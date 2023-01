Dostanete peniaze, ale...

Ale to by sme neboli na Slovensku, kedy za tým nebolo ďalšie ale...

Na začiatok uveďme konkrétny príklad, aby sme boli v obraze, o aké peniaze ide. Ak má malá škola napr. 13 učiteľov, dostane 611 eur. Na rok. Nechcem diskutovať o výške príspevku, aj keby sa dalo, ide len o uvedenie do kontextu pre ďalšie fakty, ktoré prídu.

Oprávnenými prijímateľmi sú všetky materské, základné a stredné školy. Čo je pozitívne, dokonca sú v tom zahrnuté aj materské školy, napriek tomu, že nie sú financované priamo zo štátneho rozpočtu ale z obecných rozpočtov. No prichádza prvé ale...Na jedného učiteľa dostane materská škola 31 eur, pri ostaných školách je to 47 eur. Žeby vzdelávanie na tému: inkluzívna klíma triedy/školy bolo menej finančne náročné pre učiteľky v materských školách ako v iných školách sa mi nechce veriť. Ďalšie ale je už slovenská klasika: iné podmienky pre štátne a neštátne školy. Len zriaďovatelia cirkevnej a súkromnej školy majú povinnosť v prihlasovacom formulári uviesť údaje o konečnom užívateľovi výhod. Konečný užívateľ výhod sa neuvádza za zriaďovateľa štátnej školy.

Pozitívna správa je, že peniaze školám prídu už v marci 2023. Ale vzdelávacie aktivity musia prebehnúť do 30.6.2023. Nelogické rozhodnutie, keď aj podľa zákona končí školský rok 31. augusta a priestor pre vzdelávanie učiteľov je skôr cez prázdniny ako počas školského roka. Komu sa prispôsobujú termíny, potrebám úradníkov alebo potrebám škôl?

Že školy dostanú na vzdelávanie učiteľov peniaze je dobrá správa, ale nemôžu sa slobodne rozhodnúť na aké vzdelávanie ich použijú. Štát im predpísal tri konkrétne oblasti vzdelávania: zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností. Štátna regulácia išla v prípade aktualizačného vzdelávania tak ďaleko, že tieto tri oblasti sú zakotvené priamo v zákone. Takáto miera štátnej regulácia sa začína podobať na socialistické školstvo a jeho známe ideovo politické vzdelávanie, ktorého obsah určovala a kontrolovala strana a vláda. A Ministerstvo školstva išlo v centrálnej regulácii ešte ďalej. Program aktualizačného vzdelávania môže byť zameraný na všetky tri oblasti, na dve z týchto oblastí, alebo iba na jednu z týchto oblastí, ktorou je rozvoj digitálnych zručností. Ak je program aktualizačného vzdelávania zameraný na nové kurikulum a/alebo inkluzívne vzdelávanie, na rozvoj digitálnych zručností musí byť zameraných najmenej 30% jeho obsahu a rozsahu. Takže, milí učitelia, či sa vám to páči alebo nie, v rozvoji digitálnych zručností sa vzdelávať budete a bodka.

Dobrá správa je, že sa školy môžu rozhodnúť, ako budú vzdelávanie organizovať. Buď si ho kompletne objednajú u externého poskytovateľa inovačného vzdelávania, alebo si škola organizuje vzdelávanie s využitím vlastných učiteľov. V prvom prípade škola uhradí faktúru externému dodávateľovi, v druhom prípade vyplatí odmenu učiteľovi, ktorý pripraví a zrealizuje školenie pre svojich kolegov. Ale administratívna záťaž, ktorá je s tým spojená je enormná a neúmerná výške poskytnutých prostriedkov. (pamätáte si sumu z úvodu: 611 eur ročne pre 13 učiteľov) Za tieto peniaze musíte zabezpečiť učiteľom minimálne 20 hodín vzdelávania, vytvoriť deväť dokumentov a dokladov, ktorých tvorba a zabezpečenie vám aj pri vzoroch poskytnutých ministerstvom (ďakujeme) zaberie niekoľko hodín a archivovať ich minimálne do 31.12.2036. Hovorí sa tomu hodnota za peniaze. V tomto prípade dokumenty za peniaze.

Celý tento dobre myslený projekt s veľkým počtom „ale“ podrobila ostrej kritike aj Slovenská komora učiteľov (https://sku.sk/dalsia-atomovka-aktualizacne-vzdelavanie-z-planu-obnovy/?fbclid=IwAR0Mh1uIMqrKzhKYBetqE_BKWonxhlUrCjzHhkNz8rG39pfCwlakk5uUM4k ), ktorá dokonca vyzýva školy k bojkotu celého projektu: „Komora vyzýva školy, aby oželeli tieto financie z Plánu obnovy v prvom roku, kedy je výška mimoriadne nízka a projekt úplne nepripravený.“

Ja si to nemyslím. Podľa mňa sa to ešte dá zmeniť. Metodické usmernenie MŠ má číslo 1. a uzavretie metodiky je naplánované na 20.1.2023. Do vtedy sa predsa ešte dá vydať metodika č.2 a opraviť chyby metodiky č.1. Minimálne zmeniť dátum 30.6. na 31.8., dať školám väčšiu autonómiu pri voľbe obsahu vzdelávania a znížiť byrokratickú záťaž. Bolo by to v súlade s pripravovanou kurikulárnou reformou, ktorej jedným z cieľov je vytvoriť také prostredie, v ktorom je chyba prijímaná, pretože predstavuje príležitosť pre zlepšenie.