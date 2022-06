Predsudok je predčasný súd.

A v čase prebiehajúcej klimatickej zmeny zvlášť ekovzdelávanie. Napriek tomu aj tu predsudky vyhrávajú nad zmysluplnosťou.

V roku 2017 Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít - Zelený vzdelávací fond (ZVF). Optimistický titulok v médiách znel: „Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí“. V správe sa okrem iného písalo: „Ministerstvo životného prostredia SR spolu s SAŽP získalo na túto aktivitu prostriedky zo súkromného sektora.“ Toto je dôležitá informácia pre pochopenie kontextu celého príbehu. Tí „zlí“ súkromníci, ktorým ide iba o vlastné zisky, darovali peniaze na vzdelávanie detí.

Zo ZVF sa každoročne poskytujú dotácie s cieľom podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Komu? V zmysle výzvy sú oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb a školy. Školy však len štátne. Cirkevné ani súkromné školy nemajú nárok na čerpanie dotácie pre ekovzdelávanie z fondu, do ktorého vložili peniaze súkromné firmy. A ešte jedna perlička, viete čo sú to záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú oprávnené dotáciu poberať? Existuje Register záujmových združení právnických osôb, medzi ktorými nájdete napríklad: Asociáciu súkromných čerpacích staníc, Cech predajcov a autoservisov, Inštitút koľajovej dopravy, Národné centrum pre kvantové technológie, Podnikateľský inkubátor, Priemyselný park, Slovenskú asociáciu výrobcov výťahov či Združenie výrobcov piva a sladu...Títo všetci sú oprávnení žiadatelia dotácie zo ZVF. No cirkevné a súkromné školy, ktoré plnia Štátny vzdelávací program, nie. Napriek tomu, že podľa školského zákona je výchova a vzdelávanie založené na princípoch rovnoprávnosti postavenia škôl bez rozdielu zriaďovateľa.

Asociácia súkromných škôl sa listom obrátila na vyhlasovateľa výzvy – Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) zo žiadosťou o nápravu. Teda, aby v zmysle zákonom definovaného rovnoprávneho postavenia škôl, boli medzi oprávnených žiadateľov zaradené aj cirkevné a súkromné školy. Odpoveď bola rýchla a prekvapivá: citujem "Environmentálny fond dnes zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (ďalej „špecifikácia“), kde medzi oprávnenými žiadateľmi sú aj školy, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“. Do dvoch dní zmenili podmienky a o dotáciu môžu údajne žiadať aj cirkevné školy. Bola by to vzorová ukážka ako má postupovať dobrý úradník. Keby odpoveď nemala aj druhú časť: citujem: „Čo sa týka súkromných škôl, Environmentálny fond v súčasnosti nemá vypracovanú metodiku štátnej pomoci. Predmetnú metodiku je potrebné vypracovať a následne konzultovať s Protimonopolným úradom.“ Takže súkromné školy sú naďalej persona non grata.

Ak teda fond nemá vypracovanú metodiku štátnej pomoci (a to už funguje niekoľko rokov), na základe čoho rozhodol, že asociácia súkromných čerpacích staníc a asociácia výrobcov výťahov sú oprávnení žiadatelia a súkromné školy nie? A na základe čoho dokáže fond pružne zmeniť prístup (čo chválim) vo vzťahu k cirkevným školám, no voči súkromným školám nie? Veď predsa nemá metodiku, na základe ktorej by mohol rozhodnúť. Rozhodol na základe názvu!

Treba uviesť, že nie všade je to takto. Aj Ministerstvo školstva financuje rozvojové projekty formou dotácií. Zhodou okolností nedávno vyhlásilo výzvu na rozvojový projekt „ENVIROPROJEKT 2022“. V nej je vzorová ukážka, ako nediskriminovať deti len preto, že nenavštevujú štátne školy. Oprávnení žiadatelia sú v tomto prípade: „zriaďovatelia škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie“ – čiže všetci.

Vyzývam teda aj Ministerstvo životného prostredia aby posudzovali školy podľa toho, čo robia a nie podľa názvu.