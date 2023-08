Divotvorný Kráľovský Chlmec - kráľovstvo nadovšetko

Už sa čo to popísalo o našom mestečku. Pochodovala tu maďarská garda, máme úžasný amfiteáter, ktorého rekonštrukcia hradená z Eu fondov, bola aká bola a to je asi tak všetko.

Pred voľbami tu mimo maďarských národnostných strán (jednej), nepríde takmer nikto, pretože svojim spôsobom, tak trochu neexistujeme. Aspoň pre ten slovenský svet.

Tak trochu neexistujeme pre zbytok politického spektra a tej jednej strane, to zdá sa, vyhovuje.

Alebo je to účel.

Ak tu chcete prácu, tak vás niekoľko autobusov odvezie alebo do cca 50 km vzdialeného priemyselného parku v maďarskom Satoraljaujhely, alebo do 100 km vzdialeného priemyselného parku Kechnec.

Ak tu chcete spoločenský život, na 95% je v maďarčine (koncerty, podujatia, divadlo).

Mestské noviny? 80-85% v maďarskom jazyku.

Dokonca jeden čas aj miestny rozhlas oznamoval hlásenia, najprv v maďarskom jazyku..



A tak si tu tak nejako žijeme.

Primátor, Karol Pataky (Bývalý podpredseda MOST-HID, teraz Aliancia) si ešte v minulom období užíval mzdu s príplatkom 60%, schváleným jednofarebnou mestskou vládou.

Zároveň je druhým najmocnejším mužom na KSK. Niežeby sme z toho, ako mesto, aj niečo mali (okrem občasnej návštevy župana), ale je...

A diali sa rôzne veci...

Jeho zástupca si niekoľkokrát užíval právo, mať prenajatý mestský majetok bezplatne na organizovanie akcií, ktoré organizovalo jeho OZ Interregionálny výskumno rozvojový inštitút..

Čerpanie dotácií z Kult minor, poprípade z KSK bežalo.. Tak prečo nie.

Sem tam sa nedodržiavali ani zmluvy medzi IRRI a mestom, sem tam sa to deje aj teraz (napríklad včerajšia akcia s podporou KSK - organizátori Helmeczfestu zabudli uviesť KSK ako donora akcie.)

Ale veď sa vlastne nič nedeje.



Teda ono sa deje.

A dosť.

Celý región Medzibodrožia upadá. Ono to bude čiastočne spôsobené aj tým, že jeho srdce je maďarskejšie ako maďarské. Ak si chcete prečítať niečo o meste, alebo zistiť, že takéto mesto vôbec existuje na Slovensku, poprípade niečo z jeho života, tak musíte na server www.bumm.sk.

Ten by mal byť, stranníckym serverom strany MOST-HID. Teda aj na mestských stránkach sú novinové články, zverejnené na tomto serveri, výhradne v maďarskom jazyku. Prezentácia mesta v slovenskej tlači sa pohybuje na úrovni článkov, v ktorých ideme protestovať proti obmedzeniu činnosti nemocnice, alebo pošleme otvorený list premiérovi o tom, ako máme málo... Alebo čierna kronika.

Hlava mesta je viacej na akciách v Maďarsku, ako na schôdzach ZMOS napríklad... Strannícke aktivity ani nehovorím. Aj keď, už asi nie sme veľmi obľúbení ani na maďarskej strane a pozývajú nás menej.



Na ploche našej "priemyselnej zóny" pestujeme poľnohospodárske plodiny. A sem tam sa nám stratí tržba za celé dva roky (2017,2018 tržby 0€) ale vlastne sa nič nedeje. Aspoň pre OČTK. Síce sme úrodu predali (podľa vyjadrenia spoločnosti) ale že je v tržbách 0?... Stačilo sa vyjadriť pred vyšetrovateľom, že podávateľ je večný sťažovateľ a kolky niečo stoja. Čo na tom, že to čo sa predá, má byť v tržbách. Nevadí to hlavnému kontrolórovi a nevadí to ani primátorovi.

Poslancom MZ evidentne tiež nie.

Dúfajme, že raz sem nejaký investor príde. A namiesto kukurice, zasadí aspoň dyňu..

Aké sú výnosy z 50ha sa nedozvieme nikdy.



PR manager mesta, tomu tiež nevadí, že je síce platený z rozpočtu mesta, slovenského mesta a slovenských podielových daní, ten o dušu zdieľa články z Bumm.sk, poprípade iné maďarské zdroje.



Zástupca primátora, ako som už spomenul, sa ide roztrhať. Síce poväčšine na akciách organizovaných ním, alebo jeho združením, ale robí čo môže. Napríklad keď k nám príde predstavenie ISTVAN KIRALY, ktoré je hradené prostredníctvom veľkých maďarských spoločností a slúži primárne na povzbudenie "národnej hrdosti a uvedomenia vo Felvidéku" a má k tomu zdarma novo zrekonštruovaný amfiteáter, tak pre istotu si ešte dobaví aj zdarma odvoz smetí, výhradný catering, predaj lístkov a iné benefity od mesta.

Už naozaj len pre istotu, vyjde akcia len pár týždňov, pred mestskou akciou. Nebolo by dobré aby tých zopár drobných, ľudia minuli na čínske šmejdy a prepálenú klobásu na mestskej akcii. Treba to nejako pozichrovať.

Ale konflikt záujmov tam nie je. Určite to robil všetko tak, aby mesto na tom malo čo najviac.



Prednosta MÚ.. ten na otázku občana, prečo je 80% obsahu mestských novín v maďarskom jazyku, odpovie: Máte tam obrázky...



A takto by sa dalo pokračovať donekonečna.

V rámci KSK tu máme trvalo udržateľné dve veci:

Cyklonabíjačku - ktorá je umiestnená v areáli, cez víkend zamknutého múzea (a žiadna informačná tabuľa k nej nevedie). Cez týždeň je prístupná, počas otváracích hodín múzea.

A ešte informačné centrum, v ktorom sa minulý rok pred voľbami všetci z mesta a župan odfotili a zabudli ho otvoriť.



A budeme mať plaváreň... Teda nie my. Škola bude mať. Plaváreň, ktorú zatiaľ asi ešte nevieme z čoho budeme financovať, ale mať ju budeme. Z čoho budeme financovať prevádzku, to vie asi len Boh. Síce v našom partnerskom, 30 km vzdialenom meste Cigánd máme plaváreň tiež (a ceny sú na úrovni 1/3 cien novootvorenej plavárni v Michalovciach) ale na to kašľať. My chceme vlastnú.



BAM.BOCH. DAL, BAM:BOCH. VZAL.

Toto mi raz niekto napísal, ako reakciu na jednu z mojich občianskych kritík. (Preklad Pán Boh dal, Pán Boh, vzal- a trvalo mi, kým mi to došlo)

A niekomu sa môže zdať, že takto to u nás vyzerá so zdravým rozumom. Veď nie je celkom normálne aby samospráva mesta na Slovensku, na Slovensko až tak okato kašlala.

Paradoxom je, že najväčšie a významné investície do mesta prichádzajú práve zo strany Slovenska.

Zateplenie školy, výstavba šport arény, kanalizácia.. Amfiteáter sme obnovovali z fondov EU...

A aj tak to vyzerá, že na Slovensko kašleme.

Inak Amfiteáter... vlani tam boli dve akcie (jedna mestská a jedna zástupcu primátora)

Tohto roku tam zatiaľ stihol urobiť akciu len zástupca. Mesto ešte nie.



Alebo je to zámer..

Jednoducho samospráve vyhovuje, že na nich Slovensko kašle. Nikto sa nezaujíma a môžeme si tu robiť čo chceme. A to myslím doslovne.

Amnesty international protestovalo, že primátor si v mestských novinách robí volebnú kampaň. Primátor odpovedal, že nie a je ticho. (Bolo by to tak aj v Nitre?)

Nejasnosti okolo amfiteátru? Zopár článkov v médiách a hotovo.. (Skúsenosti s prokuratúrou okresu TV mám, takže chápem)

Hrať sa tu na to, že zástupca primátora nevidí konflikt záujmov medzi svojou funkciou a činnosťou svojho združenia) to tu nezaujíma nikoho. Ak to nevidí primátor, nemusí to vidieť ani zástupca.

Veď aj podľa primátora odprezentovať kompletnú kandidátku svojej strany v komunálnych voľbách, aj s volebnými číslami, počas mestskej akcie a zhodou okolností tesne pred voľbami - NIE JE VOLEBNÁ KAMPAŃ A ZNEUŽÍVANIE ZDROJOV MESTA.



Dokonca, aj náš rodák Gyorgy Gyimesi kašle na to, aby sa tu pred voľbami zastavil. Tiež asi tuší, čo a ako.



Ale užívame si tu aj zábavu..

V 7 tisícovom meste dokážeme nakúpiť za 4 roky cca 120 fúrikov, alebo 733 vedier, či cca 1800 lopát, takmer 800 motýk, 422 rýľov, 253 krompáčov, alebo 608 hrablí...

A nikomu to nevadí.. Spotrebovalo sa.

Zábavné je, že dokážeme platiť prenájom 1000euro/ročne v roku 2023, za transparent, na ktorom promujeme akcie, konané v meste v prvom polroku 2022. (Že vraj preto, že ten transparent bol drahý).

Že máme záchrannú brigádu, na ktorú sa nám podarilo rozdrbať cca 50 000 európskych peňazí a nikto ju nikdy nevidel? Columbova žena. Tú tiež nikto nevidel.

A celé vedenie mesta hra s obyvateľmi každý víkend Escape room.. Všetci na víkend úspešne uniknú, nakoľko v meste fungujú akurát tak čerpacie stanice.

A primátor je OK.. Poslancom to tiež nevadí...



Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou a Veľké Kapušany. (starobilé mesto - mesto ktoré existuje de facto pre prekládku - mesto, ktoré ešte donedávna ťahalo EVO Vojany)

Zlatý trojuholník Medzibodrožia a Použia.

3 mestá s úhrnom cca 20 000 obyvateľov a priľahlé obce. Dokopy cca 34 000 duší.

Obce na neskutočne bohatom ložisku termálnej energie. Región s bohatstvom riek.

A spojením sa, by samosprávy mohli pre svojich obyvateľov, dosiahnuť svoje...

Ale..

Jednému z nich stačí, že sa do toho nikto nemieša.

Alebo je to zámer.

Aby bol svätý pokoj a kráľovský život.