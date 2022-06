Ak plagiátor niečomu rozumie, je to znásilnenie témy

Je to mizerný rozprávač mizerných vtipov. Chýbajúci aplauz od publika si vynahradí zlomyseľnosťou na ňom. Ak sa niekto nazdáva, že ustupovaním či ignorovaním jeho úletov sa škody eliminujú na prijateľnú mieru, zabúda, že fanatik mieru nepozná v ničom a kde vidí, že jeho konanie vyvolá reakciu, tam svoje pôsobenie zameria. Bez schopnosti domyslieť, čo jeho nasledujúci krok môže spôsobiť. Bez schopností dievčatiek predškolského veku, ktoré gumu či škôlku majú premyslenú dávno pred tým, než odložia kriedu a preskackajú asfaltovou plochou.

Posledné dni sa očakávalo rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej o novom zákone z dielne plagiátora, ktorým chcel znásilniť pojem adresnej pomoci. Ktorého zamierenie na cieľovú skupinu najmenej dvakrát podstatne zmenil, ktorého sporné prijatie zdôvodnil bagrom, buldozérom, rýpadlom a ktorého odporcov promptne označil div nie za ľudožrútov.

Relevantné skupiny; médiá, politici, ekonómovia či právnici, hľadali pointu tohto mizerného vtipu a avizovali tri najpravdepodobnejšie rozhodnutia o zákone prezidentkou. Podanie na Ústavný súd, vetovanie zákona ako celku, alebo rezignáciu hlavy štátu na ikstý nezmysel z dielne Matoviča.

Rozhodnutie o návrhu zákona, ktoré pani prezidentka zverejnila, sú kombináciou dvoch prvých očakávaných možností so zdôraznením, že spôsob prijatia návrhu zákona sa má vtesnať do legislatívnych noriem a cieľová skupina finančnej pomoci má byť jasnejšie a spravodlivejšie kontúrovaná. Posledné, čo by z vystúpenia hlavy štátu bolo možné dedukovať, je možnosť, že by Igor Matovič dokázal principiálne založeného človeka či inštitúciu dohnať k tomu, aby mu prenechali divokú kartu a zvýšili apetít do ďalších vylomenín. Naopak. Posilnilo sa odhodlanie diletantom oplieskať o hlavu všetko, s čím prídu nepripravení na verejnosť. Rozdelením účinnosti jednotlivých častí zákona to napovedá zrozumiteľne.

Je úplne jedno, v akom štádiu, akým spôsobom a kým bude Igor Matovič zastavený vo svojich hochštaplerských a zlomyseľných avantúrach. Vinníkov a nepriateľov má plagiátor na ťaháku a príležitostne ho aktualizuje. Či ho zastaví prezidentské veto alebo zápcha na rázcestí, všetko jedno. Nenakúpené testy dokáže pretransformovať do obdobnej frázy. Ak nie je fašista, nie je teda ani lesba a jeho prípadný kritik sa bude zbytočne zdržiavať hľadaním logiky v jeho tvrdeniach a obvineniach. Matovič nepochopil zadanie, Matovič si nevie vybrať uveriteľnú polohu a zrozumiteľnú tému a v neposlednom rade, Matovič nemá zmysel pre humor a preto nám nemá prečo byť do smiechu.