestačilo, že ich ľudia museli poslúchať, ale chceli, aby im aj tlieskali.

2) Veľmi často sa v tlači skloňuje argument, že pred zákonom sme si všetci rovní a Novak Ђоковић by teda nemal očakávať pre seba nejaké výnimočné zaobchádzanie len preto, že je jedným z najlepších tenistov histórie. Tento argument oslovuje masy, ktoré zjavne hreje pri srdci, že nie sú ničím menej ako celebrity, ale v istom zmysle je to argument pokrytecký. V akom? Nuž v takom, že v životnej praxi tá rovnosť pred zákonom pokrivkáva na obidve nohy a v mnohých premnohých prípadoch aj na demokratickom Západe jednoducho platí starorímske porekadlo, že čo je dovolené Jupiterovi, nie je dovolené volovi. Raz za čas, z tých či oných príčin, je "v mene zákona" postihnutá aj celebrita, obávam sa však, že je to skôr výnimočná situácia a jej dôvodom nie je snaha mocných merať rovnakou mierou tým slabým i tým silným, i keď mocní radi využijú príležitosť, ktorá sa im núka, aby sa tak mohli zatváriť a pochlácholiť pospolitý ľuď. Nie, nepôjdem tak ďaleko, aby som tvrdil, že Federerovi by merali v Austrálii iným metrom ako Ђоковићovi, pretože je Švajčiar a nie Srb, na takéto tvrdenie nemám samozrejme dôkazy. Pokiaľ však ide o pocit, tak tento pocit naozaj mám... :) Úprimne neverím, že by nejaký austrálsky úradník o štvrtej ráno na letisku v Melbourne dal Federerovi dvadsať minút, aby si zabezpečil dodatočné dôvody, prečo by mal dostať víza. To, kto pochádza z akej krajiny totiž hrá na Západe rolu, neraz sa i mne stalo, že vysokopostavení vedci zdvihli obočie, keď vyšlo najavo, že som "iba" Slovák a nie Čech, a keď som sa hájil tým, že je to v podstate jedno, tak mi odpovedali, že to nie je to isté...

3) V pohnutých dobách po novembri 1989 dlhoročný komunistický pohlavár Jiří Formánek bol zbavený vplyvu na Nukleárnom Centre pražského matfyzu a novým silným mužom sa stal istý Jiří Hořejší. Dotyčný Hořejší, ktorý vždy kritizoval aroganciu komunistických šéfov, sa so získanou mocou zrazu začal správať ešte arogantnejšie ako jeho prednovembrový predchodca a vyzval ma o.i., aby som rozprával na fakulte po česky. Všetci Slováci, ktorí za socializmu študovali v Prahe, mi azda potvrdia, že nikto po nich nechcel, aby po česky hovorili, a aj preto ma Hořejšího prístup poriadne prekvapil. Vynašiel som sa však a vyrukoval som naňho s argumentom, ktorý mu načas (presnejšie do 1. januára 1993) zavrel ústa. Povedal som totiž Hořejšímu, že je logické ak najprestížnejšie vedecké pracoviská v štáte sú kumulované do hlavného mesta a nie rozprášené po krajine od Čiernej nad Tisou po Aš, veď koncentrácia intelektuálov, ale i dostupnosť drahých západných časopisov (vtedy ešte nebol internet) je dôležitá pre robenie vedy. Dodal som však k tomu, že táto koncentrácia nie je intelektuálnym vlastníctvo Čechov len preto, že sa nachádza v Prahe, ale v spoločnom štáte z nej majú profitovať aj Češi aj Slováci a to bez toho, aby sa museli prispôsobovať a koktať niekde na schôdzach jazykom, ktorý do dôsledkov neovládajú.

Ako moja pražská jazyková skúsenosť súvisí s Novakom Ђоковићom? Nuž tak, že grandslamový turnaj je v istom zmysle medzinárodným vlastníctvom. Medzinárodná komunita túži vedieť, kto je najlepší v tom či onom odvetví športu či inej ľudskej aktivity. Je, či to chceme a či nechceme, v ľudskej povahe sa týmto vzrušovať, píšu o tom tisícky novinárov, diskutujú o tom stámilióny ľudí či robia na tom miliardový byznys desiatky televíznych spoločností. Tie grandslamové turnaje sa hrať niekde musia a hrajú sa z historických dôvodov v štyroch krajinách, ktorým toto privilégium prináša obrovské, priame i nepriame, zisky. Na oplátku by človek od týchto krajín očakával, že zabezpečia aj po formálnej stránke medzinárodný štatút týchto turnajov. Ja keď som napr. pracoval v CERNe, taktiež som profitoval z mnohých privilégií vyplývajúcich z medzinárodného štatútu tejto organizácie. Diplomati, a to bársakí, cestujú na špeciálne pasy a nie sú prehliadaní na letisku. V tejto súvislosti považujem za absurdné, že medzinárodná komunita, hoci aj nie v predstihu, ale trebárs aj "za pochodu", nezareagovala na vzniknutú situáciu a dovolila, aby pätnásťročný historický boj troch velikánov tenisu bol okyptený a svetová jednička sa musela iba v televízii prizerať, ako Nadal valcuje konkurenciu. Z tohoto hľadiska považujem vyhostenie Novaka Ђоковићa za hanebnosť, ktorá paradoxne padá viac na vrub medzinárodnej politickej scény, než tej austrálskej (ktorá si v istom zmysle "prirodzene" prihrievala svoju politickú polievočku). Uvidíme, ako sa budú veci vyvíjať ďalej, ale znovu mám ten pocit, že keby bol možnosti hrať zbavený Federer a nie Ђоковић, medzinárodná politická komunita by vedela zjednať nápravu. Konieckoncov, v tenise ide o veľké peniaze a problém sa preto veľkej politiky týka. Alebo týkal by sa, ak by bol ten najlepší tenista aj z tej najsprávnejšej krajiny...