Otvorený list ministrovi spravodlivosti pánovi Karasovi

Vraj zákonné podmienky prepustiť vraha Dědečka na slobodu boli nasledovné:

1.Obvinený skutok nezopakuje. Ožratý vrah Dědeček má na svojom konte 16 dopravných priestupkov!!! Úsudok o zopakovaní ďalšieho priestupku v tomto prípade si urobte sami.

2.Nebude ovplyvňovať svedkov. Ešte do dnes, čo je7 dní po tragédii, vyzýva polícia svedkov nehody,lebo nehoda ešte stále nie je dokonale zmapovaná.Tak ovplyvňovanie svedkov nehrozí?

3. Nehrozí možnosť úteku pred trestom! Kto má na celom svete viacej známych,ako člen olympijského výboru?Kto má na to dostatok finančných prostriedkov,aby utiekol pred 25 ročným sedením v base niekam do tepla, do krajiny, ktorá nevydáva zločincov?

Zdôrazňujem, že prepustenému ožratému vrahovi Dědečkovi neboli zobraté žiadne práva – nemá ani elektronický náramok, ani mu nebolo odobratý pas a ani mu neboli zablokované bankové účty,ani majetok.!!!

Pán minister Karas, Slováci nemusia mať právnické vzdelanie, stačí nám sedliacky rozum na to,aby sme videli, že sa stala obrovská nespravodlivosť. Kým nešťastní príbuzní pochovávajú svoje talentované deti a žiaľ im trhá srdcia, kým ďalšie deti ešte bojujú o život v nemocnici a nehovoriac o tom,ako im nehoda spôsobila doživotnú traumu - tak ožratý päťnásobný vrah, vrah Dědeček, si behá po slobode.Ste minister spravodlivosti a rozhodnutie sudcov spadá pod Vaše kompetencie. Tak Vás prosím a vyzývam,aby ste vysvetlili národu údajne „zákonné“ rozhodnutie sudcu Fila. Alebo si vezmete na svedomie, že ožratí vodiči, ktorí majú, aroganciu, postavenie, konexie,a hlavne peniaze, môžu ďalej beztrestne vraždiť naše deti?