Čo vlastne kurikulárna reforma mení?

A keď si ich človek prečíta takto vedľa seba, vznikne trochu nepríjemná otázka:
Čo vlastne tá reforma mení?
Nie preto, že by nemenila nič. Mení ciele vzdelávania, spôsob formulovania výkonových štandardov, kladie väčší dôraz na gramotnosti, prepájanie poznatkov, vzdelávacie cykly či väčšiu autonómiu škôl.
Reforma deklaruje zmenu spôsobu učenia, ale pri otázkach, podľa ktorých ľudia spoznávajú školu v každodennej praxi, veľmi často odpovedá „môže zostať po starom“.
Väčšina zmien je o úroveň vyššie než každodenná skúsenosť žiaka.
Žiak si reformu nebude merať podľa toho, či je učivo zapísané v cykle alebo v ročníku. Spozná ju podľa toho, či stále sedí 45 minút na matematike a potom zazvoní. Či stále dostane jednotku až päťku. Či má matematiku, fyziku a dejepis oddelené. Či píše písomky, dostáva domáce úlohy a musí prejsť približne rovnaké množstvo tém. A napokon aj podľa toho, či je úspech stále definovaný najmä tým, koľko správnych odpovedí dokáže reprodukovať.
Ak toto všetko môže zostať rovnaké, potom je úplne legitímne položiť otázku:
Čo vlastne musí byť po reforme v triede inak?
Pri mnohých otázkach ministerstvo totiž odpovedá nie na otázku „čo sa zmení?“, ale skôr na otázku „čo reforma nezakazuje?“.
Známky sa nerušia.
45-minútové hodiny sa nerušia.
Predmety sa nerušia.
Domáce úlohy sa nezakazujú.
Prvý a druhý stupeň zostávajú.
Je to veľmi defenzívny spôsob komunikácie reformy. Akoby základným odkazom bolo:
Nebojte sa, škola môže vyzerať skoro rovnako ako doteraz.
Lenže reforma by podľa mňa mala vedieť povedať skôr presný opak:
Toto sú veci, ktoré už po novom nemajú zostať rovnaké.
Ako by som reformu komunikoval ja?
Nekládol by som si otázku: „Čo reforma zavádza?“
Pýtal by som sa: Čo musíme zmeniť, ak naozaj chceme inú školu?
A tu vzniká zaujímavý kontrast.
Otázka
Odpoveď ministerstva v skratke
Moja logika
známky
môžu zostať
zmeňme samotnú logiku hodnotenia
vysvedčenie
známky zostávajú
slovný opis učenia
45 minút
zostáva
zmeňme organizáciu učenia
predmety
zostávajú
zmeňme fragmentáciu poznania
množstvo učiva
témy zostávajú
vytvorme priestor na premýšľanie
cykly
pridávajú sa k stupňom
systém má byť jednoduchší, nie vrstvenejší
domáce úlohy
zostávajú možné
prehodnoťme ich zmysel
8-ročné gymnáziá
zostávajú
zmeňme selekciu systému
škola hrou
obava, že sa naučia menej
dobré učenie môže byť zároveň náročné aj pútavé
Slovenská kurikulárna reforma mení najmä to, čo má byť výsledkom učenia, ale oveľa menej zasahuje mechanizmy, ktoré určujú, ako škola každý deň funguje.
A preto hrozí, že škola urobí toto:
nové ciele + starý rozvrh + staré predmety + staré známky + staré písomky + starý spôsob vyučovania
Formálne bude reformovaná.
Pedagogicky sa môže zmeniť veľmi málo.
Štát zvolil skôr umožňujúci než prikazujúci model. Škole nezakazuje známky, predmety či 45-minútové hodiny, ale zároveň jej nebráni mnohé z nich opustiť, obmedziť alebo zásadne zmeniť.
Pre školy, ktoré chcú ísť ďalej, je to priestor.
Pre školy, ktoré nechcú meniť skoro nič, je to úniková cesta.
A možno práve tu leží najväčšie riziko celej reformy.
Najväčším rizikom reformy nie je, že školy nebudú vedieť, čo majú robiť po novom.
Najväčším rizikom je, že zistia, že takmer všetko môžu robiť po starom.