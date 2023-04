Na starú tému a nekonečnú

Veci stavebné

Nemocnica na kraji hlavného mesta

No nie. Riešime nemocnicu Rázsochy, my občania nie, ale vševedkovia na stretnutiach pri občasnom počte 150.

(Nemocnica Rázsochy je projekt fakultnej nemocnice vrátane posluchární, laboratórií, internátov a ostatnej občianskej vybavenosti, tzv. kampus, plánovaný v Bratislavskej mestskej časti Lamač. Pôvodná stavba sa začala stavať v roku 1987 ako štátny projekt, ktorý bol napokon v 90. rokoch postupne utlmený.)

V hlavnom meste sa totižto chystá ďalšia nemocnica, štátna a výraz „chystá“ tu platí už nejaký ten rok, či desaťročie a papalášov to stále neprešlo. Lebo raz sa stavia, potom to nejako dozrieva a nechá sa vyhniť, potom nie sú peniaze, zmenia sa názory a spľasnú veľkooké predstavy, potom sa tá pompéznosť zbúra a ešte za veľkej popularity. Zbabre sa čo sa len dá a táto zlá rozprávka, čo už zľudovela a traduje sa už do ďalšej generácie a stále jej nie je koniec sa tu stále komolí a ani nevieme či dobro zvíťazí a hlavne aké a pre koho. Pre mňa, stavbára úplne neprijateľný chaos. Pre nás, vospolok, asi hej, lebo všetci mlčia. Prachy sú v ..... a karavána ide ďalej, ale s menším balíkom v rozpočte a ktovie kde to dotiahne. Plán rozvoja by som nezaťažoval týmto bremenom, ak nechceme utŕžiť európsku blamáž.

Medzitým niekde v tom istom meste, na dohľad od spomínanej chiméry, už stojí, funguje a slúži iný servis na opravu zdravia a tak spomínaná rozprávková, moderná a štátna, plánovaná a sľubovaná, vysnívaná, len tíško závidí niekde rozpracovaná v počítači u projektanta, ak to nevzdal. Na také štandardy štátna nebude mať nikdy. Darmo si nahovárať. Reči o odkúpení nového, dnes už fungujúceho konkurenčného zdravotníckeho zariadenia, čo boli nezmyslom, spľasli.

A možno treba v hlavnom meste obrovské nemocnice dve a snáď aj so službami, pohotovosťou a snáď ani dve nestačia a treba ich v hlavnom meste zo desať, dvadsať a vykašľať sa na zbytok krajiny. Lebo popri hlúpom gazdovaní štátu tu pribudol aj prvok ješitnosti, neústupnosti, egoizmu, tvrdohlavosti, neschopnosti, diletantstva zodpovedných s vlastnosťou nepopustiť a to stoj čo stoj presadzovať sebecké a narcistické názory, nech to stojí hocikoľko. Skrátka mnohý politik, úradník pri moci zrobí viac škody než sarančatá v Afrike.

Inde zas diaľničné veľdielo

rieši nekonečné existenčné problémy a vždy sa nechá zaskočiť prekvapeniami. Problémy sú na programe dňa pomaly každý deň a pravidelne ako predpoveď počasia. Ono aj obsah správ o dianí je dosť podobný. Stále iné, ale so spoločným menovateľom: neuhradené faktúry, minimum kapacít na stavbách, objektoch, prekvapenia spod zeme v podobe nepredvídaných (?) geologických pomerov, nedoriešené napojenia na ostatnú dopravnú sieť. Mlčí sa o veciach, čo s vybudovaným zemným telesom so zmiešaným odpadom, čo s betónovým torkrétom klenby tunela...

Kysak

Medzitým číhajúce pôvodné mosty v havárijnom stave,

nepodarené rekonštrukcie, opravy ciest, chátrajúca infraštruktúra, neriešené ekologické problémy, ničivo pomalé riešenie vodozádržných opatrení, energetická nesamostatnosť.

A čo paneláky na hrane životností?

A opäť, až ľahne prvá stena paneláku, vypadne kusisko panelu niekde na ulicu, ako taký predvoj budúceho kolapsu, začnú sa veci riešiť (možno) a hýbať, ak to krajina dokáže zvládnuť podobne ako teraz po požiari,

že sa zrazu kontrolujú protipožiarne opatrenia. Zatiaľ to nik nepredvída, neplánuje riešiť. Nikde ani riadok. Sveta žiť v nevedomosti! Vybývané paneláky sú inou kapitolou.

Železničný zvršok našej (žiaľ pôvodnej) hlavnej dopravy

si všimli už aj naši susední užívatelia a je možné, že na naše koľaje odmietnu nastúpiť. A to sme tu snili nejaké bludné sny o zvýšenej rýchlosti na železnici. Buďme radi, že sa súpravy nevykoľaja aj pri jazde krokom a či stojac na staniciach.

Inde zas sa prerába cesta na hrad za vyhrievanú.

Zrejme každý kopec bude mať v budúcnosti na ceste elektroohrev. Nuž v čase energetickej krízy dobrý nápad, obzvlášť, keď sa tá bude kupovať, bez energetickej samostatnosti. Zas ďalšia nastavená dlaň štátu.

Hm, toľkoto trocha pohľadu v stavebníctve.

Zatiaľ čo svet chce letieť na Mars, tak my tu takto...