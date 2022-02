Štrajk UNAS, za a proti v roku 2022

Kto je UNAS?

Ide o záujmovú organizáciu profesného charakteru so sídlom v Banskej Bystrici. Konkrétne: Únia autodopravcov Slovenska - UNAS, Nezisková organizácia.

Podľa FinaStat https://www.finstat.sk/42111188 ide o organizáciu bez dlhov, nedoplatkov a pohľadávok štátu, čo je dobrý predpoklad korektne fungujúcej organizácie.

Oficiálny web je: http://www.uniadopravcov.sk ale k dnešnému dňu jeho posledná novinka má dátum 07.01.2021 a týka sa znižovania nákladov poistných zmlúv ich členov.

Facebook profil je: https://www.facebook.com/%C3%9Ania-autodopravcov-Slovenska-UNAS-280486508171/. Facebookový profil je živý a má nové príspevky denne vrátane diskusie.

Koho zastupuje UNAS?

UNAS nie je jedinou profesne zameranou organizáciou pre autodopravcov. Existuje aj Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky - ČESMAD. Koľko percent z celkového počtu autodopravcov je členom danej organizácie nie je publikované, ale zo skúsenosti viem, že obe organizácie majú významný počet členov, na to aby boli pre štát prijateľnými partnermi na rokovania.

Čo žiadal UNAS v minulosti?

Počas štrajku a blokády v roku 2010 mal UNAS 11 požiadaviek na vládu Róberta Fica. Vtedy som hodnotil väčšinu požiadaviek za opodstatnených. V niektorých vláda ustúpila a v niektorých nie, ale akcia v prospech svojich členov bola v sumáre úspešná.

Čo žiada UNAS teraz?

Keďže na oficiálnej stránke nie sú uvedené tohoročné požiadavky nezostáva nič iné ako hľadať. Viaceré vyhľadávania smerujú k jedinému zdroju informácií z roku 2020 uvedenom na Facebooku: https://www.facebook.com/280486508171/posts/10157340739628172/

V ňom sa píše: Toto sú požiadavky UNAS predložené dnes (23. januára 2020) ministerstvu financií a dopravy...na vyjadrenie čakáme do zajtra, 24. januára 2020 do 18.00 hod. Potom, podľa výsledku, stanovíme ďalší postup autodopravcov UNAS.

Ide o 4 odfotografované strany ťažko čitateľného textu. V princípe ide o rôzne spôsoby výpočtu rôznych zliav. Škoda, že nie je dostupný oficiálny verifikovateľný zdroj konkrétnych požiadaviek UNAS. Pretransformovane do ľudskej reči sú to nasledovné požiadavky:

znížiť daň z motorových vozidiel,

znížiť mýtne poplatky,

dať vratku spotrebnej dane z pohonných látok autodopravcom.

K téme daň z motorových vozidiel:

Už viac krát som navrhoval aby daň z motorových vozidiel, ktoré platia mýto, bola znížená na nulu alebo na minimum definovaného Európskou Úniou, lebo už raz je započítaná v mýtnych poplatkoch za používanie ciest a diaľnic. Pritom mýtne poplatky platia domáci aj zahraničný dopravcovia, ale daň z motorových vozidiel sa platí len za vozidlá registrované v SK. Lenže ministerstvo financií sa logicky pozerá na daň z motorových vozidiel, ako na priamu príjmovú položku a oveľa prijateľnejšie je viacnásobné zdanenie ako spravodlivé zdanenie. Práve toto nastavenie odporúčam zmeniť.

K téme znížiť mýtne poplatky:

Mýtne poplatky je možné znížiť, ale len pre všetkých. Nie je možné znížiť ich len pre členov UNAS alebo vozidiel s registračnou značkou SK. Preto čo sa týka podpory konkurencieschopnosti slovenských autodopravcov voči zahraničným, nie je zníženie mýtnych poplatkov relevantná cesta.

Treba si uvedomiť, že mýtne poplatky sú poplatky za použitie ciest a diaľnic a hlavná časť z nich hodnoty by mala ísť ich správcom na údržbu. Keď správcovia nebudú dostávať peniaze na údržbu, tak časom budú cesty plné dier a mosty budú padať. Pardon mosty už padajú a veľa ciest je v zlom stave.

K téme vratky spotrebnej dane z pohonných látok:

Pohonné látky sú zaťažené spotrebnou daňou, ktorá predstavuje veľmi veľkú časť celkových príjmov štátneho rozpočtu. Práve táto oblasť je tá, v ktorej štát ak chce, môže autodopravcom tankujúcim palivo na Slovensku pomôcť.

Majú nátlakové akcie efekt?

Keďže žijeme vo fyzickom svete, tak všetky fyzické akcie použitia sily (v tomto prípade blokácie pohybu iných) majú svoj efekt. Okamžitý efekt môže byť dobrý alebo zlý, v závislosti od toho kto sa na akciu pozerá. Okamžitý efekt je väčšinou krátkodobý, ale môže spustiť sériu zmien. Preto dôležitejší je výsledný efekt a jeho hodnotenie z rôznych uhlov pohľadu.

Takéto akcie sú predmetom záujmu aj určitých politických strán, ktoré sa chcú na nich priživiť, čo môže pomôcť, ale aj spraviť viac škody ako osohu.

Napríklad ak dlhodobú blokádou ciest a hraničných priechodov si nahneváte množstvo ľudí, nebodaj niekto zomrie v zablokovanej sanitke, alebo výrobca nedostane načas komponenty a musí zastaviť výrobu a následne zamestnanci dostanú nižšiu výplatu, tak si vyrobíte viac nepriateľov ako sympatizantov.

Treba mať na pamäti, že k použitiu sily sa človek dostáva k dvoch prípadoch a to v obrannom a útočnom. V obrannom je vtedy keď sa fyzicky bráni aktívnemu útoku respektíve blokovaniu pohybu od iného alebo iných a útočný je vo všetkých ostatných prípadoch. Pri použití sily je riziko eskalácie veľmi veľké s výslednou deštrukciou pre obe strany, preto zodpovední, rozhľadení ľudia vyzývajú k rokovaniu a nie k používaniu násilia.

Dovolím si komentovať dve fotografie objavujúce sa v médiách:

Obr. 1. Okrem blokovania cesty sa pýtajú kde sú financie motoristov a odpoveď je: Rozkradnuté mýto vo výške 1 miliardy Eur. (zdroj: media)

Zmluva o elektronickom výbere mýta bola zle napísaná, podľa všetkého nie len nedopatrením. Keby bola nastavená, tak ako som pred jej podpisom navrhoval, že prevádzkovateľ mýtneho systému si po odpočítaní DPH ponechá 20 percent z tržieb na prevádzku systému a zmeny v ňom, napríklad v určovaní spoplatnených úsekoch a zbytok odvedie štátu, tak by tu tento problém nebol.

Preto v tomto prípade dávam UNAS za pravdu.

Obr. 2 Výzva pre ministra dopravy aby rokoval. (zdroj: media)

Pokiaľ viem, tak minister dopravy a výstavby, Andrej Doležal rokoval s UNAS a spravil viacero vecí pre autodopravcov. Minulý týždeň uviedol o tom podrobnosti naživo v pravidelnom live videu. (https://www.facebook.com/AndrejDolezalMinisterDopravy/videos/286502350251992)

Z neho vyberám:

Štrajkujúci vyzvali ministra na odstúpenie, podľa všetkého preto:

preto, že rokoval s autodopravcami vrátane UNAS,

preto, že po dohode s autodopravcami sa sadzby mýta nezvyšovali ani o infláciu a zostali na úrovni roku 2019,

preto, že MDV podporilo zníženie dane z motorových vozidiel (gestorom je MF),

preto, že nedošlo k spoplatneniu paralelných úsekov ciest, kadiaľ autodopravcovia obchádzajú spoplatnené cesty,

preto, že zástupcovia autodopravcov sa stali členmi výberovej komisie pre výber dodávateľa mýta,

preto, že MDV spustilo obstarávanie nového efektívnejšieho mýtneho systému, ktoré ma byť férové pre dopravcov,

preto, že je ochota rokovať o sadzbách pripravovaných pre nový mýtny systém,

preto, že pandemická podpora z vlády bola len pre tých, ktorí mali priamo z rozhodnutia štátu zakázané podnikať a autodopravcom nebolo zakázané podnikať. Naopak štát vybavoval pre autodopravcov výnimky aby mohli voľne jazdiť. Zriaďovali sa aj green line, aby kamióny mohli bez čakania prechádzať hranice po celej Európe.

preto, že sektor autodopravy bol postihnutý pandémiou, ale zďaleka nie tak ako ostatné sektory. Priemerný pokles tržieb bol +/- 5 až 10 percent,

preto, že autodopravcovia majú možnosť si zobrať občanov ako rukojemníkov.

V tomto prípade nedávam UNAS za pravdu. Je zrejme, že autodopravcom sa nežije ľahko, ale rovnako ťažký život majú aj podnikatelia v iných sektoroch. Riešením je zmysluplne nastaviť zákony rovnako pre všetkých a v tom majú autodopravcovia u ministra dopravy a výstavby zelenú.

Záver: Čo by mal spraviť minister dopravy a minister financií?

Samozrejme by mali so zástupcami autodopravcov rokovať a to súčasne s oboma UNAS aj ČESMAD. Mali by navrhnúť systémové trvalé riešenie a to aj za cenu zriadenia pracovnej skupiny. Ako referenčné hodnoty treba spriemerovať hodnoty v Poľsku, Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Jednorazové zľavy sú len drobné ústupky, ktoré riešenie problému len odsunú na niekoľko rokov a potom sa problém vráti s oveľa väčšou razanciou.