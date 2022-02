Pokračujem

Keď som v roku 2017 kandidoval na bratislavského župana, tvrdil som, že trestuhodne mrháme šancami. Že Bratislavský kraj ide pod svoje možnosti a zbytočne zahadzujeme príležitosti. Nemožno sa preto čudovať, že sa vtedy našli aj takí, ktorí chceli samosprávne kraje zrušiť. Považovali ich za nadbytočnú umelinu.

Veľmi sa teším, že stúpencov rušenia žúp stretávam už len veľmi zriedkavo. Skôr naopak. Verejnú mienku sme otočili. Práve počas pandémie sme ukázali, že vyššie územné celky majú svoj zmysel. Dokázali sme byť blízko ľuďom aj im účinne pomôcť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vízie z výkresov sme premenili na skutočnosť

Tí, čo ma poznáte, viete, že namiesto dlhých rečí mám rád činy. A roky v podnikateľskom prostredí ma tiež naučili, že najdôležitejšie sú výsledky. V biznise nikoho nezaujímajú výhovorky prečo to nie je hotové alebo prečo to mešká. V politike je to síce o niečo zložitejšie, ale malo by platiť to isté.

Jeden podstatný rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom tu ale je: Kým v biznise robíte pre seba, v samospráve je na prvom mieste občan. Kým v podnikaní sa nemusíte trápiť s verejným obstarávaním, na župe musí byť transparentnosť úplnou samozrejmosťou.

Aj preto kým sa dokončí konkrétny projekt, predchádza tomu dlhá príprava. Mať dobrý nápad totiž nestačí. Potrebujete vytvoriť tím, obstarať projektovú dokumentáciu, vybaviť povolenia, získať financovanie a až potom nastupuje realizačná fáza. To všetko predstavuje roky systematickej práce.

Konkrétne výsledky

Ak by som mal jednou vetou zhrnúť, čo sa nám za štyri roky podarilo, poviem, že vízie z projektantských kancelárií sme premenili na realitu.

Výsledkom štvorročnej práce na župe sú desiatky konkrétnych projektov. Niektoré z nich sú veľké, a viditeľné, iné zase menšieho rozsahu. Všetky však pomáhajú zvyšovať kvalitu života v našom kraji. Robia ho krajším i lepším miestom na prácu, vzdelávanie či oddych. Na tomto mieste nie je priestor všetky vymenovať. Podrobne sú popísané v publikácii Štyri roky na župe, ktorú si môžete prečítať kliknutím na TENTO ODKAZ.

ZDRAVIE. Otvorili sme najväčšie a najmodernejšie očkovacie centrum na Slovensku. Vďaka tomu máme najvyššiu zaočkovanosť spomedzi všetkých krajov.

ŠKOLSTVO. Spustili sme rozsiahlu modernizáciu stredného školstva. Zriadil sme nové odbory, zrekonštruovali sme učebne a investovali sme do ich technologického vybavenia.

ŠPORT. Opravujeme športoviská. Motivujeme učiteľov a podporujeme mimoškolskú činnosť. Aj vďaka tomu počet záujemcov o župné stredné školy vzrástol o tretinu.

Cyklomost, ktorý spojí Vysokú pri Morave s Marcheggom. Odovzdáme vám ho už túto jar. (zdroj: Bratislavský kraj)

DOPRAVA. Získali sme majetkovú a manažérsku kontrolu nad cestárskou spoločnosťou. Opravujeme regionálne cesty. Začali sme stavať obchvat obcí Malokarpatska a nový cyklomost cez rieku Moravu.

Jedno z centier rodinného typu budujeme v Rači. (zdroj: Bratislavský kraj)

SOCIÁLNE VECI. Spustili sme proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, vďaka ktorému sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu. Viaceré zariadenia sú nielen vo výstavbe, ale už aj tesne pred dokončením. Otvorili sme aj nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra a podporujeme aj centrá včasnej intervencie. Taktiež pomáhame ľuďom v ťažkej životnej situácii, napríklad rodinám v kríze či obetiam násilia.

Senecká synagóga. Ideme do finále. V hlavnej budove dokončujeme interiér a pripravujeme realizáciu expozície. (zdroj: Bratislavský kraj)

KULTÚRA. Zachraňujeme pamiatky. Zrekonštruovali sme barokový mostík v Stupave, rekonštruujeme Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, synagógu v Senci či kaštieľ v Čunove.

A mnoho ďalšieho.

Pokračujeme

Úprimne priznám, že za štyri roky to neboli len príjemné chvíle. Práca župana prináša aj dilemy a vyžaduje si aj nepopulárne rozhodnutia. Patrí medzi ne napríklad rozhodnutie o zatvorení škôl v čase začínajúcej pandémie, škrty v rozpočte, vypadávajúci kostlivci z minulosti, či nekonečné verejné obstarávania. V neposlednom rade aj výpadky autobusov v prímestskej doprave. Áno, za ten čas mi pribudli šedivé vlasy i vrásky.

Aj v tých najťažších chvíľach som mal však pri sebe tím ľudí, ktorý drží spolu a hľadajú konštruktívne riešenia. A kým iní ešte iba snívajú, my už projektujeme. Kým iní iba kreslia výkresy, my už staviame. Teším sa, že naše spoločné úsilie prináša konkrétne výsledky. Také, ktoré robia náš kraj lepším a krajším miestom pre život.

A práve toto je dôvodom, prečo som sa rozhodol pokračovať aj v ďalšom volebnom období a opätovne sa uchádzať o pozíciu župana Bratislavského samosprávneho kraja. Pokračovať v práci, ktorá má zmysel.

Toto je moja vízia na ďalšie štyri roky

DOPRAVA. Pokračovať vo výstavbe obchvatu obcí v regióne Malokarpatska (okolo Pezinka a Modry). Neustať v opravách regionálnych ciest. Pomáhať rozvíjať koľajovú dopravu a budovať prestupné terminály a záchytné parkoviská.

ŠKOLSTVO. Naďalej modernizovať stredné odborné školstvo. Obnovovať odborné učebne, inovovať technické vybavenie, rekonštruovať telocvične. Začať stavať kampus v Bernolákove zameraný na energetiku a prírodné vedy. Spustiť výstavbu kampusu v Modre, ktorý bude zameraný na vinohradníctvo, ovocinárstvo, lesné hospodárstvo a lokálnu ekonomiku. Odštartovať výstavbu zdravotníckeho kampusu na bratislavkých Boroch a kampusu inovácií a kultúrno-kreatívneho priemyslu.

SOCIÁLNE SLUŽBY. Nepoľaviť v deinštitucionalizácii sociálnych služieb – rozbehnúť deinštitucionalizáciu DSS Stupava a DSS Gaudeamus. Pokračovať v budovaní špecializovaných zariadení pre autistov na Znievskej ulici v Petržalke.

KULTÚRA. Dokončiť rekonštrukciu Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna. Dokončiť rekonštrukciu kaštieľa v Čunove a vytvoriť v ňom ekocentrum ako vstupnú bránu do Dunajských luhov. Dotiahnuť do zdarného konca renováciu Malokarpatského osvetového strediska v Modre aj so záhradou.

ŠPORT. Začať stavať areál športu a zdravia v Petržalke a spustiť výstavbu multifunkčného areálu na Patrónke, v ktorom spojíme funkciu sociálnu, školskú i kultúrnu. Pokračovať v revitalizácii športových areálov stredných škôl tak, aby mohli slúžiť aj širšej verejnosti.

CYKLODOPRAVA. Prepojiť cyklotrasou okresné mestá Pezinok a Senec. Vybudovať cyklistické spojenie z Podhoranu až do Malaciek. Postaviť cyklomost medzi Lamačom a Dúbravkou. Rozbehnúť výstavbu ďalšieho cyklomostu cez rieku Moravu v oblasti Gajar.

ENERGETIKA. Zvýšiť energetickú efektívnosť našich areálov, ktoré slúžia školskému a sociálnemu účelu. V nich rozbehnúť komplexné rekonštrukcie nielen budov, ale aj areálov, vďaka ktorým vznikne príjemná mikroklíma.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Komplexne zrevitalizovať dva veľké parky, ktoré sú zároveň národnými kultúrnymi pamiatkami – park Stupava a park Malinovo. Už tento rok predstavíme projektové dokumentácie na ich revitalizáciu.